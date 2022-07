Les Tunisiens votent une Constitution qui pourrait menacer leur démocratie

S’il est approuvé, le référendum consacrera les mesures prises par le président Kais Saied il y a exactement un an pour centrer le pouvoir entre ses mains, affaiblir le Parlement et d’autres contrôles sur le président tout en donnant au chef de l’État l’autorité ultime pour former un gouvernement, nommer des juges et proposer des lois.

Venant après un processus de rédaction précipité qui a largement exclu l’opposition, la structure et même le calendrier du référendum ont fortement favorisé la nouvelle constitution, approuvée et en partie rédigée par M. Saied. La plupart des grands partis politiques ont exhorté leurs partisans à boycotter le vote, fixant des attentes pour un faible taux de participation. Les résultats sont attendus mardi.

Seul parmi les pays balayés par le printemps arabe, la Tunisie a établi une démocratie, bien que fragile et souvent dysfonctionnelle. Il a organisé avec succès trois élections libres et équitables, rédigé une constitution inclusive et appréciée, fondé des institutions indépendantes et protégé la liberté d’expression et de la presse.

Cependant, il n’a pas réussi à élargir les opportunités économiques ou à éliminer la corruption.

L’ère post-révolutionnaire semble désormais révolue.