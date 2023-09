Les troupes russes se retirent de la frontière norvégienne depuis le début de la guerre en Ukraine, selon un responsable

La Norvège a déclaré que les forces russes s’étaient retirées de sa frontière dans l’Arctique, affirmant que le nombre de soldats que Moscou y détenait était désormais de « 20 % ou moins » par rapport au début de la guerre en Ukraine.

« À notre frontière, la frontière de notre région, il y a peut-être 20 % ou moins de forces, moins qu’avant le 24 février 2022 », a déclaré samedi le chef de la défense norvégienne, le général Eirik Kristoffersen.

Après une réunion des chefs de défense des pays de l’OTAN tenue à Oslo, Kristoffersen a affirmé lors d’une conférence de presse que le président russe Vladimir Poutine « sait très bien » que l’alliance ne constitue pas une menace contre la Russie. « Ni la Norvège, ni la Suède, ni la Finlande, ni la Pologne ne menacent la Russie », a-t-il déclaré. « S’il croyait que nous menaçions la Russie, il n’aurait pas pu envoyer ses troupes en Ukraine pour y mener la guerre. »

La Norvège, membre de l’OTAN depuis 1949 après la fin de la Seconde Guerre mondiale, partage une frontière avec la Russie dans l’Arctique près de la péninsule de Kola, où sont stationnées la plupart des armes nucléaires du Kremlin, ainsi que sa flotte du Nord, qui exploite les sous-marins nucléaires russes. , selon Reuters.

Si la Russie avait cru que l’OTAN représentait une menace, a ajouté le président du Comité militaire de l’OTAN, l’amiral Rob Bauer, Moscou aurait réagi « complètement différemment » à l’intégration de la Finlande dans l’alliance en avril. « Ils en ont parlé, mais pas physiquement », a-t-il déclaré lors de la conférence de presse.

La Finlande et la Russie partagent une frontière longue d’environ 810 milles.

« La raison pour laquelle ils ont attaqué l’Ukraine était la démocratie, la liberté, l’État de droit et le fait que l’Ukraine était de plus en plus désireuse et disposée et montrait qu’elle prenait ses propres décisions concernant son propre avenir », a poursuivi Bauer. « Et c’est un danger si la démocratie s’installe de plus en plus et devient au cœur de la pensée ukrainienne, comme nous le voyons, c’est un danger pour le régime Poutine. »

Ce n’est que quelques semaines après l’invasion russe que la Norvège a décidé de cesser d’envoyer une aide non létale au profit d’armes antichar et d’autres types de soutien à l’Ukraine, a déclaré Kristoffersen.

« Le peuple ukrainien se bat pour sa patrie, pour sa paix, sa liberté et sa démocratie », a déclaré Kristoffersen. « Nos amis ukrainiens mènent également une bataille en notre nom à tous pour un ordre mondial fonctionnel et fondé sur des règles, que la Russie conteste depuis des années. »

Kristoffersen a noté que les cinq pays nordiques se sont réunis pour accueillir les alliés de l’OTAN afin de s’entraîner et de s’entraîner, soulignant qu’une fois que la Suède sera officiellement acceptée dans l’alliance, « cela changera fondamentalement la façon dont nous envisageons la défense et la dissuasion sur le flanc nord de l’OTAN ».

Le général de l’armée américaine Mark Milley, président des chefs d’état-major interarmées, est arrivé en Norvège pour les réunions de l’OTAN qui ont débuté samedi et se sont concentrées sur la guerre en Ukraine.

Milley a averti les journalistes que la récente rencontre en Russie entre le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un et Poutine conduirait probablement la Corée du Nord à fournir à Moscou des obus d’artillerie de 152 mm de l’ère soviétique. Le plus haut officier militaire américain et les autres chefs de la défense des pays de l’OTAN se réuniront dans les prochains jours dans le domaine skiable de Holmenkollen, à la périphérie d’Oslo, pour discuter du soutien à l’Ukraine et d’autres questions de défense régionale.

De là, Milley assistera mardi à la réunion mensuelle du Groupe de contact de défense ukrainien en Allemagne. Ce groupe, dirigé par le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin, est le principal forum international chargé de mobiliser un soutien militaire à l’Ukraine.

Les réunions de l’OTAN surviennent alors que les forces ukrainiennes progressent lentement, franchissant les lignes de bataille russes dans le cadre d’une contre-offensive qui n’a pas progressé aussi rapidement ni aussi bien qu’espéré initialement, selon l’Associated Press. Les dirigeants de Kiev font pression pour une nouvelle série d’armes avancées, notamment des missiles à plus longue portée.

Pendant ce temps, quatre avions de combat F-35 ont atterri jeudi sur une base aérienne au Danemark dans le cadre de la première tranche des avions de fabrication américaine commandés par le membre de l’OTAN pour remplacer sa flotte vieillissante de F-16, dont certains ont été promis à l’Ukraine.

Le mois dernier, les deux pays ont annoncé qu’ils feraient don d’avions F-16 à l’Ukraine, le Danemark s’étant engagé à en fournir 19 et les Pays-Bas un nombre indéterminé. Le Danemark a déclaré qu’il lui faudrait d’abord recevoir de nouveaux F-35, et la Première ministre danoise, Mette Frederiksen, a déclaré en août qu’elle espérait que les six premiers F-16 pourraient être remis à l’Ukraine vers le Nouvel An.

La Norvège, membre de l’OTAN, a également indiqué son intention de faire don de F-16 à l’Ukraine.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.