Les tunnels de Gaza – The New York Times

La bande de Gaza présente tous les pièges déchirants que les soldats ont appris à attendre de la guerre urbaine : des embuscades en hauteur, des lignes de vue tronquées et, partout, des civils vulnérables sans nulle part où se cacher.

Mais alors que les forces terrestres israéliennes avancent à grands pas dans Gaza, le plus grand danger pourrait s’avérer être sous leurs pieds.

Les militants du Hamas qui ont lancé une attaque sanglante contre Israël le mois dernier ont construit un labyrinthe de tunnels cachés qui, selon certains, s’étendent sur la majeure partie, sinon la totalité, de Gaza, le territoire qu’ils contrôlent.

Et ce ne sont pas de simples tunnels.

Serpentant sous des zones résidentielles denses, les passages permettent aux combattants de se déplacer à l’abri du regard de l’ennemi. Il existe également des bunkers pour stocker des armes, de la nourriture et de l’eau, et même des centres de commandement et des tunnels suffisamment larges pour les véhicules, estiment les chercheurs.

Des portes et des trappes d’apparence ordinaire servent de points d’accès déguisés, permettant aux combattants du Hamas de se lancer en mission puis de disparaître hors de vue.

Aucun étranger ne possède une carte exacte du réseau, et peu d’Israéliens l’ont vu de première main.

Mais des photos, des vidéos et des rapports de personnes ayant visité les tunnels suggèrent les grandes lignes du système et la manière dont il est utilisé. Les sources comprennent des photographies prises à l’intérieur des passages par des journalistes, des récits de chercheurs qui étudient les tunnels et des détails sur le réseau qui a émergé des forces israéliennes lors de leur invasion de Gaza en 2014.

Tunnels tactiques Ces structures en béton armé sont bien plus qu’un simple pipeline de transit. Ils servent d’abris contre les attaques, de salles de planification, d’entrepôts de munitions et d’espaces pour les otages. Illustration de Marco Hernández

Le démantèlement des tunnels est un élément clé de l’objectif d’Israël d’anéantir la direction du Hamas à la suite de l’attaque du 7 octobre.

Israël a utilisé l’existence des tunnels comme justification pour bombarder des zones civiles, notamment après qu’une vaste frappe aérienne israélienne a frappé une zone densément peuplée du quartier de Jabaliya. Le Hamas a nié que ses tunnels se trouvaient sous certains des sites spécifiques frappés par Israël, et il est souvent impossible de vérifier les affirmations d’Israël.

Pour détruire les tunnels au sol, les troupes israéliennes à Gaza devront trouver des entrées qui sont souvent cachées dans les sous-sols des bâtiments civils, menant à des tunnels revêtus de béton, suggèrent les images. Ils mesurent généralement seulement six pieds et demi de haut et trois pieds de large, ont déclaré les experts, obligeant les combattants à les parcourir en file indienne.

Une Israélienne de 85 ans, retenue en otage pendant 17 jours dans les tunnels après avoir été kidnappée le 7 octobre, a décrit avoir marché à travers une « toile d’araignée » de tunnels mouillés et humides. Elle a finalement atteint une grande salle où étaient détenus deux douzaines d’autres otages, a-t-elle déclaré.

On estime qu’il y a encore plus de 200 otages israéliens détenus par le Hamas, et beaucoup d’entre eux se trouvent probablement dans les tunnels mêmes qu’Israël vise à détruire. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré que les ramener chez eux était l’un des deux principaux objectifs de l’invasion, l’autre étant de « détruire le Hamas ».

Les tunnels utilisés pour cacher le matériel et les combattants du Hamas ne sont pas les seuls passages cachés à Gaza.

Après l’arrivée au pouvoir du Hamas en 2007 et le renforcement du blocus du territoire par Israël, un vaste réseau de tunnels de contrebande s’est développé sous la frontière entre Gaza et l’Égypte. Ces tunnels sont utilisés pour contourner le blocus et permettre l’importation d’une grande variété de marchandises, depuis les armes et équipements électroniques jusqu’aux matériaux de construction et au carburant.

Les autorités égyptiennes ont déployé des efforts considérables pour détruire ces routes de contrebande, notamment en pompant de l’eau de mer pour inonder le réseau et faire effondrer de nombreux tunnels. Mais certains tunnels de contrebande seraient toujours en activité.

Tunnels de contrebande Ces tunnels ont été documentés dans la région de Rafah, où ils sont utilisés pour acheminer tous types de marchandises et de produits vers Gaza depuis l’Égypte. Illustration de Marco Hernández

Bien que l’armée israélienne dépasse de loin celle du Hamas en termes de taille et d’équipement, combattre un ennemi avec son propre réseau de tunnels est une entreprise à haut risque.

John W. Spencer, qui étudie la guerre urbaine au Modern War Institute de l’Académie militaire américaine, la décrit davantage comme « un combat sous la mer qu’à la surface ou à l’intérieur d’un bâtiment ».

“Rien de ce que vous utilisez en surface ne fonctionne”, a-t-il déclaré récemment sur le Podcast du projet Modern Warfare. “Il faut disposer d’équipements spécialisés pour respirer, voir, naviguer, communiquer et déployer des moyens létaux, notamment le tir.”

L’un des principaux dangers liés à l’accès aux tunnels est que le Hamas a piégé les entrées avec des explosifs, disent les experts.

« Dès qu’ils réaliseront que les Israéliens sont entrés dans les tunnels, ils n’auront qu’à appuyer sur le bouton et tout cela pourrait s’effondrer sur les Israéliens », a déclaré Ahron Bregman, professeur principal au King’s College de Londres et spécialisé dans le conflit israélo-arabe.

Le défi de la désactivation des tunnels Le danger ne s’arrête pas une fois qu’un tunnel est détecté. Illustration de Marco Hernández

Les forces israéliennes ne parviendront probablement pas à détruire l’intégralité du réseau de tunnels.

« Il est tout simplement trop gros et cela ne sert à rien de tout démonter », a déclaré le Dr Bregman. Au lieu de cela, ils se concentreront sur le blocage des entrées des tunnels, probablement en appelant à des frappes aériennes ou en demandant aux ingénieurs de les détruire avec des explosifs.

Il est également peu probable qu’ils mènent leur combat dans la clandestinité – à moins qu’ils ne croient qu’ils n’ont pas d’autre choix.

Pénétrer dans les tunnels priverait les forces israéliennes de leurs avantages, a déclaré le Dr Bregman. En ce moment, les Israéliens progressent avec une masse de troupes, de chars et d’hélicoptères.

“Dès que vous descendez dans le tunnel, c’est un contre un”, a-t-il déclaré.