Un tiers des jeunes Tunisiens sont au chômage

« Soyez honnête, pouvez-vous vraiment dire que les choses vont mieux aujourd’hui? » C’est une question qui m’a souvent été posée, tant par les pauvres que par les privilégiés de Tunisie, ainsi que par ceux qui se trouvent entre les deux.

On pourrait se demander quelle est la mesure du «mieux»?

Le 10e anniversaire des événements en Tunisie qui ont lancé ce que nous appelons le printemps arabe, a coïncidé avec un verrouillage national de quatre jours pour contrôler les taux alarmants d’infections à Covid-19. La nuit suivante a vu de violents affrontements entre des groupes de jeunes et la police dans plus d’une douzaine de quartiers populaires à travers le pays.

On ne savait pas au départ ce qui les avait déclenchés, et les civils et les responsables étaient profondément divisés sur la meilleure façon de les décrire – s’agissait-il de manifestations ou d’émeutes? Et de quoi s’agissait-il vraiment?

Certains ont dit qu’ils étaient causés par des jeunes pauvres, affamés et en colère. Plus de 600 d’entre eux, pour la plupart des adolescents, ont été arrêtés par la suite. Le lendemain, des dizaines de manifestants sont sortis au centre de la capitale, Tunis, contre les arrestations, ravivant des chants révolutionnaires appelant à « la chute du régime ».

Mais peu de Tunisiens savent clairement ce que cela impliquerait aujourd’hui. La dernière élection parlementaire et présidentielle remonte à moins de deux ans.

Il ne fait aucun doute que les gens ici souffrent – financièrement et socialement – ou que les services publics vitaux sont en déclin. Il y a eu des épisodes annuels de troubles civils ces dernières années, exigeant généralement des emplois et une meilleure rémunération.

Pendant 10 ans, dans toute la région, j’ai été témoin de beaucoup de confusion et de lutte. Un sentiment de gain un jour, assorti d’un sentiment de perte le lendemain, et un pouce d’espoir un an qui est plus tard englouti par le désespoir, à des degrés divers.

La Tunisie a été piégée dans un cycle doux de cette tourmente.

Le président de l’époque Zine al-Abidine Ben Ali a été chassé du pouvoir par la vague de protestations d’il y a 10 ans

Ce que la Tunisie a réalisé au début de sa transformation politique et démocratique n’a pas été accompagné d’un développement économique et social plus profond. La réalité est que lorsque l’ancien président Zine al-Abidine Ben Ali a été renversé du pouvoir, l’économie a chuté et ne s’est pas rétablie depuis.

L’histoire continue

Qui est responsable de ca?

Les gens blâment un système enraciné qui permet la corruption, ou la rivalité politique au parlement qui a paralysé de nombreux gouvernements. La Tunisie en a eu 12 en 10 ans – la politique de consensus a été abandonnée il y a longtemps.

Les prêts du FMI avec leurs conditions sont également une source de pression économique.

Les querelles salariales ont conduit à des grèves et des manifestations dans des secteurs vitaux, notamment la santé, les transports et les ressources naturelles.

Alors, que veulent les gens?

Un homme d’affaires tunisien qui importe des produits alimentaires m’a récemment dit: « Nous avons besoin de quelque chose entre les deux … un leader fort qui soutient les libertés. Ce parlement et tous ces partis politiques qui travaillent les uns contre les autres paralysent le pays. »

À Ettadhamen, l’une des banlieues les plus densément peuplées et les plus défavorisées de la capitale, où les jeunes sont descendus dans la rue ce mois-ci et se sont affrontés avec la police, le point de vue est similaire.

Lundi, les forces de sécurité ont tiré des gaz lacrymogènes sur des manifestants dans la banlieue tunisienne d’Ettadhamen

Wael est un militant de la société civile de 27 ans. «Certaines personnes ici demandent maintenant la suppression du système parlementaire», me dit-il.

« Le président n’a aucun pouvoir, il est comme un symbole de l’État seulement. »

J’ai écouté avec intrigue – voici un jeune homme d’un quartier réputé pour avoir été le pouls de la révolution de 2011 qui a renversé un président tout-puissant, demandant maintenant un chef d’État avec encore plus de pouvoir.

«Il est vrai que nous avons des libertés maintenant», admet-il, «mais nous avons découvert que nos rêves ne se concrétiseront pas».

Quand je lui pose des questions sur les adolescents qui ont été arrêtés récemment, Wael souligne rapidement le nombre élevé d’abandons scolaires dans sa région. « Peut-être que ce système que nous avons fonctionne ailleurs, mais il ne fonctionne pas ici… tous les partis politiques nous ont laissé tomber. »

J’ai un appel vidéo avec Chokri al-Laabidi, un professeur de langue arabe du même quartier, qui a jadis mené sa rue lors de manifestations contre l’ancien régime en 2011. Je trouve qu’il n’est pas content des récents troubles, décrivant certains des les manifestants comme « violents », sans revendications tangibles.

En réfléchissant à la dernière décennie, il pense qu’il y a une tendance à se concentrer sur ce qui ne va toujours pas plutôt que sur ce qui est mieux – «le changement que les gens veulent», explique-t-il, «est une question de temps».

Alors, je lui demande, quoi est mieux maintenant?

«Les municipalités sont élues et ont plus de pouvoir – il y a la liberté d’expression aujourd’hui, et il y a un mécanisme pour demander des comptes à quiconque et à tout le monde – cela n’existait pas auparavant», me dit-il.

Pendant son temps libre, il dirige un groupe de jeunes local et n’a aucune illusion sur le fait que les choses fonctionnent parfaitement.

«Mais j’ai foi en la liberté», me dit-il. «Tant qu’elle est là, elle garantit le changement… et un moyen de faire moins d’erreurs».