Les troupes russes voleuses ont pillé 14 000 peintures dans l’un des plus grands vols d’art de tous les temps alors qu’elles fuyaient Kherson

VOLEUR Les troupes russes ont pillé 14 000 tableaux lors de l’un des plus grands vols d’art de tous les temps.

Ils sont entrés par effraction dans le musée d’art de Kherson et ont chargé des camions avec des trésors inestimables avant de fuir la ville ce mois-ci.

Les enquêteurs sur les crimes de guerre travaillent 24 heures sur 24 pour répertorier plus de 14 000 vols Crédit : Chris Eades

Les fidèles copains de Poutine ont été embauchés pour voler des milliers de peintures à travers l’Europe dans l’un des plus grands braquages ​​d’art de tous les temps Crédit : AP

La directrice du musée, Alina Dotsenko, 72 ans, a déclaré : « Quand j’ai vu les salles vides, j’ai failli perdre la tête. J’ai versé tant de larmes.

« Nous avions 14 000 pièces, l’une des plus grandes collections d’art d’Ukraine.

“Il y avait des peintures d’Angleterre, d’Espagne, de Hollande, de toute l’Europe. Vous ne pouvez pas mettre un prix sur ce qu’ils ont volé. Ils essaient de voler notre culture.”

Alina, qui travaillait au musée depuis 1977, avait caché l’art dans des voûtes souterraines mais des traîtres ont révélé les emplacements.

Elle a ajouté : « Des hommes armés sont venus au musée et ont demandé à entrer.

“Trois étaient de la police et trois du service de renseignement du FSB.”

Il a fallu cinq jours, du 31 octobre au 4 novembre, aux troupes pour remplir des camions d’œuvres d’art volées et les expédier à Simferopol, en Crimée, contrôlée par les forces fidèles à Vladimir Poutine.

Les enquêteurs sur les crimes de guerre travaillent 24 heures sur 24 pour répertorier les vols.

Parmi les trésors manquants se trouve un portrait du XVIIe siècle intitulé Lady with Dog, du maître anglo-néerlandais Sir Peter Lely, peintre en chef de la cour du roi Charles II.

Il a été salué comme “de loin le peintre le plus en vogue et le plus influent de son temps” par la National Portrait Gallery de Londres.

Les troupes ont également pris des statues de généraux russes dans les parcs de la ville.

La directrice du musée Alina Dotsenko, 72 ans, a déclaré: “J’ai versé tant de larmes” Crédit : Chris Eades

Ils ont volé les restes du prince Grigori Potemkine dans une crypte sous la cathédrale Sainte-Catherine.

Mais ils ont laissé un buste de Lénine et une statue nue dans la cave du musée d’art.

L’agence culturelle de l’ONU a déclaré qu’au moins 200 sites historiques avaient été endommagés ou détruits depuis l’invasion russe le 24 février.