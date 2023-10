Alors que les troupes israéliennes s’enfoncent plus profondément dans Gaza en représailles aux attaques du Hamas du 7 octobre, l’attaque terrestre ne ressemblera pas tout à fait aux escarmouches porte-à-porte traditionnelles observées à Falloujah, Mossoul et dans d’autres affrontements urbains passés.

Au lieu de cela, cela se déroulera en grande partie hors de vue et sous terre, au cœur d’un dédale de tunnels de liaison que le Hamas creuse et recouvre de béton depuis plus d’une décennie. La bataille pour contrôler et détruire ce labyrinthe souterrain, estimé à plus de 300 milles, sera une stratégie clé pour l’armée israélienne, selon les analystes et experts militaires – et rendra l’incursion dans Gaza différente de tout autre conflit urbain passé.

Pour ces opérations de « détunnelage », des unités spécialisées portant le nom de code Samour – en hébreu pour « belette » – attendez-vous à vous faufiler dans les passages étroits et à trouver des lignes d’assemblage de roquettes, des magasins d’armes légères et de mortiers et, plus profondément encore, les logements et le quartier général des dirigeants du Hamas – dont une grande partie est probablement piégée par des bombes artisanales. Ils pourraient également rechercher certains des plus de 200 otages enlevés à Israël – qui pourraient désormais être cachés dans ces mêmes tunnels.

« Ce sera une entreprise sans précédent [Israel Defense Forces] “Et franchement, cela ne ressemble à rien de ce que nous avons jamais fait”, a déclaré le lieutenant-général à la retraite de l’armée américaine Mark Schwartz, qui a dirigé la coordination de la sécurité américaine avec Israël et l’Autorité palestinienne de 2019 à 2021.

Après les attaques du Hamas du 7 octobre qui ont tué 1 400 personnes, Israël a déclenché une campagne de bombardements qui a tué plus de 8 000 personnes, pour la plupart des civils, selon le ministère de la Santé dirigé par le Hamas. Les responsables israéliens ont déclaré qu’ils ciblaient les agents et les infrastructures du Hamas. La réponse des troupes terrestres israéliennes, désormais progressivement en cours, amènera la prochaine phase du combat – y compris la lutte pour les tunnels.

L’administration Biden a envoyé certains de ses experts en insurrection les plus chevronnés de la guerre en Irak et contre l’Etat islamique pour conseiller les Israéliens, notamment le général trois étoiles du Corps des Marines James Glynn, qui commandait les troupes à Falloujah pendant la guerre en Irak. Lors de la deuxième bataille de Falloujah en novembre 2004, plus de 10 000 soldats américains sont allés de maison en maison pour débarrasser la ville de quelque 3 000 insurgés. Ce qui est devenu la bataille la plus sanglante de la guerre, où près de 100 soldats américains et 2 000 insurgés ont été tués.

Un combat à Gaza peut présenter certaines similitudes avec Falloujah ou Mossoul, où les forces irakiennes soutenues par les États-Unis ont chassé l’EI d’un réseau de tunnels en 2014.

Mais à Gaza, les forces israéliennes sont confrontées à des infrastructures plus formidables et à une géographie plus difficile.

Le système de tunnels du Hamas est plus avancé et ses combattants sont mieux entraînés, plus disciplinés et mieux équipés que l’EI, a déclaré Eitan Shamir, directeur du Centre Begin-Sadate d’études stratégiques à l’Université Bar-Ilan de Tel Aviv.

“C’est un défi majeur”, a déclaré Shamir. “C’est une affaire très compliquée.”

Et à Gaza – encerclée par Israël, l’Égypte et la mer Méditerranée, ne laissant aux civils nulle part où fuir – une guerre terrestre est un défi particulièrement difficile, a déclaré Seth Jones, analyste militaire au Centre d’études stratégiques et internationales basé à Washington.

