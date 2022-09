Kyiv, Ukraine –

Les forces ukrainiennes ont poussé dimanche leur contre-offensive dans l’est du pays, exploitant les gains rapides qu’elles ont réalisés en une semaine de combats qui ont radicalement changé le cours du conflit.

L’action rapide de l’Ukraine pour récupérer les zones occupées par la Russie dans la région nord-est de Kharkiv a forcé Moscou à retirer ses troupes pour les empêcher d’être encerclées et laisser derrière elles un nombre important d’armes et de munitions dans une retraite précipitée alors que la guerre marquait 200 jours dimanche.

Le président ukrainien en liesse Volodymyr Zelenskyy s’est moqué des Russes dans une allocution vidéo samedi soir, affirmant que “l’armée russe fait ces jours-ci le meilleur qu’elle puisse faire – en montrant son dos”.

Dimanche, il a publié une vidéo de soldats ukrainiens hissant le drapeau national au-dessus de Chkalovske, une autre ville qu’ils ont reprise aux Russes lors de la contre-offensive.

Le chef militaire ukrainien, le général Valerii Zaluzhnyy, a déclaré dimanche que l’Ukraine avait libéré environ 3 000 kilomètres carrés (environ 1 160 milles carrés) depuis le début du mois de septembre. Il a noté que les troupes ukrainiennes ne sont plus qu’à 50 kilomètres (environ 30 miles) de la frontière avec la Russie.

Le retrait des Russes a marqué le plus grand succès sur le champ de bataille des forces ukrainiennes depuis qu’elles ont contrecarré une tentative russe de s’emparer de la capitale, Kyiv, au début de la guerre de près de sept mois. L’attaque de l’Ukraine dans la région de Kharkiv a été une surprise pour Moscou, qui avait déplacé bon nombre de ses troupes de la région vers le sud dans l’attente de la principale contre-offensive ukrainienne.

Dans une tentative maladroite de sauver la face, le ministère russe de la Défense a déclaré samedi que le retrait des troupes d’Izyum et d’autres zones de la région de Kharkiv visait à renforcer les forces russes dans la région voisine de Donetsk au sud.

Cette affirmation ressemblait à la justification donnée par la Russie pour retirer ses forces de la région de Kyiv plus tôt cette année lorsqu’elles n’ont pas réussi à prendre la capitale.

Le groupe de forces russes autour d’Izyum a joué un rôle clé dans les efforts de Moscou pour capturer la région de Donetsk, et leur recul affaiblira désormais considérablement la capacité russe à poursuivre son offensive contre les bastions ukrainiens de Sloviansk et Kramatorsk, juste au sud.

Igor Strelkov, qui a dirigé les séparatistes soutenus par la Russie dans les premiers mois du conflit dans le Donbass lorsqu’il a éclaté en 2014, s’est moqué de l’explication du ministère russe de la Défense sur la retraite, suggérant que la remise du propre territoire de la Russie près de la frontière à l’Ukraine comme un ” contribution à la colonisation ukrainienne.

La retraite a suscité des commentaires furieux de la part de blogueurs militaires russes et de commentateurs nationalistes, qui l’ont déplorée comme une défaite majeure et ont exhorté le Kremlin à réagir en intensifiant les efforts de guerre. Beaucoup ont vivement critiqué les autorités russes pour avoir poursuivi les feux d’artifice et autres festivités somptueuses à Moscou qui ont marqué une fête de la ville samedi malgré la débâcle en Ukraine.

Au moment où les forces russes se retiraient précipitamment d’Izyum sous le feu ukrainien, le président russe Vladimir Poutine a assisté à l’ouverture d’une immense roue d’observation dans un parc de Moscou, d’une nouvelle liaison de transport et d’une arène sportive.

L’action a souligné les efforts du Kremlin pour continuer à prétendre que la guerre qu’il appelle une “opération militaire spéciale” se déroule comme prévu sans affecter la situation dans le pays.

L’analyste politique pro-Kremlin, Sergei Markov, a critiqué les festivités à Moscou comme une grave erreur politique.

“Les feux d’artifice à Moscou un jour tragique de la défaite militaire de la Russie auront des conséquences politiques extrêmement graves”, a écrit Markov sur sa chaîne d’application de messagerie. “Les autorités ne doivent pas célébrer quand les gens sont en deuil.”

Signe d’une scission potentielle au sein de la direction russe, Ramzan Kadyrov, le chef de la Tchétchénie soutenu par le Kremlin, a déclaré que le retrait de la région de Kharkiv résultait des erreurs de la direction militaire russe.

“Ils ont commis des erreurs et je pense qu’ils en tireront les conclusions nécessaires”, a déclaré Kadyrov. “S’ils n’apportent pas de changements à la stratégie de conduite de l’opération militaire spéciale dans un jour ou deux, je serai obligé de contacter la direction du ministère de la Défense et la direction du pays pour expliquer la situation réelle sur le terrain. .

Le ministre ukrainien de la Défense, Oleksii Reznikov, a déclaré samedi dans des commentaires télévisés que les Russes avaient été coupés des lignes d’approvisionnement et prévoyaient davantage de gains.

“Ce sera comme une avalanche”, a-t-il déclaré, prédisant un repli russe. “Une ligne de défense tremblera, et elle tombera.”

Malgré les gains de l’Ukraine, le secrétaire d’État américain Antony Blinken et le chef de l’OTAN ont averti vendredi que la guerre s’éterniserait probablement pendant des mois. Blinken a déclaré que le conflit entrait dans une période critique et a exhorté les bailleurs de fonds occidentaux de l’Ukraine à maintenir leur soutien pendant ce qui pourrait être un hiver difficile.

Dans un autre développement majeur dimanche, la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, la plus grande d’Europe, a été reconnectée au réseau électrique ukrainien, permettant aux ingénieurs d’arrêter son dernier réacteur opérationnel pour tenter d’éviter une catastrophe radioactive alors que les combats font rage dans la région.

Pendant plusieurs jours, la centrale fonctionnait en «mode îlot» avec un seul de ses six réacteurs fonctionnant pour alimenter les systèmes de refroidissement et d’autres équipements cruciaux.