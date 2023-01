Les tunnels et ponts reliant l’Asie à l’Europe

Istanbul

Avec ses rives en pente parsemées d’élégants hôtels particuliers, ses parcs de palais et ses bosquets séculaires, le Bosphore est l’incarnation d’Istanbul.

Ce détroit de 19 milles (30 kilomètres) s’étend de la mer Noire au nord à la mer de Marmara au sud.

L’étalement urbain couvre l’Europe à l’ouest et l’Asie à l’est, des faits géographiques donnant lieu à la description romantiquement évocatrice mais quelque peu fantaisiste d’Istanbul comme une ville à cheval sur deux continents.

Techniquement oui, mais le Bosphore n’est pas la seule voie navigable de la ville. Juste avant de rencontrer la mer de Marmara, la Corne d’Or – connue localement sous le nom de Haliç – bifurque vers le nord-ouest. Il finit par s’épuiser à l’intérieur des terres contrairement à la mer de Marmara, qui mène à la mer Égée via l’étroit détroit des Dardanelles.

De jour comme de nuit, des pétroliers et des porte-conteneurs sont visibles à l’horizon près des îles des Princesses, attendant patiemment leur tour pour passer le long de la route maritime.

De même, les habitants d’Istanbul attendent aussi, dans les voitures, les bus, les trains et les ferries. Selon les chiffres de 2021, un peu moins de 16 millions de personnes résident à Istanbul. Beaucoup vivent d’un côté de la ville et travaillent de l’autre, ce qui signifie qu’à tout moment une grande partie de la population est en déplacement.

Naviguer sur la carte routière enchevêtrée de la ville peut être chaotique à tout moment de la journée et parfois on a l’impression que c’est un miracle que quelqu’un arrive n’importe où, mais ils le font – en utilisant la route, le rail, le bateau, le pont et le tunnel pour traverser d’un continent à l’autre .

Voici comment c’est fait :

Initialement connue sous le nom de Boğaziçi Köprüsü – ou Pont du Bosphore – cette structure élégante a été rebaptisée Pont des Martyrs du 15 juillet après un coup d’État raté en 2016, mais les habitants l’appellent toujours affectueusement Boğaziçi Köprüsü, ou le Premier Pont.

Avant son ouverture le 29 octobre 1973, jour du 50e anniversaire de la République turque, le seul moyen de traverser l’Europe vers l’Asie à Istanbul était le ferry.

L’élégant nouveau pont suspendu en acier de 1 560 mètres (5 118 pieds) permettait aux conducteurs de passer au-dessus des eaux rapides du Bosphore et de profiter d’une vue imprenable sur le palais de Topkapi et la mer de Marmara au loin.

À ses débuts, le pont attirait les promeneurs qui voulaient un point de vue pour admirer l’éclat blanc majestueux de la mosquée Büyük Mecediye du XIXe siècle au bord de l’eau à Ortaköy.

De nos jours, le pont n’est ouvert aux piétons qu’un jour par an lorsque des milliers de personnes s’inscrivent pour courir le marathon d’Istanbul. Le reste du temps, les conducteurs paient moins de 50 cents pour traverser.

Le deuxième pont reliant les deux continents a ouvert le 3 juillet 1988 et porte le nom de Fatih Sultan Mehmet, alias Mehmet le Conquérant. C’est le type qui est arrivé en ville en 1453 et a établi la domination ottomane à Constantinople, alors capitale de l’Empire byzantin.

Parfois appelé FSM Köprüsü, il s’agit d’un autre pont suspendu en acier ancré par gravité de longueur similaire au premier pont et dont l’utilisation coûte un péage similaire.

Il s’étend sur le point le plus étroit du détroit du Bosphore, où le roi perse Darius I aurait construit un pont flottant en 512 avant notre ère.

Le pont de la circulation de l’incarnation moderne est suspendu à environ 200 pieds au-dessus de l’eau et relie Hısarüstü à l’ouest à Kavacık à l’est.