“La nature complexe du complexe de tunnels dans un environnement urbain densément peuplé et entièrement clôturé en fait un environnement fondamentalement différent – ​​et à bien des égards plus difficile – que celui auquel les forces américaines ont dû faire face dans des villes comme Falloujah ou Mossoul”, a-t-il déclaré. » a déclaré, ajoutant : « La possibilité de victimes civiles est bien plus grande à Gaza.

Construire des tunnels pendant une décennie

Les Palestiniens creusent des tunnels sous Gaza depuis des décennies, initialement principalement pour faire passer clandestinement des personnes et des marchandises entre Gaza et l’Égypte, selon témoignage aux Nations Unies par le chercheur israélien Eado Hecht. Israël et l’Égypte contrôlent étroitement leurs frontières avec Gaza, créant un quasi-blocus sur le territoire.

Au fil du temps, trois types de tunnels ont émergé, selon Hecht : en plus des tunnels vers l’Égypte au sud, il existe des tunnels qui traversent la frontière de Gaza vers Israël, et des tunnels qui sillonnent sous Gaza et peuvent être utilisés comme postes de commandement, de stockage. installations et positions pour lancer des mortiers ou des roquettes.

Les tunnels sont devenus si élaborés et si étendus – les dirigeants du Hamas ont affirmé en 2021 qu’ils s’étendaient sur environ 500 kilomètres, soit près de la moitié de la longueur du système de métro de New York – que l’armée israélienne les a surnommés le « métro de Gaza », selon un rapport. rapport plus tôt ce mois-ci par le Service de recherche du Congrès. Les experts estiment que certains tunnels descendent jusqu’à 200 pieds, soit à peu près l’équivalent d’un bâtiment de 20 étages ou d’une tour de contrôle d’aéroport typique, souterraine.

Depuis au moins 2014, les Forces de défense israéliennes allégué que le Hamas détourne plutôt les matériaux de construction destinés à l’aide civile vers la construction de tunnels.

Au fil des années, les États-Unis ont prêté leur expertise – et leur argent – ​​pour aider Israël à localiser et détruire les tunnels et à développer des technologies pour les combattre. Depuis 2016, le Congrès a alloué 320 millions de dollars de financement du ministère de la Défense à la collaboration américano-israélienne pour « détecter, cartographier et neutraliser les tunnels souterrains » en réponse aux tunnels transfrontaliers construits par le Hamas, selon le rapport du CRS. En 2021, les équipes ont réalisé une barrière souterraine en béton dotée de capteurs anti-tunnel le long de la frontière entre Israël et Gaza, longue de 60 km.

Les tunnels ont déjà alimenté la violence entre Israël et le Hamas. En 2006, des membres du Hamas ont utilisé un tunnel pour lancer une attaque surprise contre les forces israéliennes et kidnapper l’un de ses soldats, Gilad Shalit, qui a été retenu captif pendant cinq ans avant d’être échangé contre plus de 1 000 prisonniers dans les prisons israéliennes.

Le conflit de 2014 entre Israël et le Hamas a conduit à la découverte de 36 tunnels transfrontaliers, qui ont été pour la plupart détruits, a déclaré Hecht.

Cette fois, l’un des principaux défis sera de retrouver et de secourir plus de 200 otages détenus par le Hamas, dont 12 Américains.

Yocheved Lifshitz, 85 ans, une otage prise puis relâchée par le Hamas, a décrit aux journalistes comment elle avait été emmenée à travers un « immense réseau » de tunnels souterrains qui ressemblaient à une « toile d’araignée ».

Elle a déclaré que les otages étaient obligés de marcher pendant deux à trois heures dans les tunnels, de se rassembler et de manger dans une grande salle et de dormir sur des matelas dans différentes pièces. « Ils nous ont dit qu’ils croyaient au Coran et qu’ils ne nous feraient pas de mal. » dit-elle. “Ils nous donneraient les mêmes conditions que dans les tunnels.”

