Les troupes ukrainiennes ont repris le village clé de Klishchiivka près de Bakhmut, selon Zelenskiy

Le président ukrainien affirme que ses forces ont repris le village tactiquement important de Klishchiivka, sur le flanc sud de la ville clé de la ligne de front de Bakhmut.

« Aujourd’hui, je voudrais particulièrement féliciter les soldats qui, étape par étape, restituent à l’Ukraine ce qui lui appartient, à savoir la région de Bakhmut », a déclaré Volodymyr Zelenskiy dans son discours vidéo nocturne dimanche.

Zelenskiy a félicité les soldats combattant près de Bakhmut et a pointé du doigt ceux qui ont repris Klishchiivka en disant : « Bien joué ! dans son adresse.

Il a également déclaré que Kiev « préparait de nouvelles solutions de défense pour l’Ukraine », ajoutant que « la défense aérienne et l’artillerie sont la priorité », sans fournir de détails.

La vice-ministre de la Défense, Hanna Maliar, a partagé une vidéo des forces ukrainiennes arborant des drapeaux, dont le drapeau national bleu et jaune, avec des bâtiments en ruine et le bruit des combats en cours en arrière-plan. La Russie tente toujours de regagner les positions perdues malgré la libération de Klishchiivka, a-t-elle écrit sur l’application de messagerie Telegram. « Aujourd’hui, nous avons dû lutter toute la journée contre les attaques ennemies. »

Le colonel-général Oleksandr Syrskyi, commandant des forces terrestres ukrainiennes, a également confirmé la reprise du village, dont la Russie avait revendiqué le contrôle en janvier. Avant la guerre, elle comptait environ 400 habitants et se trouve à environ 9 kilomètres au sud de Bakhmut, la ville tombée aux mains des Russes en mai après des mois de violents combats.

« Klishchiivka a été débarrassée des Russes », a posté Syrsky sur les réseaux sociaux.

Ilia Yevlash, porte-parole des troupes ukrainiennes dans l’est, a déclaré que la bataille avait infligé des « dégâts importants » aux unités aéroportées russes, au bataillon « Akhmat » du leader tchétchène Ramzan Kadyrov, à l’unité Storm-Z composée de criminels russes, au général russe le renseignement militaire de l’état-major et les unités de fusiliers motorisés.

« Nous avons désormais acquis une base qui nous permettra de continuer à développer des actions offensives et de libérer notre territoire des envahisseurs », a-t-il écrit sur Telegram.

La capture du village permettrait aux forces ukrainiennes d’avancer plus facilement vers les forces russes et de lancer des frappes d’artillerie plus précises, a ajouté Yevlash.

« L’Ukraine obtient toujours sa revanche », a écrit le chef d’état-major de Zelenski, Andriy Yermak, sur Telegram.

Les victoires sur les champs de bataille sont particulièrement importantes pour l’Ukraine alors que Zelensky prépare cette semaine sa deuxième visite de guerre à Washington dans le but de rallier le soutien international.

Mais ces progrès sont intervenus alors que deux hauts responsables occidentaux ont mis en garde contre tout espoir d’une fin rapide du conflit.

L’officier militaire américain le plus haut gradé a déclaré dimanche que l’objectif plus large de l’Ukraine, à savoir chasser les forces russes de son territoire, se trouvait devant une « barre très haute ». Le général Mark Milley, président des chefs d’état-major interarmées, a prévenu : « Il faudra un temps considérable pour expulser militairement les quelque 200 000 soldats russes de l’Ukraine occupée par la Russie. C’est une barre très haute. Cela va prendre beaucoup de temps pour y parvenir.

Le chef de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a également averti qu’il n’y aurait pas de fin rapide au conflit. « La plupart des guerres durent plus longtemps que prévu au début », a-t-il déclaré au groupe de médias allemand Funke.

Le village de Klishchiivka se trouve à plusieurs kilomètres au nord d’Andriivka, qui a été reconquis en début de semaine. Les deux colonies ont été en grande partie détruites au cours des mois de combat pour Bakhmut.

Les forces ukrainiennes mènent depuis plusieurs mois des offensives au nord et au sud de la ville afin d’en déloger les unités russes.

Les analystes militaires ukrainiens ont déclaré cette semaine que la libération des colonies près de Bakhmut permettrait à l’armée d’avancer depuis le flanc sud dans la région de Bakhmut, prenant ainsi le contrôle des hauteurs.

Kiev a commencé à repousser les forces de Moscou dans le sud et l’est du pays en juin après avoir développé des armes occidentales et recruté des bataillons d’assaut.

Les forces ukrainiennes se sont initialement concentrées sur les flancs nord et sud de Bakhmut et ont depuis enregistré des gains progressifs.

Reuters et l’Agence France-Presse ont contribué à ce rapport