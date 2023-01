Les tuk-tuks thaïlandais passent au vert face à la demande croissante de modèles électriques

Les tuk-tuks emblématiques et gourmands en essence de la Thaïlande sont remplacés par un modèle plus écologique et plus économe en énergie, offrant aux voyageurs un moyen plus respectueux de l’environnement de se déplacer dans ce qui est l’un des pires pays lorsqu’il s’agit de la pollution de l’air.

“Les avantages sont assez clairs en termes d’environnement”, déclare Krisada Kritayakirana, co-fondateur et PDG de la start-up Urban Mobility Tech. «Lorsque vous utilisez des tuk-tuks traditionnels, vous pouvez sentir le gaz et cela peut parfois être désagréable. Avec les tuk-tuks électriques, vous n’avez pratiquement aucun bruit et vous n’avez aucune émission provenant des tuyaux d’échappement.

En 2021, les niveaux du polluant PM2,5m en Thaïlande étaient quatre fois supérieur que les directives de l’Organisation mondiale de la santé. L’inhalation de PM2,5 peut causer des problèmes respiratoires et des problèmes cardiaques. En 2019, la pollution était responsable de plus de 31 000 morts dans le pays.

« Nous sommes prêts » : le soulagement et l’excitation grandissent en Thaïlande avec le retour des touristes chinois Lire la suite

“Dans les grandes villes comme Bangkok [or] Chiang Mai, la principale source serait la combustion incomplète dans les véhicules à moteur diesel », explique Kannika Thampanishvong, chercheur principal sur la politique de changement climatique et la croissance verte à l’Institut thaïlandais de recherche sur le développement. En 2019, il y avait près de 20 000 tuk-tuks en Thaïlande, généralement propulsés par des moteurs à combustion interne.

La demande de tuk-tuks électriques augmente, dit Kritayakirana. En 2022, leur nombre est passé de 263 à 498, selon l’Association thaïlandaise des véhicules électriques. Le gouvernement encourage l’adoption des véhicules électriques depuis 2015.

Fariha Essaji, une mère britannique qui vivait à Bangkok, a utilisé les tuk-tuks électriques proposés par l’application Muvmi de l’UMT, car ils étaient moins chers que les taxis et plus gros que les tuk-tuks habituels et pouvaient donc accueillir une poussette. Mais elle dit avoir apprécié l’élément électrique étant donné qu’il rendait le véhicule moins bruyant.

Muvmi prévoit d’augmenter sa flotte de tuk-tuks électriques de 350 à plus de 1 000 à Bangkok, pour atteindre 5 000 à l’échelle nationale d’ici cinq ans. Vichian Suksoir, directeur exécutif adjoint du département de l’innovation de l’Agence nationale thaïlandaise de l’innovation (NIA), explique que de nombreux hôtels achètent désormais des tuk-tuks électriques pour transporter leurs clients.

Mais les tuk-tuks électriques seuls ne feront pas beaucoup de différence sur la qualité de l’air, explique le Dr Surat Bualert, professeur adjoint spécialisé dans les sciences de l’environnement à l’Université de Kasetsart. “Je pense [electric] les voitures peuvent améliorer la qualité de l’air car la recherche et l’analyse chimique montrent que la principale source de PM2,5 est le transport. Les tuk-tuks ne le peuvent pas car le ratio de tuk-tuks est faible par rapport aux autres véhicules.

“Très bien pour les touristes” : la Thaïlande vise la haute saison avec un demi-tour sur le cannabis Lire la suite

Environ 10 millions de voitures sont immatriculées en Thaïlande et le gouvernement vise à rendre 30 % de sa production automobile zéro émission d’ici 2030. Suksoir affirme que la NIA a affecté 100 millions de bahts (3 millions de dollars ou 2,5 millions de livres sterling) au développement des véhicules électriques et des technologies connexes en 2023. .

Mais les véhicules électriques ne sont pas “le Saint Graal pour rendre les voyages plus durables”, déclare Ewan Cluckie, fondateur de Tripseed. Ils dépendent du réseau électrique pour se recharger, et en Thaïlande, seulement 14,9 % proviennent de sources renouvelables.

“Jusqu’à ce que nous puissions faire passer entièrement les capacités de charge aux énergies renouvelables, il y a encore une certaine dépendance aux combustibles fossiles”, dit-il. Et jusqu’à ce que les problèmes de coût et d’autonomie puissent être résolus, une transition plus large vers les tuk-tuks électriques “sera retardée”.

Les tuk-tuks électriques ne peuvent parcourir que de courtes distances avant de devoir être rechargés, tandis que le prix d’achat d’un tuk-tuk est d’environ 400 000 bahts (12 000 $), dit Cluckie. Le prix de départ d’un tuk-tuk traditionnel est d’environ 150 000 bahts (4 500 $).

« Les gens n’obtiendront pas beaucoup d’argent d’occasion pour leurs tuk-tuks à deux temps, et certainement pas assez pour sortir et acheter un tout nouveau tuk-tuk électrique », dit Cluckie. « A plus grande échelle à travers la ville, je pense que ça va prendre beaucoup de temps ».

Mais Kritayakirana affirme que les tuk-tuks électriques seront moins chers à long terme car l’essence est beaucoup plus chère qu’une batterie. Il pense que les véhicules électriques, y compris les tuk-tuks électriques, “sont l’avenir”.