Les troupes sri-lankaises attaquent un camp de protestation devant le bureau présidentiel

Au moins 50 personnes ont été blessées, a rapporté Reuters, citant les organisateurs de la manifestation. S’il était confirmé, il s’agirait de l’une des répressions les plus dures depuis que les manifestations ont englouti le pays d’Asie du Sud, où l’économie s’est effondrée.

Le président Ranil Wickremesinghe a imposé l’état d’urgence il y a quelques jours, invoquant des problèmes de sécurité publique. Peu après minuit, des dizaines de soldats de la sécurité ont fait une descente dans le principal camp de protestation de la capitale commerciale, Colombo, démontant des tentes et affrontant des manifestants, a montré une vidéo de la scène.

Wickremesinghe a pris ses fonctions jeudi, suite à la démission de l’ancien président Gotabaya Rajapaksa, qui a fui le pays au début du mois. Il avait auparavant été Premier ministre et président par intérim. Les manifestants ont saisi de nombreux bâtiments clés du gouvernement ces dernières semaines, y compris la résidence présidentielle, bien qu’ils aient volontairement quitté la plupart d’entre eux.

Le Sri Lanka choisit une figure de l’establishment comme président, risquant plus de troubles

Bien qu’il ait été élu par une large majorité au parlement au plus haut poste, Wickremesinghe reste profondément impopulaire auprès des manifestants. Il est largement considéré comme une figure de l’establishment et un allié du régime renversé de Rajapaksa que beaucoup tiennent pour responsable de la crise économique qui a laissé des millions de personnes avec peu de nourriture et de carburant.