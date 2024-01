Les tumeurs courantes chez les hommes sont réduites de 90 % grâce aux nanobots

Par Nikki, journaliste scientifique principale pour Dailymail.Com









Les nanorobots qui se déplacent dans la circulation sanguine pourraient réduire de 90 % les tumeurs cancéreuses de la vessie.

Dans le cadre d’une avancée potentielle, des scientifiques de Barcelone ont créé de minuscules robots de 450 nanomètres qui administrent des traitements directement à la croissance.

Le cancer de la vessie est l’un des types de cancer les plus courants chez les hommes et, bien qu’il ait un faible taux de mortalité, presque toutes les tumeurs réapparaissent dans les cinq ans.

Dans une étude sur des souris, les chercheurs ont montré que les minuscules machines pouvaient éliminer le besoin de traitements multiples contre la tumeur en réduisant la tumeur après un seul essai.

Les nanorobots transmettent les nanoparticules qui attaquent la tumeur et réduisent sa taille de 90 %

Les traitements actuels du cancer de la vessie comprennent la chirurgie et la chimiothérapie, qui peuvent coûter plus de 65 000 $.

En effet, les patients ont besoin de six à quatre visites à l’hôpital avant de constater une réduction de la tumeur.

Cependant, la nouvelle étude affirme que les nanobots peuvent y parvenir en une seule visite.

La recherche a été menée par des scientifiques de l’Institut de bioingénierie de Catalogne (IBEC) et du CIC biomaGUNE en collaboration avec l’Institut de recherche en biomédecine (IRB Barcelone) et l’Université autonome de Barcelone (UAB).

Les nanorobots mesurent 450 nanomètres de diamètre – et pour les voir, il faudrait augmenter le grossissement 20 millions de fois.

Les robots étaient recouverts de nanoparticules d’or (AuNP) sur leurs surfaces, permettant aux chercheurs de voir comment ils se déplaçaient dans le sang et attaquaient la tumeur.

Le cancer de la vessie est le type de cancer le plus courant chez les hommes et la plupart réapparaissent dans les cinq ans.

L’équipe a injecté les nanobots dans le sang de souris atteintes d’un cancer de la vessie et a observé les machines dorées se mettre au travail, se propageant dans le corps pour atteindre la tumeur.

Ces nanomachines sont conçues avec une sphère de silice contenant différents composants, dont l’enzyme uréase et l’iode radioactif.

L’uréase réagit avec l’urée présente dans l’urine pour propulser le nanorobot, tandis que l’iode radioactif traite le cancer.

L’équipe a réalisé que le nanobot augmentait l’équilibre du pH à proximité de la tumeur, ce qui dégradait sa matrice extracellulaire – ce qui contribue aux propriétés mécaniques des tissus.

Une fois identifiés, les minuscules nanobots ont percuté les tissus des voies urinaires « comme s’il s’agissait d’un mur ».

Mais comme la tumeur est plus spongieuse, les minuscules robots sont absorbés, se regroupent à l’intérieur et sont délivrés. l’iode radioactif, un radio-isotope couramment utilisé pour traiter les tumeurs localisées et le cancer de la glande thyroïde.

Les nanorobots ont localisé les tumeurs et y sont entrés pour administrer directement de l’iode radioactif afin de réduire la tumeur.

Les chercheurs ont noté que la façon dont les nanobots peuvent pénétrer dans la tumeur n’est pas claire, car ils manquent des anticorps spécifiques pour reconnaître la croissance, et le tissu est généralement plus rigide que le tissu sain.

Meritxell Serra Casablancas, co-premier auteur de l’étude et chercheur de l’IBEC, a déclaré: «Cependant, nous avons observé que ces nanorobots peuvent détruire la matrice extracellulaire de la tumeur en augmentant localement le pH grâce à une réaction chimique automotrice.»

«Ce phénomène a favorisé une plus grande pénétration de la tumeur et a permis d’obtenir une accumulation préférentielle dans la tumeur.»

Bien que les taux de guérison initiaux du cancer de la vessie soient satisfaisants, 30 à 70 pour cent des tumeurs des patients réapparaissent, nécessitant un traitement et des dépenses supplémentaires, et progressent entre 10 et 30 pour cent.

“Le système optique innovant que nous avons développé nous a permis d’éliminer la lumière réfléchie par la tumeur elle-même, nous permettant ainsi d’identifier et de localiser des nanoparticules dans tout l’organe sans marquage préalable, à une résolution sans précédent”, a déclaré Julien Colombelli, responsable de l’Advanced Digital. Plateforme de microscopie à l’IRB Barcelone.

Cela survient alors que le coût du traitement du cancer de la vessie est en augmentation, coûtant au patient moyen 9,4 milliards de dollars tout au long de son traitement à partir de 2020, contre 8,4 milliards de dollars en 2015, selon le Institut national du cancer.

Les scientifiques qui ont mené l’étude sur les nanobots ne savent toujours pas si le traitement par nanobot empêchera la tumeur de réapparaître, mais suite au succès du nanobot, des études supplémentaires sont déjà en cours pour déterminer l’efficacité à long terme.

«Les résultats de cette étude ouvrent la porte à l’utilisation d’autres radio-isotopes ayant une plus grande capacité à induire des effets thérapeutiques», a déclaré Cristina Simó, co-auteur de l’étude.