Les Tunisiens votent pour le Parlement au milieu des vœux économiques et démocratiques

TUNIS, Tunisie (AP) – Les Tunisiens votent pour élire un nouveau parlement samedi, sur fond de crise du coût de la vie et d’inquiétudes quant au recul de la démocratie dans ce pays d’Afrique du Nord – le berceau des manifestations du printemps arabe il y a dix ans .

Les partis d’opposition – y compris la coalition du Front du salut dont fait partie le parti populaire Ennahda – boycottent les élections parce qu’ils disent que le vote fait partie des efforts du président Kais Saied pour consolider le pouvoir. La décision de boycott conduira probablement la prochaine législature à être inféodée au président, que les critiques accusent de dérive autoritaire.

Les bureaux de vote ont ouvert à 08h00 (07h00 GMT) et doivent fermer à 18h00 (17h00 GMT).

Le Parlement s’est réuni pour la dernière fois en juillet 2021. Saied a ensuite gelé la législature et limogé son gouvernement après des années d’impasse politique et de stagnation économique. Il a dissous le parlement en mars. Depuis lors, Saied, qui a été élu en 2019 et bénéficie toujours du soutien de plus de la moitié de l’électorat, a également restreint l’indépendance du pouvoir judiciaire et affaibli les pouvoirs du parlement.

Lors d’un référendum en juillet, les Tunisiens ont approuvé une constitution qui accorde de larges pouvoirs exécutifs au président. Saied, qui a dirigé le projet et rédigé lui-même le texte, a pleinement utilisé le mandat en septembre, modifiant la loi électorale pour diminuer le rôle des partis politiques.

La nouvelle loi réduit le nombre de membres de la chambre basse du parlement de 217 à 161, qui doivent désormais être élus directement au lieu d’être élus via une liste de parti. Et les législateurs qui “ne remplissent pas leur rôle” peuvent être révoqués si 10% de leurs électeurs déposent une demande formelle.

Les critiques disent que les réformes de la loi électorale ont particulièrement touché les femmes. Seules 127 femmes figurent parmi les 1 055 candidats en lice pour l’élection de samedi.

Les détracteurs de Saied l’accusent de mettre en danger le processus démocratique. Mais beaucoup d’autres pensent que la suppression des listes de partis place les individus avant les partis politiques et améliorera la responsabilité des élus. Ils sont exaspérés par les élites politiques, saluent les réformes politiques de plus en plus autocratiques de leur président et voient dans le vote d’un nouveau parlement une chance de résoudre leur grave crise économique.

Beaucoup pensent que la révolution démocratique de leur pays, vieille de dix ans, a échoué, une décennie après que la Tunisie a été le seul pays à émerger des manifestations du printemps arabe avec un gouvernement démocratique.

Le vote intervient le 12e anniversaire de l’événement qui a déclenché le printemps arabe – lorsqu’un vendeur de fruits tunisien, Mohamed Bouazizi, s’est immolé par le feu en raison de la situation économique désastreuse sous le règne de l’homme fort de longue date de Zine El Abidine Ben Ali. Il est décédé des semaines plus tard. Son acte de désespoir a suscité des protestations qui ont conduit à l’éviction du dictateur et provoqué des soulèvements similaires dans le monde arabe.

___

Surk a contribué depuis Nice, France.

Bouazza Ben Bouazza et Barbara Surk, The Associated Press