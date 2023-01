Les troupes ukrainiennes s’entraîneront sur des chars allemands – Kiev – RT World News

Berlin finira par subir des pressions pour signer les véhicules, selon les responsables

Le ministre ukrainien de la Défense, Aleksey Reznikov, a déclaré vendredi que les forces de son pays commenceraient à s’entraîner sur les chars allemands Leopard en Pologne, malgré le fait que Berlin et ses alliés de l’OTAN n’aient pas encore conclu d’accord sur la fourniture des chars.

S’adressant aux médias d’État américains, Reznikov a déclaré qu’en plus de la Pologne, “Les pays qui possèdent déjà des chars Leopard peuvent commencer des missions d’entraînement pour nos équipages de chars.”

“Nous allons commencer par cela, et nous irons à partir de là”, il a continué. “J’espère que l’Allemagne suivra son processus, mènera ses consultations internes et arrivera à la décision de transférer les chars. Je suis optimiste à ce sujet car le premier pas a été fait.

Reznikov a pris la parole à la suite d’une réunion en Allemagne du “Groupe de contact pour la défense” dirigé par les États-Unis – un groupe de près de 50 pays qui se réunissent régulièrement pour promettre de nouveaux paquets d’armes à l’Ukraine. Alors que le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a profité de l’occasion pour promettre une nouvelle aide militaire d’une valeur de 2,5 milliards de dollars à Kiev, l’Allemagne ne s’est pas engagée à fournir des chars de combat Leopard 2, ni à permettre à d’autres pays européens d’exporter leurs propres stocks de Leopard 2 vers l’Ukraine.















La Pologne, cependant, a menacé d’envoyer quatorze chars Leopard 2 en Ukraine, même sans l’autorisation de l’Allemagne. Bien que le consentement de Berlin soit une obligation légale, le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a déclaré mercredi que “le consentement est une question secondaire” et que son gouvernement « ferait ce qu’il faut par lui-même » si nécessaire.

Reznikov n’est pas le seul responsable ukrainien à s’attendre à ce que l’Allemagne approuve finalement la livraison des chars. “L’Allemagne le fera de toute façon à une date ultérieure”, Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmitry Kuleba, a déclaré à la télévision allemande au début du mois. “Nous avons déjà vu cela avec les obusiers automoteurs, avec le système anti-aérien IRIS-T et plus récemment avec les systèmes Marder et Patriot.”

Que les chars arrivent en Ukraine ou non, Moscou a déclaré qu’il n’était pas inquiet. “Ces chars peuvent brûler et ils brûleront comme les autres [of the Western weapons]”, Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré plus tôt cette semaine.