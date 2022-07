Les Tunisiens approuvent une nouvelle constitution qui sape la démocratie

La Tunisie, où les soulèvements du Printemps arabe ont commencé il y a plus de dix ans, a été saluée par la communauté internationale comme la seule démocratie à avoir survécu aux révoltes qui ont balayé la région. Mais ce chapitre s’est effectivement terminé avec l’adoption de la nouvelle charte, qui consacre le pouvoir quasi absolu que M. Saied s’est conféré il y a un an lorsqu’il a suspendu le Parlement et limogé son Premier ministre.

Les Tunisiens ont approuvé une nouvelle Constitution qui cimente le règne d’un seul homme institué par le président Kais Saied au cours de l’année écoulée, selon les résultats d’un référendum publié mardi, portant un coup dur à une démocratie construite avec d’immenses efforts et de grands espoirs après le renversement du dictateur du pays il y a plus de dix ans.

“Les masses qui se sont manifestées aujourd’hui à travers le pays montrent l’importance de ce moment”, a déclaré M. Saied dans une allocution devant des partisans en liesse dans le centre-ville de Tunis quelques heures après la fermeture des bureaux de vote. “Aujourd’hui marque un nouveau chapitre d’espoir et tourne la page sur la pauvreté, le désespoir et l’injustice.”

Dans ses propos, M. Saied a nié toute tendance à l’autoritarisme. Mais la nouvelle Constitution ramènera la Tunisie à un système présidentiel comme celui qu’elle avait sous Zine el-Abidine Ben Ali, le dirigeant autoritaire renversé lors de la soi-disant Révolution de jasmin de 2011. Elle affaiblit également le Parlement et la plupart des autres contrôles sur le pouvoir du président. tout en donnant au chef de l’État le pouvoir ultime de former un gouvernement, de nommer des juges et de présenter des lois.

Elle conserve la plupart des clauses de la Constitution de 2014 concernant les droits et libertés. Mais contrairement à l’ancienne Constitution, qui répartit le pouvoir entre le Parlement et le président, la nouvelle rétrograde le législatif et le judiciaire à quelque chose qui s’apparente davantage à des fonctionnaires, accordant au président seul le pouvoir de nommer les ministres et les juges et affaiblissant la capacité du Parlement retirer la confiance du gouvernement.

Pour couronner des années de paralysie politique, le référendum pourrait sonner le glas d’une jeune démocratie que de nombreux Tunisiens en sont venus à considérer comme corrompue et terriblement incapable de garantir le pain, la liberté et la dignité – les idéaux qu’ils ont scandés en 2011.

Mais avec un taux de participation faible d’environ 30 % et la plupart des grands partis politiques boycottant le vote pour éviter de lui conférer une plus grande légitimité, M. Saied se trouve maintenant sur un terrain glissant, sa capacité à mener de nouvelles réformes en question.