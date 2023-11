Les troupes s’apprêtent à entrer dans la ville de Gaza

L’armée israélienne a annoncé lundi qu’elle avait mené une « vaste attaque » dans le nord de Gaza contre des cibles du Hamas après avoir encerclé la ville de Gaza et coupé la région de l’enclave assiégée du sud.

“Aujourd’hui, il y a le nord de Gaza et le sud de Gaza”, a déclaré le porte-parole, le contre-amiral Daniel Hagari, qualifiant cela de “étape importante” dans la guerre contre le Hamas, déclenchée après l’attaque brutale des militants contre les communautés frontalières israéliennes le 7 octobre. Les médias ont rapporté que les troupes devraient entrer dans la ville de Gaza lundi ou mardi.

Israël a exhorté à plusieurs reprises les habitants de la bande de Gaza à quitter le nord, où se trouvent probablement une grande partie des infrastructures et des armements du Hamas, et à chercher refuge dans le sud. Cependant, les forces israéliennes ont fréquemment pilonné la moitié sud de Gaza, censée être une zone de sécurité, avec des frappes aériennes. Les Forces de défense israéliennes lundi a déclaré qu’un couloir à sens unique avait été rouvert pour que les civils fuient vers le sud.

Dimanche, de grandes explosions dans deux camps de réfugiés du centre de Gaza ont tué de nombreux Palestiniens. Le ministère de la Santé, dirigé par le Hamas, a déclaré qu’au moins 40 personnes étaient mortes et des dizaines d’autres avaient été blessées lors d’une frappe aérienne israélienne sur le camp d’Al Maghazi. À cinq kilomètres au nord, au moins 13 personnes ont été tuées lorsque des avions israéliens ont frappé une maison près d’une école du camp de Bureij, selon un rapport de l’Associated Press citant les employés de l’hôpital Al-Aqsa pour le bilan des morts.

Hagari a déclaré que les forces militaires israéliennes menaient « une vaste attaque contre les infrastructures terroristes, tant en surface qu’en sous-sol ». Dans un communiqué lundia déclaré l’armée israélienne, au cours des dernières 24 heures, des avions de combat ont frappé “plus de 450 cibles du Hamas, y compris des tunnels, des terroristes, des complexes militaires, des postes d’observation, des postes de lancement de missiles antichar” et d’autres cibles.

Les frappes aériennes ont tué un membre de haut rang du Hamas, responsable des opérations spéciales de sécurité du groupe militant, selon Tsahal. Entre-temps, les forces terrestres israéliennes ont « pris le contrôle d’un complexe militaire du Hamas », a indiqué l’armée israélienne.

Développements :

∎ Plus de 10 000 Palestiniens – dont 4 100 enfants et 2 640 femmes – ont été tués pendant la guerre, selon le ministère de la Santé de Gaza. Plus de 1 400 Israéliens sont morts, dont 340 soldats, la grande majorité lors de l’incursion du Hamas en Israël le 7 octobre. Depuis le début des opérations terrestres, 29 soldats israéliens ont été tués, l’ONU a rapporté.

∎ L’armée israélienne dit lundi qu’il répondait à une trentaine de roquettes lancées depuis le Liban et visant le nord d’Israël. L’armée israélienne a déclaré qu’elle tirerait de l’artillerie « vers l’origine des lancements ».

∎ On estime que 2 260 personnes, dont 1 270 enfants, sont portées disparues à Gaza, et la plupart seraient coincées sous les décombres, selon l’ONU

∎ Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies a déclaré que plus de 100 attaques contre des établissements de santé avaient été signalées au 4 novembre. Plus de 1 000 personnes ont été tuées ou blessées dans de telles attaques, a indiqué l’agence.

Le passage de Rafah va rouvrir après une frappe aérienne sur une ambulance

Le terminal de Rafah entre l’Égypte et Gaza devait rouvrir lundi aux Égyptiens et aux étrangers déjà inscrits sur des listes pré-approuvées, Reuters a rapportécitant les autorités frontalières de Gaza.

Un convoi de quatre ambulances transportant sept patients grièvement blessés de l’hôpital al-Shifa dans la ville de Gaza s’est rendu au terminal lundi, a déclaré à l’Associated Press la porte-parole du Comité international de la Croix-Rouge, Jessica Moussan.

