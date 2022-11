Les troupes ukrainiennes entrent à Kherson alors que la Russie déclare que son retrait est terminé

Vidéo Des images vérifiées par le New York Times montrent des civils sur la place principale de Kherson saluant et encourageant certaines des premières troupes ukrainiennes à entrer dans la ville. Le crédit Le crédit… Lynsey Addario pour le New York Times

BLAHODATNE, Ukraine – Les troupes ukrainiennes sont entrées vendredi dans la ville clé de Kherson, a déclaré son armée, alors que des habitants en liesse agitaient des drapeaux ukrainiens après une importante retraite russe.

Cette décision place Kyiv sur le point de remporter l’une de ses victoires les plus importantes de la guerre et porte un coup dur au président Vladimir V. Poutine, qui, il y a à peine un mois, a déclaré Kherson partie intégrante de la Russie pour toujours.

Des vidéos partagées par des responsables du gouvernement ukrainien sur les réseaux sociaux ont montré des scènes de civils applaudissant l’arrivée d’un contingent de troupes ukrainiennes peu après que la Russie a déclaré que le retrait de ses forces sur le Dnipro était terminé.

“Kherson revient sous le contrôle de l’Ukraine, des unités des Forces armées ukrainiennes entrent dans la ville”, a déclaré l’agence de renseignement militaire ukrainienne dans un communiqué.

La perte de Kherson serait le troisième revers majeur de la guerre pour la Russie, après les retraits de Kyiv, la capitale, au printemps dernier, et de la région de Kharkiv au nord-est en septembre. Kherson était la seule capitale provinciale que la Russie avait capturée depuis son invasion en février, et c’était un lien majeur dans les efforts de la Russie pour contrôler la côte sud le long de la mer Noire.

Reprendre le contrôle de Kherson renforcerait également l’argument du gouvernement ukrainien selon lequel il devrait poursuivre militairement alors qu’il a des forces russes en fuite, et ne pas retourner à la table des négociations, comme certains responsables américains l’ont préconisé.

Les scènes dramatiques à Kherson sont survenues moins de 48 heures après que le ministre russe de la Défense a annoncé que les troupes russes dans la ville se retireraient. Après avoir ordonné à tous les civils de quitter les villes et villages de la région le mois dernier et s’être engagés dans un effort systématique pour piller les musées, les bâtiments gouvernementaux, les hôpitaux et les maisons, les forces russes ont fait sauter des ponts cette semaine et posé un vaste réseau de mines pour ralentir l’avancée ukrainienne. alors qu’ils abandonnaient des positions défensives de longue date à l’ouest de la ville de Kherson.

Alors même que ses soldats fuyaient, le Kremlin a déclaré qu’il considérait toujours Kherson – que le président Vladimir V. Poutine avait illégalement annexée en septembre – comme faisant partie de la Russie.

“C’est une région russe”, a déclaré vendredi à la presse Dmitri S. Peskov, porte-parole du Kremlin. « Il a été légalement fixé et défini. Il ne peut y avoir aucun changement ici.

Pendant qu’il parlait, les soldats ukrainiens continuaient de se déplacer dans les villes et les villages de la région, accueillis joyeusement par des habitants en larmes qui avaient enduré neuf mois d’occupation.

Oleh Voitsehovsky, le commandant d’une unité ukrainienne de reconnaissance de drones, a déclaré qu’il n’avait vu aucune troupe ou équipement russe dans sa zone le long du front à moins de six kilomètres au nord de la ville de Kherson.

« Les Russes ont quitté tous les villages », a-t-il dit. « Nous avons visité des dizaines de villages avec nos drones et n’avons pas vu une seule voiture. On ne voit pas comment ils partent. Ils se retirent tranquillement, la nuit.

Mais les habitants restants de Kherson attendaient toujours l’arrivée des troupes ukrainiennes.

Les dernières heures apparentes de l’occupation russe dans la nuit de jeudi à vendredi ont été marquées par plusieurs explosions et ont été chaotiques et désorientantes, selon des habitants de Kherson joints par téléphone vendredi matin.

Serhiy, un retraité vivant dans la ville qui a demandé que son nom de famille ne soit pas publié pour des raisons de sécurité, a déclaré dans une série de SMS que les conditions dans la ville s’étaient détériorées du jour au lendemain.

“La nuit, un bâtiment a brûlé en plein centre, mais il n’a même pas été possible d’appeler les pompiers”, a-t-il écrit. “Il n’y avait pas de signal téléphonique, pas d’électricité, pas de chauffage et pas d’eau.”

« J’attends notre armée », dit-il.

Bien qu’il n’y ait aucune présence militaire russe visible dans la ville vendredi, quatre habitants ont décrit avoir vu des soldats russes habillés en civil – certains armés – se déplacer dans certaines parties de la ville.

Les responsables ukrainiens ont averti que la Russie pourrait avoir laissé derrière elle un contingent de soldats déguisés en civils pour engager les Ukrainiens dans des batailles de rue ou organiser des opérations de sabotage.

“Les troupes ennemies embarquent à la hâte dans des bateaux qui semblent aptes à traverser et à tenter de s’échapper”, a déclaré l’armée ukrainienne vendredi matin.

Il a déclaré que les forces russes installaient des positions défensives sur la rive est du Dnipro et bombardaient les Ukrainiens qui avançaient de l’autre côté du fleuve.

Anna Lukinova, Maria Varenikova et Ivan Nechepurenko reportage contribué.