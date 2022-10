Les troupes russes ont reçu l’ordre de battre en retraite alors que les chars ukrainiens atteignent la distance de frappe de Kherson et Zelensky jure “nous ne nous arrêtons pas”

Les troupes RUSSES ont reçu l’ordre de battre en retraite alors que les chars du sud de l’Ukraine assaillent leurs positions – et le président Zelensky a juré qu’il “ne s’arrêtera pas”.

Un laquais de Poutine a confirmé un ordre de “regroupement” alors que des blogs pro-russes révélaient que la ligne de front s’était effondrée.

L’avancée des forces ukrainiennes a contraint les troupes russes à battre en retraite Crédit : EPA

Le président Zelensky a averti que ses hommes “ne s’arrêteront pas” dans leur riposte contre Poutine Crédit : Reuters

Les hommes de Poutine se regroupent maintenant alors qu’ils luttent pour riposter Crédit : AP

L’avancée fulgurante place les défenseurs ukrainiens à distance de frappe de la ville de Kherson – la seule capitale provinciale capturée depuis le 24 février qui est toujours sous contrôle russe.

Des milliers de soldats russes risquent d’être encerclés sur la rive ouest du Dnipro après que les seuls ponts traversant le fleuve de quatre milles de large aient été bombardés de roquettes à longue portée américaines et britanniques.

Le média d’État RIA Novosti de Moscou a cité un responsable de Kherson, Kirill Stremousov, disant que les troupes “menaient un regroupement afin de rassembler leurs forces et de porter un coup de représailles”.

Les troupes russes devraient se replier sur la rivière Inhulets, à quelques kilomètres à l’est de la ville.

S’ils sont incapables d’arrêter l’avancée de l’Ukraine, les analystes ont averti que les troupes russes pilleraient les canots pneumatiques et les yachts des marinas de la ville pour s’échapper à tout prix.

Le retrait des hommes de main de Poutine dans la région sud de la mer Noire a été qualifié de “désastre” par le journaliste russe Roman Saponkov.

Il a énuméré plusieurs domaines dans lesquels l’Ukraine avait récemment triomphé, affirmant qu’ils avaient été “abondamment arrosés du sang de nos soldats”.

Au cours de la seule semaine dernière, la Russie a perdu 4 000 kilomètres carrés de territoire.

Le média russe indépendant Agentstvo a déclaré que les troupes avaient “presque complètement abandonné les territoires occupés dans la région de Kharkiv”.

Les soldats se sont également retirés du Lyman tout en perdant rapidement du terrain dans le nord de la région de Kherson.

La principale poussée des incursions de l’Ukraine s’est déroulée le long de la rive ouest du Dnipro tandis qu’un mouvement de tenailles attaquait depuis le nord.

Des cartes publiées par le ministère de la Défense de Moscou détaillent la perte importante de territoire, y compris le village de Dudcany adjacent à la rivière mammouth.

Les fonctionnaires fantoches de Poutine ont admis plus tôt qu’ils avaient perdu le contrôle du territoire et que les troupes sont en fuite.

Dudchany se trouve à environ 25 milles au sud de l’endroit où se trouvait le front juste un jour plus tôt, indiquant l’une des avancées les plus rapides de la guerre.

Cela survient quelques jours seulement après que Poutine a déclaré que l’ensemble de la région de Kherson faisait partie de la Russie avec trois autres régions.

“AVANCE RAPIDE ET PUISSANTE”

Mercredi, une chaîne de médias sociaux russe a affirmé que le village de Snihurivka avait été libéré par les forces armées ukrainiennes.

Le président Zelensky a salué une “avancée rapide et puissante dans le sud”.

Il a déclaré: “Des dizaines de colonies ont déjà été libérées du simulacre de référendum russe cette semaine seulement.

“En particulier, selon les rapports militaires de la région de Kherson : les colonies de Lyubymivka, Khreshchenivka, Zolota Balka, Bilyaivka, Ukrainka, Velyka et Mala Oleksandrivka, et Davydiv Brid ont été libérées de l’occupant et stabilisées.

“Et c’est loin d’être une liste complète.”

Il a ajouté : “Nos guerriers ne s’arrêtent pas. Et ce n’est qu’une question de temps avant que nous chassions l’occupant de toutes nos terres.”

Le président a rencontré ses principaux conseillers militaires aujourd’hui pour discuter de la “nouvelle libération des territoires ukrainiens”.

Les discussions ont également porté sur “la stabilisation de la situation dans les zones nouvellement désoccupées”.

L’armée ukrainienne a déclaré plus tôt que les troupes ennemies étaient “démoralisées” après avoir perdu leurs bastions.

Des soldats auraient détruit des dépôts de munitions et des ponts sur leur passage « afin de ralentir l’offensive de nos troupes ».

Les soldats russes courent pour sauver leur vie après que l’Ukraine ait obtenu le poste d’observation Crédit : EPA