Robots télécommandés et forces spéciales « fouines »

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré samedi que l’armée avait ouvert une “deuxième étape” dans la guerre contre le Hamas en envoyant des forces terrestres à Gaza et en multipliant les attaques depuis le sol, les airs et la mer.

Parmi les troupes terrestres qui participeront à la prochaine phase de la guerre, ont déclaré des experts à USA TODAY, figureront des unités spécialisées formées pour pénétrer, dégager et détruire les tunnels.

Depuis le conflit entre Israël et le Hamas en 2014, Israël rassemble des renseignements et forme ses troupes sur la façon de localiser et de détruire les passages, a déclaré Shamir de l’université Bar-Ilan. Au centre de cet effort se trouve un laboratoire hautement secret – connu simplement sous le nom de « laboratoire » – où des scientifiques de différents domaines se réunissent pour tenter de connaître l’emplacement des tunnels et imaginer des technologies qui pourraient les pénétrer.

Des robots télécommandés ont été développés pour entrer et fouiller les tunnels. Les ingénieurs israéliens ont également développé une technologie qui utilise des capteurs acoustiques ou sismiques et des logiciels pour détecter les fouilles, similaire à la science utilisée par les sociétés pétrolières et gazières pour détecter les réserves de pétrole, selon le service de recherche du Congrès.

Parce que certains tunnels sont très profonds et recouverts de béton, ils peuvent survivre à des bombardements violents, a expliqué Shamir. On pense que les combattants du Hamas disposent de suffisamment de provisions pour vivre plusieurs mois dans le labyrinthe souterrain, a-t-il déclaré.

Alors que les forces israéliennes envahissent les quartiers urbains denses de la ville de Gaza, les combattants du Hamas utiliseront les tunnels pour lancer des attaques surprises contre les troupes israéliennes, puis fondront à nouveau sous terre et réapparaîtront dans un autre endroit, a déclaré Shamir. Ils utiliseront également des tireurs d’élite, des engins explosifs improvisés – ou IED – et des drones largeurs de bombes.

Shamir a déclaré qu’il pensait que l’incursion initiale d’Israël à Gaza était davantage une tactique visant à faire pression sur le Hamas pour qu’il obtienne une libération négociée des prisonniers. À mesure que l’armée se déplace vers des zones urbaines plus denses et commence à détruire les tunnels, il devient exponentiellement plus difficile de les secourir, a-t-il expliqué.

“Tout le monde comprend que les chances sont alors faibles”, a déclaré Shamir.

La tâche de neutraliser l’avantage du tunnel incombera au Yahalom, l’unité des forces spéciales du Combat Engineering Corps, qui s’est entraînée au combat dans les tunnels. Une sous-unité du Yahalomle Samourou belette, entrera dans les tunnels et tentera de désarmer ou de détruire les passages et cherchera des otages.

Ces dernières années, les Forces de défense israéliennes ont doublé le nombre de leurs soldats Yahalomélargissant son champ d’action pour inclure les combats souterrains, selon le site Internet de Tsahal.

« Le principal défi de la guerre souterraine est que l’ennemi n’a pas de signature aérienne », cite le site Internet. Yahalom commandant comme disant. “Le fait que l’ennemi soit caché et que la collecte de renseignements soit compliqué et difficile.”

Même si les forces israéliennes ne connaissent peut-être pas l’entrée précise de chaque tunnel, elles surveillent depuis des années les endroits où des camions malaxeurs de ciment ont été déployés à Gaza pour se donner une idée, a écrit Edward Luttwak, stratège et historien israélien, dans un communiqué. essai récent.

Les spécialistes israéliens des tunnels seront également transportés par 70 tonnes Nom des véhicules de combat d’infanterie, considérés comme parmi les véhicules les mieux blindés au monde, a-t-il écrit. Alors qu’ils atteignent les sites de tunnels suspectés, plusieurs Noms formera un périmètre – « une forteresse improvisée » – protégeant le génie de combat.

