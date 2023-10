Les tunnels de Gaza posent un défi mortel

Les troupes israéliennes se massent à la frontière de Gaza suite à l’attaque surprise de samedi en Israël, mais leurs ordres ne sont toujours pas clairs.

Ce qui est clair cependant – selon les troupes israéliennes qui ont déjà combattu à l’intérieur de Gaza – toute invasion sera difficile, dangereuse et sanglante.

Gaza – avec plus de 15 000 habitants pour chacun de ses 139 miles carrés – est l’une des plus endroits densément peuplés dans le monde. Au sein des cercles militaires en Israël, il y a deux zones de Gaza à affronter : la bande de Gaza supérieure, qui est tout ce qui est au-dessus du sol, et la bande de Gaza inférieure, où les bombes et les drones ne peuvent pas atteindre et où les satellites sophistiqués ne peuvent pas voir. profondément sous terre.

« Vous avez des bébés et des terroristes dans la même maison », a déclaré un soldat de réserve qui a refusé de donner son nom en raison de son rôle dans les services de sécurité israéliens. Le soldat a combattu à Gaza à plusieurs reprises au cours des 15 dernières années.

Israël pense que le Hamas tente d’attirer des soldats vers un territoire que le groupe militant connaît bien mieux. Les autorités s’attendent à ce que les tunnels et le sol de la zone soient piégés par des explosifs.

« Personne ne sait vraiment ce qu’il y a sous terre », a déclaré Harel Chorev, historien palestinien au Centre Moshe Dayan d’études sur le Moyen-Orient et l’Afrique de l’Université de Tel Aviv.

La communauté du renseignement israélien estime qu’une grande partie de l’argent et du matériel que le monde a donné à la population de Gaza pour qu’elle puisse se reconstruire après les guerres précédentes a été détournée. prise par le Hamas et réinvesti dans le système élaboré de tunnels et de bunkers.

« Je ne vois pas les soldats israéliens capables de prendre d’assaut ces tunnels », a déclaré Chorev. Au lieu de cela, il pense qu’ils vont essayer de les localiser et trouver des moyens de « les enfumer ».