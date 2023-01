Les troupes se joignent à la recherche des disparus dans le glissement de terrain du nord du Japon

TOKYO (AP) – Un glissement de terrain a détruit une douzaine de maisons dans le nord du Japon samedi, faisant au moins deux personnes portées disparues, et des troupes étaient en route pour aider à l’effort de sauvetage, ont déclaré des responsables.

Deux personnes, un homme et une femme, ont été sauvées de maisons enfouies dans la terre qui s’étaient effondrées sur une montagne voisine de la ville de Tsuruoka, dans la préfecture de Yamagata, dans le nord-ouest du Japon. Mais on craignait que davantage d’habitants ne soient encore pris sous les décombres.

Une opération de sauvetage impliquant 80 pompiers et policiers a commencé après un appel demandant de l’aide peu après minuit, selon la police. La préfecture a également demandé l’aide du ministère de la Défense, a déclaré Susumu Saito, responsable de Yamagata.

“Nous n’avons pas encore de nouvelles de leur arrivée, mais une demande officielle a été faite”, a-t-il déclaré.

Certains riverains ont évacué vers un établissement public par mesure de précaution. Saito a déclaré qu’au moins deux personnes étaient toujours portées disparues.

Les blessures des deux personnes secourues sont mineures, a indiqué la police dans un communiqué.

Couvert de montagnes, le Japon est sujet aux catastrophes naturelles telles que les tremblements de terre et les inondations. La nouvelle est tombée alors que les familles se préparent à se rassembler pour les célébrations du Nouvel An, le festival le plus important du Japon.

___

Yuri Kageyama est sur Twitter https://twitter.com/yurikageyama

Yuri Kageyama, Associated Press