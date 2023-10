Tueurs de la Lune des Fleursle film très attendu de Martin Scorsese, sort en salles le 20 octobre. La nouvelle épopée du cinéaste acclamé est adaptée du livre non fictionnel du journaliste David Grann sur les meurtres d’Osage et les origines du FBI.

Les Osage, une communauté autochtone du Midwest, ont été contraints d’abandonner leurs terres ancestrales à la fin des années 1800. Ils furent finalement conduits en Oklahoma, où leur réserve s’étendait sur des terres découvertes riches en pétrole, et la tribu devint brusquement la communauté la plus riche du monde. La corruption et les meurtres systématiques de la tribu ont suivi dans les années 1920. Tant d’horreurs s’ensuivirent que la première agence d’enquête fédérale des États-Unis dut s’impliquer.

Le film de Scorsese raconte un projet des années 1920 visant à transférer la richesse nouvellement découverte d’Osage, riche en pétrole, aux hommes blancs qui l’entourent. Tueurs de la Lune des Fleurs raconte une grande partie de cette histoire avec de nombreux acteurs autochtones, dont des stars comme Lily Gladstone et des collaborateurs familiers de Scorsese comme Leonardo DiCaprio et Robert De Niro. Entre les mains de Scorsese, le film restructure l’histoire, en la faisant moins parler du FBI que de l’Osage. Comme pour son œuvre plus vaste, Tueurs Il s’agit de la façon dont le crime organisé et les egos qui le dirigent font des victimes d’innocents, ou même simplement d’inconscients. Les efforts déployés depuis des siècles dans l’histoire des États-Unis pour dépouiller les peuples autochtones de leurs foyers, de leurs familles, de leurs richesses et de leur dignité, souvent sous couvert de prendre soin d’eux, n’en sont qu’un autre exemple.

