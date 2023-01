Les troupes ukrainiennes se rendent en Oklahoma pour s’entraîner à la défense antimissile

Une centaine de soldats ukrainiens se rendront dès la semaine prochaine à Fort Sill, dans l’Oklahoma, pour commencer à s’entraîner sur le système de défense antimissile Patriot, a annoncé mardi le Pentagone.

L’Ukraine recherche depuis longtemps le système de défense antimissile sol-air Patriot parce qu’il peut cibler des avions, des missiles de croisière et des missiles balistiques à plus courte portée. Lors de sa visite fin décembre aux États-Unis, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré que la batterie ferait une différence significative dans le renforcement des défenses de Kyiv contre l’invasion russe.

Le nombre d’Ukrainiens venant à Fort Sill est approximativement le nombre nécessaire pour faire fonctionner une batterie, et ils se concentreront sur l’apprentissage de l’exploitation et de l’entretien du Patriot, a déclaré mardi le porte-parole du Pentagone, le général de l’Air Force, Pat Ryder.

La décision de Kyiv de retirer des troupes du champ de bataille pour s’entraîner à travers l’Atlantique aux États-Unis est inhabituelle, bien qu’elle ait envoyé des forces pour une formation à court terme dans des bases européennes pour d’autres systèmes plus complexes qu’elle a reçus, comme sur le High Mobility à plus longue portée. Système de fusée d’artillerie.

L’entraînement des patriotes peut normalement prendre plusieurs mois, mais “plus ces troupes sont hors ligne, plus elles ne sont pas réellement engagées dans le combat”, a déclaré Ryder, de sorte que l’entraînement sera raccourci.

Fort Sill a été sélectionné car il gère déjà des écoles de formation Patriot, a déclaré Ryder.

Les États-Unis ont promis une batterie Patriot en décembre dans le cadre de l’un des nombreux programmes d’assistance militaire importants qu’ils ont fournis à l’Ukraine ces dernières semaines. La semaine dernière, l’Allemagne a promis une batterie Patriot supplémentaire.

Chaque batterie Patriot se compose d’un système de lancement monté sur camion avec huit lanceurs pouvant contenir jusqu’à quatre intercepteurs de missiles chacun, un radar au sol, une station de contrôle et un générateur. L’armée a déclaré qu’elle disposait actuellement de 16 bataillons patriotes.

Les batteries Patriot complèteront une variété de systèmes de défense aérienne que les États-Unis et les partenaires de l’OTAN ont promis à l’Ukraine, alors qu’elle fait face à un barrage évolutif de missiles et de drones contre sa population civile et ses infrastructures depuis la Russie dans le conflit qui dure depuis près de 11 mois. Au cours des derniers mois, l’Allemagne a promis quatre systèmes de défense aérienne IRIS-T ; les États-Unis ont également promis huit systèmes nationaux avancés de missiles sol-air de milieu de gamme, ou NASAMS, et des systèmes de défense aérienne Avenger.