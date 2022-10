Les troupes syriennes et russes mènent des exercices conjoints en Syrie

DAMAS, Syrie – Les troupes syriennes et russes ont mené des exercices militaires conjoints en Syrie impliquant des forces terrestres et aériennes, ont rapporté mercredi les médias d’État syriens.

Les troupes russes et syriennes ont simulé l’attaque de positions ennemies sous le couvert de bombardements d’artillerie et de frappes aériennes par des avions de combat et des hélicoptères, selon une vidéo publiée par le ministère syrien de la Défense. Les parachutistes ont également participé aux jeux de guerre, prenant des positions sur les collines surplombantes.