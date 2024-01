Les tunnels du Hamas à Gaza font au moins 350 milles de long (responsables)

Nouvelles

Guerre d’Israël 2023





Le sinistre réseau de tunnels du Hamas sous la bande de Gaza pourrait s’étendre sur plus de 350 milles de long – soit des centaines de kilomètres de plus que les estimations initiales, ont indiqué des sources cette semaine.

Les tunnels peuvent s’étendre sur une longueur comprise entre 350 et 450 milles et comptent un nombre impressionnant de 5 700 puits d’entrée, de hauts responsables israéliens a déclaré au New York Times.

Les nouvelles estimations – qui n’ont pas pu être confirmées – sont plus de 100 milles plus longues que les chiffres initiaux, qui plaçaient le réseau de tunnels à environ 250 milles de long, a noté le média.

L’immensité des tunnels est « extraordinaire » étant donné que le point le plus long de Gaza ne s’étend que sur 40 kilomètres environ, a indiqué le Times.

« Le Hamas a utilisé son temps et ses ressources au cours des 15 dernières années pour transformer Gaza en une forteresse », a déclaré au média Aaron Greenstone, un ancien officier de la CIA qui a beaucoup travaillé au Moyen-Orient.

Les soldats israéliens sécurisent un tunnel que le Hamas aurait utilisé en octobre. 7 pour attaquer Israël. Getty Images

Environ 160 kilomètres de tunnels se trouvent sous Khan Younis, dans le sud de Gaza, où les troupes israéliennes concentrent actuellement leurs efforts les plus intensifs alors qu’elles parcourent la zone à la recherche du chef militaire du Hamas, Yahya Sinwar, ont expliqué les responsables anonymes.

Le Hamas a budgétisé 1 million de dollars pour les portes de tunnels et les ateliers souterrains rien qu’à Khan Younis, selon un document de 2022.

Les tunnels du Hamas ont joué un rôle central dans l’offensive terrestre israélienne sur la bande de Gaza, qui a débuté après que le groupe terroriste a massacré environ 1.200 personnes et en a kidnappé environ 240 autres le 7 octobre.

Une femme traverse un tunnel à Tel Aviv qui simule un tunnel du Hamas. Getty Images

Il resterait environ 130 otages à Gaza, dont beaucoup seraient détenus quelque part dans le vaste réseau de tunnels.

Grâce aux nouveaux renseignements recueillis au cours de la campagne, l’armée israélienne peut désormais détecter rapidement un seul tunnel – une tâche qui prenait auparavant jusqu’à un an, a déclaré un responsable anonyme au Times.

Certaines des informations cruciales ont été trouvées sur les ordinateurs des agents du Hamas qui ont participé au creusement des tunnels, ainsi que sur une liste des familles qui ont « hébergé » les puits de tunnel sous leurs maisons, a indiqué la source.

L’entrée d’un tunnel du Hamas dans le nord de Gaza. Getty Images

L’armée israélienne est également parvenue à un système de « triangle » qui les a aidés à déterminer qu’ils sont susceptibles de trouver des tunnels sous des zones abritant des écoles, des hôpitaux ou des mosquées.

L’armée a également identifié deux types différents de puits, dont un utilisé par les agents et un utilisé par les commandants, a indiqué le Times.

Les tunnels du commandant sont plus profonds et plus confortables, et permettent des séjours plus longs sous terre.

Un soldat, s’adressant au Times sous couvert d’anonymat, a déclaré avoir supervisé la destruction d’environ 50 tunnels piégés à Beit Hanoun.

Les soldats israéliens ont sécurisé un tunnel au début du mois. Getty Images

Les puits contenaient des bombes cachées dans les murs et même un gros explosif câblé pour être activé à distance, a-t-il ajouté.

Le 8 janvier, des soldats israéliens ont emmené un groupe de journalistes voir trois puits de tunnel dans le centre de Gaza – dont un à l’intérieur d’un bâtiment agricole d’un seul étage à la périphérie de Bureij et deux autres à l’intérieur d’une aciérie civile et d’un hangar à proximité.

Le puits à l’intérieur de l’aciérie est descendu pendant environ 30 ans et possédait même une sorte d’ascenseur, a rapporté le Times.

Des soldats israéliens se tiennent à l’entrée d’un tunnel du Hamas près de la frontière d’Erez. AFP via Getty Images

Le tunnel était utilisé pour transporter des munitions moulées dans l’aciérie, ont indiqué les soldats israéliens.

Un seau d’obus ou de têtes de roquettes à proximité a été modélisé à partir d’un modèle d’obus de mortier fabriqués aux États-Unis, ont-ils ajouté.

À l’intérieur du hangar, le Hamas semblait avoir stocké 10 grosses roquettes dont les soldats ont déclaré qu’elles avaient une portée d’environ 60 miles.

Le logo de la branche militaire du Hamas, les brigades Qassam, était gravé sur un mur du tunnel.

Le troisième puits de tunnel sous le bâtiment de la ferme était caché derrière une porte verrouillée qui avait été arrachée de ses gonds, a indiqué le Times.

Malgré des progrès majeurs en quelques mois seulement, les responsables ont averti que la désactivation de l’ensemble du réseau de tunnels pourrait prendre des années, et les soldats s’efforcent de cartographier chaque puits, ses pièges et autres risques.











Charger plus…









#isDisplay

/isDisplay#isAniviewVideo



/isAniviewVideo#isSRVideo



/isSRVideo