Il offre des vues spectaculaires sur le Bosphore mais aucun accès piéton n’est autorisé afin que seuls les conducteurs puissent les apprécier, une distraction bienvenue lorsqu’ils sont coincés dans les embouteillages de minuit le week-end.

En 2016, un troisième pont suspendu a été ouvert sur le Bosphore, près de la mer Noire. Celui-ci porte le nom de Yavuz Sultan Selim, petit-fils de Mehmet le Conquérant et un choix judicieux compte tenu de son intérêt pour les transports. Le sultan du XVIe siècle a reconstruit la flotte ottomane et Haliç Tershanesi, les chantiers navals de la Corne d’Or.

Une fois terminé, le pont a battu de nombreux records. Avec une dalle à tablier unique de 58,8 mètres de large, il s’agit du pont suspendu le plus large du monde, capable de supporter huit voies de circulation et une ligne de chemin de fer à double voie. C’est aussi le cinquième pont le plus haut du monde, s’élevant à plus de 322 mètres.

Le pont, conçu pour être utilisé par les camions et le trafic longue distance vers le centre de l’Anatolie et au-delà, offre aux conducteurs une vue sur des kilomètres jusqu’à la mer Noire par temps clair et prélève un péage de base d’environ 1 $.

L’itinéraire le plus récent à traverser les deux continents est l’impressionnant Çannakale 1915 Köprüsü, qui s’étend de Gelibolu du côté européen des Dardanelles à Lapseki en Asie.

Mesurant un peu moins de 2,3 miles, il revendique désormais le record du monde de la plus longue travée de pont suspendu.

La structure survole le détroit et remplace une traversée en ferry d’une heure (qui en réalité peut prendre jusqu’à cinq heures avec un temps d’attente) par un trajet de six minutes à la limite de 50 milles à l’heure.

Conçu pour la vitesse plutôt que pour les vues, il est moins populaire auprès des habitants en raison d’un péage de près de 11 USD par voiture.

Le pont a ouvert le 18 mars 2022, commémorant le jour de 1915 où la Turquie a remporté la victoire sur les Alliés dans une bataille pour prendre le contrôle de cette voie navigable vitale.

La section sous-marine de 5,3 kilomètres (3,3 miles) du tunnel Eurasia (Avrasya Tüneli en turc) est un grand atout pour les fans d’ingénierie, mais le principal attrait du tunnel est d’être le moyen le plus rapide de se rendre d’un côté d’Istanbul à l’autre.

C’est fonctionnel plutôt que beau, avec une limite de vitesse de 70 kilomètres par heure. Faisant partie d’une liaison routière plus longue de neuf milles reliant Kazlıçeşme en Europe à Göztepe en Asie, achevée en décembre 2016, elle a réduit le temps de trajet de 100 minutes à seulement 15.

Le tunnel, qui coûte environ 2,85 dollars par voiture, est également devenu le lien le plus pratique entre les deux aéroports de la ville, Atatürk et Sabiha Gökçen, jusqu’à ce que les vols commerciaux soient transférés de l’aéroport Atatürk au gigantesque aéroport d’Istanbul, à plus de 27 miles au nord-ouest du centre. La place Taksim d’Istanbul.

Avec des frais d’environ 2,85 $ par voiture, le tunnel Eurasia est le moyen le plus cher de traverser le Bosphore.

Comme pour les traversées de ponts, les paiements de péage sont collectés via le Hızlı Geçiş Sistemi. Appelé HGS en abrégé, ce système utilise des autocollants spéciaux pour pare-brise qui sont automatiquement scannés lorsque les véhicules franchissent les barrières de péage.

Il est important d’avoir suffisamment de crédit sur votre compte pour couvrir les frais, surtout si vous prévoyez de traverser une frontière en voiture. Les amendes impayées signifient ne pas passer go! Ne vous inquiétez pas cependant. Il existe une application pratique que vous pouvez télécharger pour suivre le crédit et l’utilisation.

