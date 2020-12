La division des énergies renouvelables de General Electric a été choisie comme fournisseur de turbines préféré pour la troisième et dernière phase d’un parc éolien offshore qui devrait être le plus grand de la planète.

Selon une annonce de SSE Renewables vendredi, une version de 14 mégawatts (MW) de l’énorme turbine Haliade-X de GE sera utilisée dans un projet énergétique britannique appelé Dogger Bank C.Les deux premières phases, Dogger Bank A et B, sont à utiliser une version 13 MW du Haliade-X.

Dogger Bank C est une coentreprise entre Equinor et SSE Renewables. L’accord de fourniture de turbines, ainsi que les accords de service et de garantie, devraient tous être finalisés au premier trimestre de l’année prochaine. Les transactions sont soumises à la clôture financière de Dogger Bank C à la fin de 2021. Si tout se passe comme prévu, l’installation de la turbine pour la troisième phase débutera en 2025.

Avec des pales de 107 mètres de long et une hauteur de 248 mètres, l’échelle de la turbine Haliade-X est considérable.

Dans un communiqué, Halfdan Brustad, vice-président de Dogger Bank chez Equinor, a déclaré que l’innovation des turbines avait « joué un rôle énorme dans la réduction du coût de l’éolien offshore ».

« Ces turbines de premier plan nous aideront à fournir de l’électricité renouvelable au coût le plus bas possible pour des millions de personnes à travers le Royaume-Uni », a ajouté Brustad.

Situé dans les eaux au large de la côte nord-est de l’Angleterre, le parc éolien de Dogger Bank aura une capacité totale de 3,6 gigawatts une fois terminé.

Equinor et SSE l’ont tous deux décrit comme «le plus grand parc éolien offshore du monde», et il aura la capacité d’alimenter des millions de foyers au Royaume-Uni chaque année.

Plus tôt ce mois-ci, Equinor et SSE ont vendu 10% des participations dans les deux premières phases du projet à la société italienne Eni. À l’issue de cette opération, les parts d’Equinor et de SSE dans Dogger Bank A & B s’élèveront toujours à 40% chacune.