Mais on ne sait toujours pas combien de forces resteront et quelle infrastructure militaire restera en place près de l’est de l’Ukraine, où les rebelles pro-Moscou combattent le gouvernement ukrainien allié à l’Occident depuis sept ans.

Mais la poussée militaire de la Russie dans la région – y compris la péninsule de Crimée qui a été annexée à l’Ukraine en 2014 – a été largement considérée comme un avertissement à l’administration Biden et à ses alliés que Moscou soutient fermement les séparatistes de l’est de l’Ukraine et son emprise sur la Crimée.

Le conflit entre la Russie et l’Ukraine a été une rupture majeure entre Moscou et l’Occident, et l’annexion de la Crimée par la Russie a provoqué une condamnation et des sanctions internationales.