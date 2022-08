Les troupes russes tirent des missiles depuis la plus grande centrale nucléaire d’Europe – risquant une catastrophe de type Tchernobyl

Les troupes RUSSES tirent des missiles et des obus d’artillerie depuis la plus grande centrale nucléaire d’Europe, car elles savent que l’Ukraine ne peut pas riposter sans risquer une catastrophe de type Tchernobyl.

Moscou a nié à plusieurs reprises le lancement de frappes à partir de l’usine capturée que le chef de l’énergie atomique de l’ONU a avertie qu’elle est désormais “complètement hors de contrôle”.

Des soldats russes patrouillent dans la centrale électrique de Zaporizhzhia – où les troupes tirent des missiles et des obus d’artillerie parce qu’ils savent que l’Ukraine ne peut pas riposter Crédit : Reuters

Images de drones de convois militaires entrant sur le site – où ils auraient livré des armes et des munitions

on dit que ladimir Poutine risque une catastrophe à la Tchernobyl Crédit : AFP

Mais The Sun a obtenu des images exclusives de drones de convois militaires marqués de l’emblème de la guerre Z de Mad Vlad Poutine entrant sur le site – où ils auraient livré des armes et des munitions.

Des fantômes britanniques ont déclaré que de l’artillerie lourde avait été utilisée “à côté de la centrale électrique de Zaporizhzhia” pour faire exploser des cibles sur le Dniepr, dans le sud de l’Ukraine.

Des soldats russes épuisés ont également utilisé une ville voisine pour se reposer et récupérer, car sa proximité avec la centrale électrique les protège des attaques.

Dans nos images prises lundi à l’usine, des camions militaires sont vus entrant et s’arrêtant entre les unités motrices.

Certains entrent ensuite dans une salle des machines par une porte de chargement, un à la fois. Les experts qui ont visionné les images disent qu’il est fort probable qu’ils déchargent des armes et des munitions.

La Russie s’est emparée de la centrale en mars et des explosions à l’époque ont fait craindre une catastrophe d’une ampleur similaire à l’accident de Tchernobyl en 1986 qui a envoyé des nuages ​​de matières radioactives mortelles au-dessus de l’Europe.

Les Nations Unies ont exhorté la Russie et l’Ukraine à autoriser des experts à visiter le complexe. Rafael Grossi, directeur de l’Agence internationale de l’énergie atomique, a déclaré que la situation devenait chaque jour plus alarmante. Grossi a qualifié la situation actuelle “d’extrêmement grave et dangereuse”.

Il a déclaré : « Tous les principes de sûreté nucléaire ont été violés. . . dans un endroit où la guerre active est en cours.

“J’insiste depuis le premier jour sur le fait que nous devons pouvoir nous y rendre pour effectuer une évaluation de la sûreté et de la sécurité, effectuer des réparations et apporter une assistance comme nous l’avons déjà fait à Tchernobyl.”

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a qualifié les actions de la Russie autour de l’usine de « comble de l’irresponsabilité » et a accusé Moscou de l’utiliser comme un « bouclier nucléaire ».

Il a déclaré : “Bien sûr, les Ukrainiens ne peuvent pas riposter de peur qu’il n’y ait un terrible accident impliquant la centrale nucléaire.”

La Russie a déclaré : « Nous avons déclaré à plusieurs reprises que les actions de nos forces armées ne compromettaient en rien la sécurité nucléaire de l’Ukraine ni n’entravaient le fonctionnement de routine de la centrale.

Cela survient alors que le président ukrainien Volodymr Zelensky a fustigé Amnesty International pour avoir accusé ses troupes de violer le droit humanitaire en établissant des bases dans des zones résidentielles et ainsi de “mettre en danger les civils”.

La députée ukrainienne Inna Sovsun a ajouté : « Oui, l’armée ukrainienne se trouve dans des zones peuplées. Parce que la Russie attaque des zones peuplées.