Les troupes ukrainiennes s’apprêtent à se retirer de la ville âprement disputée de Severodonetsk

Après des semaines de combats féroces, les forces ukrainiennes se retireront d’une ville assiégée dans l’est du pays pour éviter l’encerclement, a déclaré vendredi un gouverneur régional.

La ville de Severodonetsk, le centre administratif de la région de Louhansk, a fait face à des bombardements russes incessants. Les troupes ukrainiennes ont combattu les Russes dans des batailles de maison en maison avant de se retirer dans une immense usine chimique à la périphérie de la ville, où elles se sont terrées dans ses structures souterraines tentaculaires.

Ces derniers jours, les forces russes ont fait des gains autour de Severodonetsk et de la ville voisine de Lysychansk, sur une rive escarpée de l’autre côté de la rivière, dans le but d’encercler les forces ukrainiennes.

Certaines forces ukrainiennes sont restées retranchées avec environ 500 civils à l’usine chimique d’Azot, la seule partie de la ville encore sous contrôle ukrainien.

Le gouverneur de Luhansk, Serhiy Haidai, a déclaré que les troupes ukrainiennes avaient reçu l’ordre de quitter Severodonetsk pour empêcher cela.

“Nous devrons retirer nos gars”, a-t-il déclaré. “Cela n’a aucun sens de rester sur les positions détruites, car le nombre de victimes dans les zones mal fortifiées augmentera chaque jour.”

Haidai a déclaré que les forces ukrainiennes avaient “reçu l’ordre de se replier sur de nouvelles positions et de continuer à se battre là-bas”, mais n’a pas donné plus de détails.

Un homme conduit un scooter devant une voiture endommagée à Lysychansk le 21 juin. L’Ukraine affirme que les bombardements russes ont causé d’importantes destructions dans la ville industrielle de l’est, qui se trouve juste en face d’une rivière de Severodonetsk. (Anatolii Stepanov/AFP/Getty Images)

Il a déclaré que les Russes avançaient également vers Lysychansk depuis Zolote et Toshkivka, ajoutant que les unités de reconnaissance russes avaient mené des incursions aux abords de la ville mais avaient été chassées par ses défenseurs.

Le gouverneur a ajouté qu’un pont sur une autoroute menant à Lysychansk a été gravement endommagé lors d’une frappe aérienne russe et est devenu inutilisable pour les camions. L’allégation n’a pas pu être vérifiée de manière indépendante.

La Russie commande une grande partie de 2 provinces

Le ministère russe de la Défense a déclaré vendredi que quatre bataillons ukrainiens et une unité de “mercenaires étrangers” totalisant environ 2.000 soldats ont été “complètement bloqués” près de Hirske et Zolote, au sud de Lysychansk.

Après une tentative ratée de capturer Kyiv, la capitale ukrainienne, au début de l’invasion qui a commencé le 24 février, les forces russes se sont concentrées sur la région du Donbass, où les forces ukrainiennes combattent les séparatistes soutenus par Moscou depuis 2014.

REGARDER l L’ambassadeur d’Ukraine parle à CBC News de l’aide militaire, clin d’œil «historique» de l’UE: Les retards dans l’acheminement de l’aide militaire “coûtent la vie de nos soldats”, selon l’ambassadeur d’Ukraine L’ambassadrice de l’Ukraine au Canada, Yulia Kovaliv, a déclaré que la demande de l’Ukraine pour des véhicules blindés légers canadiens était “à l’étude”, mais a souligné que le temps presse. “Chaque jour de retard coûte malheureusement la vie à nos soldats”

L’armée russe contrôle environ 95 % de la province de Louhansk et environ la moitié de la province voisine de Donetsk, les deux régions qui composent le Donbass.

Après des demandes répétées à ses alliés occidentaux pour des armes plus lourdes pour contrer l’avantage de la puissance de feu de la Russie, le ministre ukrainien de la Défense, Oleksii Reznikov, a déclaré qu’une réponse était arrivée sous la forme de lance-roquettes américains à moyenne portée.

Dans un autre développement, un responsable de l’administration pro-Moscou dans la ville méridionale de Kherson qui a été capturé par les troupes russes au début de l’invasion a été tué dans une explosion vendredi.

L’administration régionale pro-russe de Kherson a déclaré que Dmitry Savlyuchenko était mort lorsque son véhicule a explosé dans ce qu’elle a décrit comme une “attaque terroriste”.

Il n’y a pas eu de revendication immédiate de responsabilité.

