Une équipe internationale de scientifiques a découvert que les trous noirs peuvent développer des structures ressemblant à des cheveux s’ils tournent assez vite, offrant de nouvelles informations en marge de notre compréhension de l’univers.

Dans une nouvelle étude, les chercheurs ont utilisé des simulations numériques qui ont indiqué que les trous noirs peuvent éclater spontanément ce qui a été décrit comme un cheveu (autrement connu sous le nom de champ scalaire), une fois qu’ils atteignent une certaine vitesse de rotation.

Ce nouvel aperçu du comportement des trous noirs ou des étoiles à neutrons à rotation rapide viendrait comme une extension de la théorie de la gravité d’Einstein.

«Alors que des études précédentes ont déjà fourni des exemples de solutions de trous noirs ‘poilus’, nous avons montré pour la première fois, grâce à des simulations numériques, que les trous noirs peuvent spontanément pousser la forme la plus simple de cheveux permanents (un champ scalaire) une fois qu’ils commencent à filer assez rapide, » dit Alexandru Dima, astrophysicien à SISSA et INFN et premier auteur de l’article.

La théorie de la gravité d’Einstein et les théorèmes mathématiques associés basés sur elle indiquent que les trous noirs peuvent faire pousser des « cheveux », mais qu’ils finissent par disparaître grâce aux ondes gravitationnelles.

Selon cette dernière recherche, cependant, une fois que les trous noirs atteignent une certaine vitesse de rotation, les cheveux peuvent rester plus longtemps grâce à «Instabilité tachyonique». Des études et des calculs supplémentaires sont nécessaires pour prouver définitivement les résultats, d’autant plus que la recherche est à la frontière même de la recherche gravitationnelle.

Cependant, ces types de découvertes aident à approfondir la compréhension de l’humanité « côté obscur » de l’univers, y compris, mais sans s’y limiter, l’énergie noire et la matière noire.

En outre, d’autres découvertes et expériences pourraient « Peut-être découvrir de nouveaux indices de nouvelle physique au-delà de la relativité générale, » Conclut Dimu.

«Nos résultats démontrent que la nouvelle physique peut être assez insaisissable et n’apparaître que si l’on regarde attentivement le bon type de trous noirs.»

