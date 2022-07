Les Tunisiens votent sur la proposition de donner plus de pouvoir au président

TUNIS, Tunisie (AP) – Les Tunisiens se rendent aux urnes lundi pour voter sur une nouvelle constitution – une initiative controversée dirigée par le président tunisien Kais Saied qui, selon les critiques, officialisera sa prise de pouvoir et renversera les gains démocratiques durement acquis dans la nation nord-africaine.

Le référendum de lundi marque un an jour pour jour que Saied a gelé le parlement tunisien et renversé son gouvernement – une décision ridiculisée par les critiques comme “un coup d’État” mais célébrée par les Tunisiens exaspérés par les élites politiques du pays et les années de stagnation économique. Au cours de l’année qui a suivi, Saied s’est donné le pouvoir de gouverner par décret et a limogé des dizaines de juges, des décisions qui ont provoqué une série de protestations.

La nouvelle constitution donne au bureau du président tous les pouvoirs exécutifs et supprime les principaux freins et contrepoids. Le pouvoir du pouvoir judiciaire et du parlement tunisiens serait considérablement réduit.

Les critiques avertissent que la nouvelle structure politique de Saied pourrait ouvrir la voie à une nouvelle autocratie dans le pays qui s’est soulevée contre l’ancien homme fort autocratique Zine El Abidine Ben Ali en 2011 et a lancé les manifestations pro-démocratiques du Printemps arabe. La Tunisie est la seule nation à émerger avec une démocratie de ces protestations.

Saied dit que les changements sont nécessaires pour éliminer la corruption et « ramener la nation sur la voie révolutionnaire ».

La rédaction et l’organisation du référendum de lundi ont été entachées de polémiques. Sadok Belaid, un professeur de droit constitutionnel nommé par Saied à la tête du comité de rédaction de la nouvelle constitution, a dénoncé le résultat – qui a été largement révisé par le président – en disant qu’il “contient des risques et des lacunes considérables” qui pourraient ouvrir la voie à “un scandale honteux”. régime dictatorial ».

Saied a exhorté les Tunisiens à soutenir la proposition, malgré les normes électorales exigeant qu’il reste neutre. Le scrutin sera supervisé par la Haute Autorité Indépendante pour les Elections, dont il a nommé les membres.

Ancien professeur de droit constitutionnel, Saied s’est présenté à la présidence sur une plate-forme populiste et anti-corruption en 2019, remportant avec plus de 70% des voix au second tour.

Les partisans de Saied pensent que la nouvelle constitution mettra fin à des années d’impasse politique.

Fatma Ben Salah, une militante de la société civile pro-Saied, dit qu’il est « anormal » que la constitution de 2014 accorde des pouvoirs limités à un président élu à une large majorité mais donne plus de pouvoir au Premier ministre. Selon Ben Salah, la Tunisie est devenue ingouvernable en raison d’années de conflit entre les trois branches du gouvernement, accentuant la crise économique et sociale du pays.

L’ancien ministre Hatem El Euchi estime que l’unification du pouvoir exécutif pourrait assurer la stabilité, relancer l’économie et l’investissement et créer des emplois. L’Institut national des statistiques de Tunisie indique que le taux de chômage s’élève à plus de 16% tandis que l’inflation a augmenté à 8,1%.

Mais pour le magistrat tunisien Ahmed Souab, la constitution représente un “grave danger pour la démocratie” car elle ne garantit pas un équilibre clair des pouvoirs et donne plus de prérogatives à Saied que celles détenues par les anciens hommes forts tunisiens.

De nombreux groupes de la société civile ont rejeté la nouvelle constitution. Le groupe non gouvernemental tunisien Al Bawsala affirme que la nouvelle constitution conduirait à une monopolisation du pouvoir qui menacerait les droits et libertés de chaque citoyen.

“(Cela) ne fournit aucun mécanisme de contrôle, même en cas de violation flagrante de la constitution par le président”, a déclaré Haythem Benzid, responsable de la communication d’Al Bawsala, à l’Associated Press.

Benzid pense que Saied s’appuie sur le mécontentement généralisé causé par la mauvaise gestion des affaires publiques au cours de la décennie qui a suivi la révolution tunisienne.

Le projet de constitution a divisé l’opposition tunisienne. Un seul parti, Afek Tounes, a déclaré qu’il voterait contre la proposition. La plupart des partis politiques, y compris l’influent parti islamiste tunisien Ennahdha, disent qu’ils prévoient de boycotter le référendum de lundi afin de ne pas légitimer le processus.

“Nous refusons d’aller aux funérailles de la démocratie”, a déclaré le chef du Parti républicain Issam Chebbi, ajoutant qu’il considérait “le pouvoir personnel absolu” que Saïed veut s’octroyer “pire que celui de Ben Ali”.

La militante tunisienne Henda Fellah a tweeté dimanche qu’elle avait décidé de boycotter le vote, affirmant que le texte est construit sur des bases imparfaites et que ses violations de la loi électorale étaient “innombrables”.

“Ce serait la première fois que je ne voterais pas depuis 2011”, a déclaré Fellah.

De nombreux observateurs s’attendent à une faible participation électorale pour le référendum, soulignant le désenchantement des Tunisiens à l’égard de la politique et leurs luttes quotidiennes face à la montée de l’inflation.

Les résultats préliminaires devraient être annoncés d’ici mercredi, avec un résultat final le 28 août.

Bouazza Ben Bouazza et Francesca Ebel, The Associated Press