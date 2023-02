Les troupes ukrainiennes s’entraînent dans la plaine de Salisbury pour se préparer à la prochaine offensive

Cela ressemble au front de l’Est en Ukraine, mais ces soldats s’entraînent dans la plaine de Salisbury pour repousser les envahisseurs de Vladimir Poutine.

En apprenant les premiers secours sur le champ de bataille ainsi que les tactiques d’infanterie, les braves soldats apprennent également à nettoyer les tranchées ennemies – où se déroulent les combats rapprochés les plus sanglants.

Un soldat tient un fusil sur la tête d’une autre troupe à l’entraînement Crédit : AFP

Les Ukrainiens s’entraînent dans la plaine de Salisbury pour repousser les envahisseurs de Vladimir Poutine Crédit : PA

Les forces armées australiennes soutiennent la formation dirigée par le Royaume-Uni – qui a vu plus d’un millier d’Ukrainiens venir pour passer par les simulations rigoureuses – avec le dernier groupe de stagiaires arrivant mercredi.

James Cleverly a déclaré: «Le Royaume-Uni et l’Australie sont les meilleurs amis et pendant plus d’un siècle, nous avons été les champions intransigeants de la liberté et de la démocratie.

“Dans un monde de plus en plus instable, nous poursuivons un programme tourné vers l’avenir avec l’Australie en tant que partenaire et ami de confiance.”

Cet été, les fantassins et les fantassins du British 5th Rifles devaient partir en vacances après avoir fait de l’exercice au Canada, mais tous les congés ont été annulés afin qu’ils puissent entraîner les premières recrues ukrainiennes.

Un adjudant a dit à sa femme : « Désolé, les vacances ne sont plus là. Ces hommes mènent une guerre – la guerre est ce que nous faisons. Nous devons les aider.

Alors que le Cpl Angus Humphrey-Lomberg dit : « Nous leur apprenons à survivre et à être mortels, ce qui les rend difficiles à tuer et à être des tueurs efficaces et efficients.