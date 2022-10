Les troupes ukrainiennes poursuivent leur offensive et revendiquent de nouveaux gains

KYIV, Ukraine – Les troupes ukrainiennes ont poursuivi lundi leur offensive qui a embarrassé Moscou, des responsables de Kyiv et des observateurs étrangers faisant allusion à de nouveaux gains dans la région stratégique méridionale de Kherson.

Kherson a été l’un des champs de bataille les plus difficiles pour les Ukrainiens, avec des progrès plus lents par rapport à l’offensive ukrainienne autour de la deuxième plus grande ville du pays, Kharkiv, dans le nord-est, qui a commencé le mois dernier.