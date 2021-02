Les trous cachés du filet de sécurité sociale américain

Un bénévole prépare de la nourriture de la banque alimentaire Second Harvest de Floride centrale pour distribution aux nécessiteux à Church in the Son le 7 août à Orlando, en Floride. Malgré un besoin généralisé, de nombreux programmes de filet de sécurité fédéraux sont sous-utilisés. | Paul Hennessy / NurPhoto via Getty Images

Trop d’Américains ne reçoivent pas les prestations auxquelles ils ont droit en raison d’un système complexe et obsolète.

Les hauts démocrates introduisent un nouveau programme pour réduire la pauvreté des enfants en Amérique dans le cadre du programme de secours Covid-19 de 1,9 billion de dollars du président Joe Biden, proposant aux parents une prestation en espèces récurrente mensuelle soumise à conditions de ressources pour chaque enfant. C’est une bonne idée progressiste – mais même si elle devient loi, elle ne réussira que si elle est administrée avec compétence et efficacité.

L’année dernière, le Congrès a élargi les allocations de chômage pendant les premiers stades de la pandémie. Mais la promesse d’une bonne politique a finalement déçu de nombreux Américains. En raison de retards systémiques aux niveaux fédéral et des États, des millions de personnes ont dû faire face à des luttes qui ont changé leur vie parce que l’argent qui leur avait été promis n’arrivait tout simplement pas.

Des mois plus tard, l’infrastructure désuète du pays pour fournir une assistance aux travailleurs empêche toujours des millions de personnes d’accéder à l’aide économique. Les programmes – y compris l’assurance-chômage, les allocations pour les repas scolaires et Medicaid – protègent les personnes confrontées à des défis économiques personnels ou, comme des millions d’Américains, aux prises avec une récession provoquée par une pandémie affectant leur entreprise ou leur emploi. Pourtant, des millions de personnes attendent des mois pour leurs allocations de chômage. Près du quart des crédits d’impôt sur le revenu gagné ne sont pas réclamés. Près de la moitié de tous les enfants aux États-Unis résident dans un foyer qui a du mal à couvrir les dépenses de base comme le loyer, la nourriture et les soins de santé.

Les programmes fédéraux dans tous les domaines sont sous-utilisés, non pas en raison d’un manque de besoins, mais parce que le système est trop complexe – parfois intentionnellement. Pendant ce temps, les familles qui ont besoin de soutien sont laissées dans l’ignorance et la reprise économique ralentit à une rampe.

Alors que le Congrès débat du paquet de 1,9 billion de dollars, il est tout aussi important de se concentrer sur l’investissement dans le système de prestation pour obtenir un soutien nouveau et existant aux communautés dans le besoin. Une proposition du sénateur Ron Wyden (D-OR) de fournir 500 millions de dollars aux États pour réparer leurs systèmes d’assurance-chômage désuets est un début. Mais nous avons besoin d’une coordination beaucoup plus grande entre les programmes et d’une simplification des avantages pour finalement augmenter leur utilisation, leur efficience et leur efficacité.

Un système de livraison bien géré, ponctuel et facilement accessible est une politique publique et une économie solides: il peut économiser les fonds des contribuables, stimuler et soutenir une reprise économique plus rapide. C’est aussi le strict minimum que les contribuables devraient attendre de leur gouvernement.

Tout comme les trains à grande vitesse sont inutiles sans les voies appropriées, une vision de la mobilité économique n’est rien de plus qu’un rêve sans les systèmes efficaces pour nous y amener. Nous devons améliorer les voies que nous utilisons pour acheminer l’aide économique aux familles américaines. Fournir un soutien significatif nécessite la bonne infrastructure et nous devons nous assurer que chacun peut accéder au soutien qui lui est offert.

Le système rend trop difficile pour les gens d’obtenir de l’aide, même s’ils y ont droit

Les fardeaux dont notre système a assailli les familles sont omniprésents et courants. Prenons, par exemple, la complexité inutile de la production des déclarations de revenus: le gouvernement devrait déjà savoir auprès des employeurs le montant exact du remboursement à quelqu’un, mais il oblige plutôt les gens à estimer ce montant eux-mêmes et à remplir la paperasse, puis à émettre des amendes pour des estimations inexactes.

