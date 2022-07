Les Tunisiens protestent contre le projet de constitution ; appelle ça “un coup d’état”

TUNIS, Tunisie (AP) – Des manifestations petites mais bruyantes ont eu lieu samedi dans la capitale tunisienne de Tunis avant un référendum lundi sur la nouvelle constitution proposée par le président Kais Saied – un document qui, selon les critiques, l’aide à légitimer sa prise de pouvoir, qu’ils appellent “un coup.”

Samedi, quelques centaines de personnes ont défilé sur l’avenue Bourguiba, l’artère principale de la capitale, pour dénoncer les propositions de modification de la constitution pour augmenter les pouvoirs présidentiels et réduire le rôle du parlement et du premier ministre. Lors d’affrontements parfois violents avec la police, une dizaine de personnes ont été arrêtées.

Le manifestant Faouzi Ben Brahim a déclaré à l’Associated Press que “les gens se sont rassemblés aujourd’hui parce qu’ils sont conscients des dangers du référendum, qui entend mettre en place une constitution d’un président autocratique qui ne reconnaît ni ne respecte les institutions et n’a pas l’intention de rendre des comptes. »

Un autre manifestant tenait une banderole sur laquelle on pouvait lire “Non à une constitution de l’intimidation, non à une constitution du fait accompli”.

Saied a suspendu le Parlement l’année dernière et s’est emparé de larges pouvoirs dans un geste qui, selon lui, était nécessaire pour “sauver le pays” d’une crise politique et économique. Cela a suscité les critiques de l’opposition, qui l’accuse de fuir la démocratie et de faire glisser le pays nord-africain vers le totalitarisme.

Bouazza Ben Bouazza, The Associated Press