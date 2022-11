Les troupes ukrainiennes sont sur une lancée – et maintenant elles ont la ville clé de Kherson en ligne de mire | Nouvelles du monde

L’armée ukrainienne est sur une lancée – elle profite de l’armée défaillante de la Russie, et maintenant elle a la ville de Kherson en ligne de mire.

Nous sommes emmenés par une équipe d’artillerie en mission sur une route cicatrisée et jonchée de débris de mois de combats brutaux.

Au fur et à mesure que nous avançons, nous croisons un camion de l’armée russe qui vient d’être détruit.

Mais vous pouvez toujours voir la cargaison de biens pillés à l’arrière – réfrigérateurs, congélateurs et autres produits blancs.

Ils atteignent bientôt le site de lancement à environ 20 km du port et les soldats passent rapidement à l’action.

Les roquettes graduées hurlent dans le ciel – brûlant leur signature mortelle et sifflant vers leur cible.

Les soldats ukrainiens maintiennent la pression après que le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a annoncé que les forces du Kremlin se repliaient sur la rive est du fleuve Dnipro.

C’est une défaite importante.

Des milliers de soldats potentiellement piégés

On estime qu’il pourrait y avoir des milliers de soldats russes encore sur la rive ouest. Ils sont potentiellement piégés.

Mais nombre de leurs positions – le long de la route on voit des pirogues peu profondes – sont désormais désertes.

La puissance de feu ukrainienne les a poussés hors de cette zone.

Artur, dont les parents sont toujours piégés dans la ville occupée de Kherson, espère qu’il ne faudra pas longtemps avant qu’ils soient réunis.

“Maintenant, notre infanterie nettoie les villages des restes des troupes russes, qui ont déjà commencé la phase active de retraite”, a-t-il déclaré.

“Mais ils ne reculent pas complètement et à grande échelle, ils résistent aussi comme avant, mais avec un plus petit nombre de personnes.”

Image:

Arthur



“Tout a été abattu, de la jambe à la tête”

Les progrès ukrainiens ont été entravés par des mines et des ponts qui ont sauté, mais ils gagnent ici sur le front sud.

Des vidéos sur les réseaux sociaux montrent des soldats dans des zones nouvellement libérées – le drapeau ukrainien fièrement affiché.

Mais même si de nouveaux endroits sont libérés, ils essaient toujours de comprendre toute l’horreur de l’occupation russe.

Je rencontre Volodymyr dans un village, et il me montre où il a enterré son oncle alors que les Russes étaient aux commandes.

Image:

Volodymyr à Kherson, Ukraine



Les enquêteurs ukrainiens sur les crimes de guerre ont maintenant exhumé le corps. Il me dit qu’il a été abattu à plusieurs reprises par des soldats russes.

“Il était allongé sur le lit. Son côté droit était traversé. Tout était touché, de la jambe à la tête. Tout le côté droit”, a-t-il expliqué.

Il y a tellement d’histoires comme celle-ci. Le pathologiste de la morgue où l’oncle de Volodymyr a été emmené dit que les preuves de crimes de guerre sont claires.

“Ces corps nous arrivent avec des signes de mort violente – des débris, des blessures par balles. Il y a beaucoup de corps.”

Et au fur et à mesure que de plus en plus de lieux sont libérés, on s’attend à ce que davantage d’atrocités soient découvertes, mais il reste encore un long chemin à parcourir dans ce combat, même si la victoire ici sur ce front sud n’est peut-être pas loin.