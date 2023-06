Les troupes russes ont « castré des prisonniers de guerre ukrainiens avec des couteaux » | Nouvelles du monde

Deux prisonniers de guerre ukrainiens ont décrit «l’horreur» d’être détenus dans un camp de torture russe (Photo: Getty Images) Des soldats russes ivres ont battu et « castré » deux prisonniers de guerre ukrainiens (POW) avec un couteau de poche dans un camp de torture. Les survivants ukrainiens, âgés de 25 et 28 ans, auraient été traînés et détenus dans un camp de torture russe pendant respectivement un et trois mois. Les soldats de Vladimir Poutine leur ont fait vivre une expérience « pire que l’enfer » et n’ont trouvé la liberté qu’après un échange de prisonniers. Tous deux reçoivent maintenant un soutien psychologique d’Anzhelika Yatsenko, 41 ans, qui craint que le traumatisme auquel ils ont été confrontés ne soit littéralement gravé sur leur corps, mais aussi sur leur esprit. Les deux ont eu du mal à dire à Yatensko ce qui s’est passé à l’intérieur du camp pendant le premier mois sous sa garde, a déclaré le psychiatre basé à Poltava. Le Sunday Times. Mais ensuite, ils se sont finalement ouverts, Yatsenko a déclaré qu’elle avait reculé devant les histoires de coups sauvages et alimentés par l’alcool qu’ils avaient subis et qu’elle avait dû aller aux toilettes à la mi-session pour « pleurer et pleurer ». Les responsables des droits de l’homme de l’ONU ont décrit une litanie de crimes de guerre commis par des mains russes (Photo: AP) « Je n’avais jamais rien entendu d’aussi horrible », a-t-elle déclaré, ajoutant: « Je ne voulais pas qu’ils voient car ils pourraient penser qu’il n’y a aucun espoir. » Yatsenko a déclaré que l’un des hommes avait du mal à savoir comment il était encore en vie car il y avait « tellement de sang ». « S’il y a un enfer quelque part, c’est pire que ça », lui a dit l’un d’eux. Les soldats ne pourront plus jamais être sexuellement actifs après que des soldats russes en état d’ébriété les aient « castrés » tous les deux avec un couteau de poche, leur disant cruellement qu’ils le font pour ne jamais avoir d’enfants. C’était un acte que Yatsenko a qualifié de « génocide ». Les deux soldats ont depuis été libérés des soins de Yatsenko et ont repris du service dans l’armée ukrainienne.



Kiev a estimé le nombre de crimes de guerre commis par la Russie rien qu'en avril à plus de 6 000 (Photo: AP) La Russie a longtemps nié avoir commis des crimes de guerre tout au long de son « opération spéciale » d'un an, bien que l'Ukraine et les experts de l'ONU voient différemment.

La Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la torture, Alice Jill Edwards, a tiré la sonnette d’alarme jeudi de l’utilisation « généralisée » de la torture physique et psychologique des prisonniers de guerre ukrainiens par l’armée russe. « Les pratiques présumées comprennent des décharges électriques, des passages à tabac, des cagoules, des simulacres d’exécution et d’autres menaces de mort », a déclaré l’expert de l’ONU. « S’ils étaient établis, ils constitueraient des violations individuelles et pourraient également constituer un schéma de torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants approuvés par l’État. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré qu’en avril seulement, la Russie avait commis 6 000 crimes de guerre présumés. Après s’être entretenu avec plus d’un millier de victimes et de témoins, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCR) a déclaré dans un Rapport de mars que la torture a également été observée contre des civils. Le président russe Vladimir Poutine a longtemps nié tout crime de guerre commis pendant sa guerre contre l’Ukraine (Photo: AFP) En capturant les atrocités effrayantes de la guerre acharnée qui dure depuis un an, les enquêteurs ont déclaré avoir trouvé des preuves que les troupes russes avaient violé et torturé des enfants et attaqué sans faire de distinction entre civils et combattants. Trois hommes ukrainiens ont été retrouvés morts dans une cave de la capitale Kiev, les mains et les jambes liées et les doigts coupés, a déclaré l’agence des droits de l’homme de l’ONU dans un exemple. « Dans la région de Kiev, en mars 2022, deux soldats russes sont entrés dans une maison, ont violé à plusieurs reprises une femme de 22 ans, ont commis des actes de violence sexuelle sur son mari et ont forcé le couple à avoir des rapports sexuels en leur présence », indique le rapport. a dit. « Ensuite, l’un des soldats a forcé leur fille de quatre ans à lui faire une fellation, ce qui est un viol. » Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.