Voici une meilleure idée: tous les avantages publics qui sont accessibles via une application universelle en ligne, par courrier ou en personne, un système coordonné conçu pour offrir une aide économique lorsque vous répondez aux critères d’admissibilité d’un programme.

Par exemple, de nombreuses personnes qui s’inscrivent à Medicaid ou au programme d’assistance temporaire pour les familles nécessiteuses (qui fournit une aide à la recherche d’emploi et à la formation) ne connaissent pas les mêmes conditions d’éligibilité et les qualifient également pour un soutien mensuel à large bande de 9,95 $ du programme Lifeline de la FCC. Seuls 25% des Américains éligibles sont inscrits à Lifeline. Automatiser les inscriptions dans la mesure du possible, plutôt que d’exiger que les familles recherchent, trouvent et postulent programme après programme, permettra de gagner du temps et de réduire les coûts administratifs redondants. Dans ce cas, cela signifierait également que 33 millions d’Américains supplémentaires recevraient une subvention à large bande à laquelle ils ont droit.

L’inscription est cruciale car la prestation de prestations constitue un stimulant vital, en particulier en période de ralentissement économique. Au cours des récessions précédentes, chaque dollar de prestations SNAP a ajouté 1,50 $ à l’économie. Au cours de l’exercice 2017, cependant, seulement 84% des personnes admissibles ont eu accès aux avantages du programme. Le taux tombe à 73% pour les travailleurs pauvres éligibles; dans le Wyoming, c’est 52%.

Imaginez combien de familles supplémentaires pourraient stabiliser plus rapidement leur assise financière et investir à nouveau dans l’économie si elles recevaient un simple message texte confirmant les prestations approuvées et la possibilité de se retirer du soutien financier – plutôt que d’avoir à fouiller sur des sites Web gouvernementaux difficiles et à s’éloigner. des escroqueries privées pour vous inscrire.

La même coordination interinstitutions que les gouvernements fédéral et étatique gèrent pour la couverture santé du marché individuel via HealthCare.gov devrait être appliquée pour rationaliser l’accès aux programmes qui nécessitent une certaine coordination entre les agences étatiques et fédérales. L’administration Biden-Harris devrait mener un effort tout-terrain pour automatiser et réduire les complexités inutiles du système. Un effort centralisé rationalisera également l’armée coûteuse des entrepreneurs gouvernementaux qui effectuent la vérification manuelle et les déterminations de l’admissibilité au programme.

L’industrie doit également jouer un rôle en allégeant le fardeau des familles. Pour de nombreux Américains, les grands et les petits employeurs sont le principal canal d’information concernant les exigences et l’admissibilité aux avantages économiques fédéraux et étatiques. Les gouvernements fédéral et des États devraient améliorer ces rails pour garantir aux Américains un accès complet aux avantages disponibles. Les documents et informations qu’un employeur est tenu de fournir aux employés partant, par exemple, devraient également inclure des informations sur d’autres options d’assurance maladie de HealthCare.gov qui sont souvent moins chères que COBRA.

Les dollars dépensés dans la sensibilisation sont nécessaires pour stimuler les inscriptions. La publicité était responsable de 37% des inscrits à la couverture santé via HealthCare.gov, selon une étude du ministère de la Santé et des Services sociaux rapportée plus tard par le HuffPost. Le gouvernement est tout aussi responsable de veiller à ce que les familles sachent que ces programmes sont disponibles que de faciliter une inscription efficace et efficiente.

À un moment où les familles essaient de déterminer leur prochain repas tout en essayant de soutenir la scolarité virtuelle de leur enfant, il n’est probablement pas primordial de vérifier les dizaines de programmes d’éligibilité pour déterminer s’ils sont admissibles ou ce qui leur est offert.

Le développement des infrastructures pour offrir les avantages dont les familles et notre économie ont besoin est tout aussi important que les politiques que nous exhortons nos dirigeants à adopter. Il peut réduire les coûts en éliminant les dépenses administratives redondantes – et garantir qu’un gouvernement moderne et efficace qui améliore la vie des gens soit un héritage durable du 117e Congrès et de l’administration Biden-Harris.

Harin J. Contractor est un ancien conseiller en politique économique du secrétaire américain au Travail. Jamil Poonja est un entrepreneur qui lance une nouvelle entreprise pour les travailleurs américains. Faiz Shakir est l’ancien directeur de campagne du sénateur Bernie Sanders.