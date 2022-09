Les troupes RUSSES sont “tuées à 10 contre un” par les héros ukrainiens alors que les hommes de Vlad jettent des chars soviétiques rouillés dans une retraite chaotique.

Oleksiy Danilov, secrétaire du Conseil de la sécurité nationale et de la défense (NSDC), a affirmé que les pertes du Kremlin étaient 9 à 10 fois plus élevées que celles des forces armées ukrainiennes.

Un compte ukrainien a montré d’importants stocks de munitions et d’armes laissés pour compte Crédit : Twitter

On pense que les troupes de Poutine ont laissé les armes derrière elles lors d’une retraite rapide Crédit : Twitter

L’Ukraine a récemment fait des progrès massifs dans la reconquête du territoire

Parler à Canal 24 il a dit : “Pour l’un de nos soldats tombés au combat, il y a 9 à 10 Russes qui ont envahi notre terre.

“C’est un indicateur très intéressant, car selon les lois de la guerre, on dépense beaucoup plus à l’offensive qu’à la défense.”

Au milieu des commentaires de Danilov, d’autres médias ukrainiens ont partagé des images des incroyables stocks laissés par les troupes de Poutine.

Une vidéo partagée sur les réseaux sociaux montrait des piles de munitions, d’armes et de fournitures abandonnées dans un dépôt à Balakliya.

Pendant ce temps, un récit ukrainien a affirmé que les Russes en retraite envoyaient leurs troupes au combat avec des armes vieilles de plusieurs décennies.

On pense que des chars soviétiques rouillés ont été capturés par les héros de Zelensky.

Un tweet disait : “Des soldats ukrainiens ont capturé un T-62.

“Les Russes envoient leurs troupes au combat avec un équipement vieux de 60 ans.”

La retraite du Kremlin intervient après que l’armée de Vlad semble avoir subi un effondrement étonnant.

Au cours des derniers jours, les responsables ukrainiens ont estimé avoir récupéré quelque 3 000 kilomètres carrés de territoire à la Russie.

Il s’agit du changement le plus spectaculaire en terre ukrainienne depuis le début de la guerre en février.

Les services de renseignement britanniques évaluent l’échelle du territoire ukrainien repris à deux fois la taille du Grand Londres et incluent la ville clé d’Izyum.

L’Ukraine a montré certains des équipements militaires russes abandonnés qui sont tombés entre ses mains ces derniers jours, estimés à environ 111 millions de livres sterling.

En plus des centaines de véhicules et de chars abandonnés, les forces ukrainiennes ont également découvert une énorme quantité de munitions et de drones militaires.

Un expert a affirmé que les trophées de guerre de Kyiv dans la région de Kharkiv représentaient plus de matériel militaire en trois jours que l’Allemagne n’avait fourni à l’Ukraine en six mois.

L’étonnante avancée aurait eu lieu après qu’une “campagne de désinformation” ukrainienne sur une contre-offensive sudiste ait détourné des milliers de soldats russes dans la mauvaise direction.

Alors que les soldats de Poutine fuient leurs anciens bastions, des histoires ont émergé de scènes de panique au milieu de l’effondrement russe sur son front oriental.

Des rapports affirment que des soldats russes ont pillé des vêtements dans des maisons ukrainiennes afin qu’ils puissent se déguiser en civils, volant des vélos dans leur désespoir de s’échapper.

D’autres rapports racontent que les troupes de Poutine ont laissé derrière elles des monticules de munitions et même de la nourriture à moitié mangée alors qu’elles se précipitaient pour s’échapper.

Hier, le courageux dirigeant ukrainien Zelensky a juré de continuer à avancer alors que ses troupes atteignaient le bord du Donbass sous contrôle russe dans une contre-attaque époustouflante.

Le chef au cœur de lion a plongé dans la ville d’Izium – un ancien bastion russe – quelques jours après la fuite des troupes de Poutine dans leur pire défaite depuis la retraite de Kyiv.

Zelensky a assisté à une levée symbolique du drapeau au milieu des décombres de la ville bombardée et a juré de “faire flotter le drapeau bleu-jaune” dans chaque ville ukrainienne.

Son dernier voyage pour remonter le moral contraste avec le lâche Poutine dont la seule rencontre connue avec les troupes de première ligne s’est déroulée dans la sécurité d’un hôpital.