Les patients ont été évacués de Gaza pour être soignés dans des hôpitaux à travers l’Égypte dans le cadre d’un accord entre l’Égypte, Israël et le Hamas, a rapporté l’AP. L’accord appelle également les détenteurs de passeports étrangers à fuir Gaza par le passage.

Le passage, qui constitue la seule voie possible pour sortir de la bande de Gaza, a été fermé samedi et dimanche après qu’une frappe aérienne israélienne a frappé une ambulance près d’un hôpital. Les responsables militaires israéliens ont déclaré que l’ambulance était “utilisée par une cellule terroriste du Hamas”.

Environ 1 100 personnes ont quitté la bande de Gaza par le terminal de Rafah depuis son ouverture mercredi, dont plus de 300 citoyens américains, résidents permanents et leurs proches, a déclaré le conseiller adjoint à la sécurité nationale, Jon Finer, à l’émission “Face the Nation” de CBS.

Blinken qualifie de « productives » les négociations sur Gaza avec le ministre turc des Affaires étrangères

Le secrétaire d’État Antony Blinken a déclaré lundi aux journalistes juste avant son départ de Turquie qu’il avait eu une « conversation productive » avec le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan sur « la crise à Gaza ».

Les deux hommes ont évoqué les efforts visant à étendre l’aide humanitaire aux civils dans toute la bande de Gaza, à empêcher le conflit de s’étendre à d’autres régions et à trouver des moyens de créer les conditions d’une « paix durable pour les Israéliens et les Palestiniens », a déclaré Blinken.

Le plus haut diplomate américain n’a fourni aucun progrès concret suite à ses récentes discussions sur la guerre avec les dirigeants du Moyen-Orient, hormis l’engagement d’Israël à lutter contre l’escalade de la violence des colons extrémistes contre les Palestiniens en Cisjordanie. Israël a continué de rejeter les recommandations de pauses humanitaires formulées par des responsables américains, notamment Blinken et le président Joe Biden.

“Tout cela est un travail en cours”, a-t-il déclaré. « Nous connaissons la profonde préoccupation ici concernant le terrible tribut que Gaza fait payer… une préoccupation que nous partageons et sur laquelle nous travaillons chaque jour. »

Internet dans la bande de Gaza rétabli après une troisième panne

Le service Internet a été progressivement rétabli dans la bande de Gaza après que les communications ont été interrompues dimanche pour la troisième fois depuis la guerre, selon la société de communication palestinienne Paltel.

Dans un dimanche publier sur X, anciennement TwitterL’UNRWA, une branche de l’ONU qui vient en aide aux réfugiés palestiniens, a déclaré qu’elle n’était “pas en mesure de joindre la grande majorité de notre équipe” et que “les Gazaouis sont complètement coupés de leurs proches et du reste du monde”.

La panne a touché « environ 2,3 millions de civils de Gaza », limitant leur capacité à « accéder aux services médicaux d’urgence ». a déclaré une déclaration de la Société du Croissant-Rouge palestinien, un groupe d’aide humanitaire indépendant.

La première panne de Gaza a duré 36 heures, coïncidant avec l’invasion terrestre fin octobre. La deuxième panne n’a duré que quelques heures.

Les agences humanitaires et l’ONU exigent un cessez-le-feu : « Assez, c’est assez »

Dix-huit membres principaux du Comité permanent interorganisations, la plateforme de coordination au plus haut niveau du système des Nations Unies, signé une lettre publiée dimanche appelant à un « cessez-le-feu humanitaire immédiat » dans la guerre entre Israël et le Hamas.

“Cela fait 30 jours”, indique la lettre. “Assez, c’est assez. Cela doit cesser maintenant.”

La lettre – signée par Cindy McCain, directrice du Programme alimentaire mondial, et le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’Organisation mondiale de la santé – appelle à la libération des otages civils, à l’augmentation du flux d’aide vers la bande de Gaza, à la protection des camps de réfugiés et hôpitaux et “pour que les parties respectent toutes leurs obligations en vertu du droit international humanitaire et des droits de l’homme”.

“Une population entière est assiégée et attaquée, privée d’accès aux éléments essentiels à sa survie, bombardée dans ses maisons, abris, hôpitaux et lieux de culte”, indique la lettre. “C’est inacceptable.”

Selon la lettre, 88 employés de l’UNRWA ont été tués depuis le 7 octobre, soit le nombre le plus élevé de victimes de l’ONU jamais enregistré dans un seul conflit.

Contributeur : Associated Press ; Susan Miller, John Ortiz, Vanessa Arredondo