Les troupes russes ordonnent à des milliers de civils de fuir Kherson alors que l’Ukraine prépare une offensive pour reprendre la ville clé

Les troupes RUSSES ont ordonné à des milliers de civils de fuir alors que l’Ukraine prépare une nouvelle offensive pour reprendre une ville clé.

Jusqu’à 60 000 personnes devraient quitter Kherson dans quelques jours, car les généraux de Vladimir Poutine ont déclaré que la situation était « tendue » et « difficile ».

Les troupes russes ont ordonné à des milliers de civils de fuir alors que l’Ukraine prépare une nouvelle offensive pour reprendre une ville clé Crédit : AFP

Les marionnettes nommées par le Kremlin dans la région annexée ont été parmi les premières à fuir.

Ils sont montés à bord de bateaux pour traverser le fleuve Dnipro, tandis que des véhicules militaires ont été vus partir par la route.

Kyiv a qualifié l’exode de «déportation massive» de ses citoyens qui étaient forcés de se rendre plus loin en Russie et en Crimée.

Les forces ukrainiennes avancent le long de la rive ouest du Dnipro dans le but de reprendre la ville et d’encercler des milliers de soldats russes.

La ville est essentielle car elle fournit des passages pour le ravitaillement, les troupes et les civils, l’eau potable pour le sud de l’Ukraine et la péninsule de Crimée annexée, et l’électricité à partir d’une centrale hydroélectrique.

On craint de plus en plus que la Russie ne complote maintenant pour faire sauter le barrage de Kakhovka afin d’inonder la ville.

Le président Volodymyr Zelensky a déclaré que les Russes avaient miné le barrage pour déclencher une “catastrophe à grande échelle”.

Des centaines de milliers de personnes autour du bassin du Dnipro seraient en danger d’inondation s’il était détruit.

Pendant ce temps, des attaques de missiles ont provoqué des pannes d’électricité à Mykolaïv et à Odessa.