Ce service de train souterrain intercontinental tardait à venir. En 1860, le sultan Abdülmecid I eut l’idée d’une traversée sous-marine dans le détroit, mais mourut avant d’avoir pu faire quoi que ce soit.

Un autre sultan, Abdul Hamid II, s’y intéressa lorsque des ingénieurs français le lui proposèrent en 1892, mais il n’y eut aucun progrès.

Plus de cent ans plus tard, l’intérêt a refait surface et la construction du tunnel de 13,6 kilomètres a commencé en 2004.

Malgré les meilleures intentions, le service ferroviaire n’a ouvert que le 29 octobre 2013. Les délais ont été repoussés lorsque presque chaque mètre creusé a révélé des découvertes archéologiques, certaines datant de 8 000 ans.

Il a fallu encore six ans avant que toutes les stations le long de la ligne soient prêtes à être utilisées.

Le tunnel relie Kazlıçeşme du côté européen à Ayrılık Çeşmesi du côté asiatique, descendant jusqu’à 200 pieds sous le niveau de la mer à son point le plus bas, ce qui en fait le tunnel immergé le plus profond du monde.

Tout ce dont les voyageurs ont besoin pour prendre le Marmaray est une Istanbul Card (Istanbul Kart). Disponible dans tous les principaux centres de transport public et petits kiosques de la ville, il permet au porteur de monter et descendre à volonté de tous les modes de transport public.

Ce n’est pas le moyen le plus rapide de voyager entre les continents, mais il y a peu d’expériences de voyage meilleures que d’être sur un ferry traversant le Bosphore.

Les pieds sur la balustrade et le vent dans les cheveux, regardez défiler l’horizon minaret d’Istanbul tout en prenant une gorgée de thé turc bien chaud et une bouchée de simit, un anneau de levain recouvert de graines de sésame.

Paradis pur.

Les Şehir Hatlar Vapuları (City Lines’ Ferries) ont été créés en 1844 sous l’Empire ottoman. En plus de sillonner et de parcourir le Bosphore, leurs ferries naviguent sur la mer de Marmara, la Corne d’Or et jusqu’aux îles des Princes.

Ils transportent également des voitures et des passagers sur le court trajet entre Sirkeci et Harem, et sur des trajets plus longs vers Bursa, Yalova et Mudanya.

Les ferries sont la quintessence de l’atmosphère et du style en matière de transports publics à Istanbul, contrairement aux bus.

Bien sûr, les bus vont absolument partout, y compris un itinéraire qui couvre 63 miles sur 78 arrêts, mais ils sont souvent inconfortablement bondés et souvent coincés dans la circulation.

Pourtant, ils ont une chose en commun avec les ferries – aucun d’eux ne continue toute la nuit. Si vous cherchez un moyen rapide et économique de vous rendre d’un côté du Bosphore à l’autre au petit matin, les minibus de nuit sont la solution.

Les minibus partagés à Istanbul sont un proche cousin des dolmuş, de petits bus privés qui parcourent des itinéraires fixes comme des bus normaux, mais ramassent et déposent les passagers à la demande.

Les deux fonctionnent sur une base de trésorerie. Les Dolmuş tirent leur nom du mot qui signifie farci en turc. Le nombre de passagers qu’ils transportent dépend du nombre de corps qu’ils peuvent entasser (beaucoup, au cas où vous vous poseriez la question) tandis que les minibus jaunes ne prennent qu’autant de personnes qu’il y a de sièges.

Après une soirée du côté européen de la ville, les fêtards se dirigent vers l’arrêt de minibus sur la place Taksim. La plupart des pilotes semblent avoir des aspirations en Formule 1, donc dès qu’ils sont pleins, c’est généralement pédaler au métal pour un retour rapide à la maison.