Plus d’aide militaire américaine en route

Réunis lors d’un sommet à Bruxelles, les dirigeants des 27 pays de l’Union européenne ont obtenu jeudi l’approbation unanime requise pour accorder à l’Ukraine le statut de candidat. Cela déclenche un processus d’adhésion qui pourrait prendre des années, voire des décennies.

Les responsables européens ont déclaré que l’Ukraine avait déjà adopté environ 70 % des règles et normes de l’UE, mais ils ont également souligné la nécessité d’autres mesures de grande envergure.

REGARDER l Un député ukrainien déclare que son pays est “prêt à se battre et à mourir pour les valeurs européennes”: L’Ukraine a obtenu sa candidature à l’UE Dans une victoire politique pour l’Ukraine et un coup potentiel porté à Vladimir Poutine, l’Union européenne a accordé à l’Ukraine le statut de candidat, la plaçant sur la voie d’une adhésion à l’UE dans les années à venir.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a tweeté sa gratitude et a déclaré : “L’avenir de l’Ukraine est au sein de l’UE”.

“C’est une victoire. Nous attendons depuis 120 jours et 30 ans”, a-t-il déclaré sur Instagram, faisant référence à la durée de la guerre et aux décennies depuis que l’Ukraine est devenue indépendante après l’éclatement de l’Union soviétique. “Et maintenant, nous allons vaincre l’ennemi.”

L’Ukraine a demandé son adhésion moins d’une semaine après l’invasion de Moscou le 24 février.

En 2013, le président russe Vladimir Poutine s’est opposé au projet de l’Ukraine de signer un accord d’association avec l’UE et a fait pression sur le président ukrainien de l’époque pour qu’il se retire à la dernière minute.

Alors que le bloc européen se réunissait, les responsables américains ont annoncé jeudi qu’ils enverraient 450 millions de dollars supplémentaires d’aide militaire à l’Ukraine, dont quatre autres systèmes de roquettes à moyenne portée, des munitions et d’autres fournitures.

La crise alimentaire “pourrait être encore pire” en 2023, selon le chef de l’ONU

L’Allemagne accueillait vendredi un sommet sur la sécurité alimentaire mondiale. Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a déclaré aux personnes réunies à Berlin que la guerre en Ukraine s’est ajoutée aux perturbations causées par le changement climatique, la pandémie de coronavirus et les inégalités pour produire une “crise de la faim mondiale sans précédent” qui affecte déjà des centaines de millions de personnes.

“Il existe un risque réel que de multiples famines soient déclarées en 2022”, a-t-il déclaré dans un message vidéo aux responsables de dizaines de pays riches et en développement réunis à Berlin. “Et 2023 pourrait être encore pire.”

António Guterres a noté que les récoltes en Asie, en Afrique et dans les Amériques seront touchées alors que les agriculteurs du monde entier luttent pour faire face à la hausse des prix des engrais et de l’énergie.

“Les problèmes d’accès à la nourriture de cette année pourraient devenir la pénurie alimentaire mondiale de l’année prochaine”, a-t-il déclaré. “Aucun pays ne sera à l’abri des répercussions sociales et économiques d’une telle catastrophe.”

REGARDER l Trudeau veut que la Russie soit isolée mais de nombreux pays reçoivent le soutien de Moscou : Trudeau blâme la Russie pour la crise alimentaire mondiale et demande l’isolement de Moscou Le premier ministre Justin Trudeau a blâmé la Russie pour la crise alimentaire mondiale et a exhorté les autres dirigeants du Commonwealth à se détourner de Moscou. Mais ses appels ont rencontré une résistance alors que plusieurs pays ont rencontré la Russie, la Chine et le Brésil à la place.

Guterres a déclaré que les négociateurs de l’ONU travaillaient sur un accord qui permettrait à l’Ukraine d’exporter de la nourriture, y compris via la mer Noire, et laisserait la Russie apporter de la nourriture et des engrais aux marchés mondiaux sans restrictions.

L’hôte de la réunion de Berlin, la ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock, a déclaré que l’affirmation de Moscou selon laquelle les sanctions occidentales imposées lors de l’invasion russe de l’Ukraine étaient responsables des pénuries alimentaires était “complètement insoutenable”.

La Russie a exporté autant de blé en mai et juin de cette année qu’au cours des mêmes mois de 2021, a déclaré Baerbock.

La Russie trouve un foyer pour son blé dans plusieurs pays, dont beaucoup en Afrique et au Moyen-Orient.