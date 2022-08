Les tueurs d’Ahmaud Arbery craignent pour des vies alors que la condamnation pour crime de haine est confirmée

Sauvez les larmes de kkkrocadile !

Encore une fois, les lâches aspirants membres du Klan peuvent répandre la violence, mais ils ne peuvent pas la supporter. Grégory McMichael, Travis Mc Michael et William « Roddy » Bryan essaie toujours de se sortir des conséquences du meurtre de 2020 de Ahmaud Arbery. Les trois hommes ont été condamnés à la prison à vie pour le meurtre de janvier. TMZ rapporte qu’un juge fédéral a confirmé leur condamnation pour crime de haine en février. Maintenant, Travis McMichael demande la clémence avec le teint pour le slogan de protection : il craint pour sa vie.

Où avons-nous déjà entendu cette phrase ? Travis et son père, Gregory, n’ont pas eu peur lorsqu’ils ont formé un lynchage avec leur voisin. Les McMichael ont saisi leurs armes et sauté dans leur camionnette pour traquer Arbery. Bryan s’est joint au comportement sanguinaire du bon vieux garçon, enregistrant la poursuite et la fusillade mortelle sur son téléphone portable.

Soudain, la vie derrière les barreaux leur a rappelé qu’ils sont plus moelleux que du pain blanc. Sinon, pourquoi seraient-ils si menacés par un homme noir qui vient juste de courir ? La juge du tribunal de district des États-Unis, Lisa Godbey Wood n’avait aucune sympathie pour les tueurs de sang-froid. Elle a rejeté leur requête visant à annuler le verdict du crime de haine, citant leur longue histoire de blagues racistes et de violentes diatribes sur les réseaux sociaux.

« Tous ces noirs ne sont que des ennuis ; Je souhaite qu’ils meurent tous », Gregory McMichael a précédemment posté en ligne.

Peur tout de suite trop tard

Ces mots et cette journée tragique de 2020 reviennent hanter les hommes. Selon CNNl’avocat de Travis McMichael Amy Lee Copeland a déposé une requête pour que son client reste sous garde fédérale. Après avoir appuyé sur la gâchette, c’est lui qui a peur d’être traqué dans le système pénitentiaire de l’État de Géorgie.

Il affirme qu’il a reçu des messages selon lesquels les gens “l’attendent”, qu’il ne doit pas entrer dans la cour, et que les agents correctionnels ont promis d’être prêts (que ce soit moyennant rémunération ou gratuitement) à garder certaines portes déverrouillées et le dos tourné pour permettre détenus pour lui faire du mal.

Le mémo indique que plus de 800 menaces contre McMichael ont afflué en janvier 2022, date à laquelle il a cessé de compter.

« Son inquiétude est qu’il sera rapidement tué dès sa livraison au système pénitentiaire d’État pour l’exécution de cette peine : il a reçu de nombreuses menaces de mort qui sont crédibles à la lumière de toutes les circonstances, et le gouvernement a une enquête en cours sur le Georgia DOC. capacité à assurer la sécurité des détenus dans un système où les taux de meurtres ont triplé », selon le dossier.

Faire face aux plaidoyers comme les flics

La pomme ne tombe pas loin de l’arbre raciste pourri. Greg a déposé un plaidoyer similaire pour la clémence lundi. Non seulement l’homme de 66 ans a demandé à rester en détention fédérale par crainte de violence dans les prisons de Géorgie. La PA rapporte également qu’il s’est comparé à des flics tueurs racistes pour justifier une peine plus courte.

“Il s’agissait de la mort horrible et tout à fait évitable d’un jeune homme dont les derniers instants sont préservés à jamais dans une vidéo obsédante. Il présentait des messages texte et des messages répugnants qui affichaient un penchant raciste qui, même après des décennies de progrès sociétal, s’accroche toujours à certains », a déclaré l’avocat. AJ Balbo a écrit.

Balbo a fait valoir que les fantasmes manifestement racistes et la violence meurtrière de McMichael ne sont pas pires que ceux d’un flic. Le dossier affirme que McMichael ne mérite pas plus de temps pour un crime haineux que Derek Chauvin. L’ancien flic qui a tué George Floyd a plaidé coupable d’avoir violé les droits civils de Floyd en échange d’un 21 ans de peine.

Balbo a doublé la comparaison des flics, affirmant que McMichael “n’a jamais reçu de plainte dans son dossier personnel pour racisme, harcèlement ou brutalité policière” au cours de ses 30 années de travail avec les forces de l’ordre. C’est peut-être parce que d’autres racistes corrompus ont couvert ses traces comme Jackie Johnson. L’ancien procureur du comté de Glynn était accusé d’entrave à la justice pour avoir refusé d’arrêter les trois tueurs.