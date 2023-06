Les troupes russes « FUIENT Bakhmut » alors que la vidéo montre des soldats ukrainiens allant « au-dessus » dans une contre-attaque de style WW1

Les troupes RUSSES fuiraient Bakhmut après que les féroces forces ukrainiennes aient réussi à s’emparer d’une ville au nord de la ville assiégée.

Des images incroyables montrent une vague de soldats ukrainiens avançant sur les positions russes lors d’une contre-attaque de style Première Guerre mondiale dans la ville bombardée.

Des images montrent des soldats ukrainiens avançant sur des positions russes à Bakhmut Crédit : Twitter – @intermarium24

Des images de drones partagées par l’Ukraine montrent des chars détruisant des positions russes à Bakhmut Crédit : Télégramme

Yevgeny Prigozhin, chef de l’armée de mercenaires de Wagner, a qualifié les gains de l’Ukraine de « honte » 1 crédit : East2West

Le patron des mercenaires du groupe Wagner, Yevgeny Prigozhin, a déclaré que les forces ukrainiennes avaient réussi à reprendre Berkhivka.

Il a qualifié la victoire de « disgrâce » – et a exhorté les principaux chefs militaires de Poutine à se rendre en première ligne et à constater les échecs par eux-mêmes.

Les soldats de Prigozhin ont capturé Bakhmut le mois dernier après la bataille la plus longue et la plus sanglante de la guerre et remis à l’armée russe régulière.

Mais les troupes de Kiev ont repoussé les lignes russes au nord et au sud de la ville – y compris à Berkhivka, qui se trouve à environ 3 km au nord-ouest de Bakhmut battu.

« Maintenant, une partie de la colonie de Berkhivka a déjà été perdue, les troupes s’enfuient tranquillement. Honte! » Prigojine fulminait.

Denis Pushilin, le gouverneur soutenu par Moscou de la région de Donetsk, qui comprend Bakhmut, a déclaré à la télévision d’État russe que la situation sur les flancs de la ville était « sous contrôle » mais « très difficile ».

Prigozhin a exhorté le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, et le chef d’état-major, Valery Gerasimov, à se rendre au front pour rallier les troupes.

« Allez, tu peux le faire! » dit-il dans son message.

« Et si vous ne pouvez pas, vous mourrez en héros. »

S’exprimant lundi, le chef des forces terrestres ukrainiennes, Oleksandr Syrskyi, a déclaré que ses forces continuaient « d’avancer » près de Bakhmut.

Des images de drones partagées par Syrskyi montrent des chars ukrainiens détruisant des positions russes à Bakhmut alors que les troupes de Poutine s’enfuient.

Le mois dernier, la 3e brigade d’assaut ukrainienne a lancé une attaque surprise à l’aide de chars et d’infanterie blindée pour percer les lignes de front de Poutine.

Ils ont avancé de 1 000 mètres à travers les terres agricoles au sud de Bakhmut lors des premiers gains majeurs depuis des mois.

Des images montraient des escouades d’assaut nettoyant des bunkers avec des grenades à main alors qu’un char chargeait dans un bois, envoyant des soldats russes fuir.

Selon le blogueur de guerre War Gonzo, l’Ukraine a également avancé de deux kilomètres dans la ville de Novodonetske près de Vuhledar – à environ 100 miles au sud-ouest de Bakhmut.

Prigozhin de Wagner a déjà fustigé les troupes russes pour avoir « p***é » ses gains durement gagnés.

Cela survient alors que la Russie a affirmé avoir repoussé une « offensive à grande échelle » des forces ukrainiennes à Donetsk dimanche.

Il n’était pas immédiatement clair si l’attaque signalée marquait le début de la grande contre-offensive ukrainienne.

L’Ukraine a récemment déclaré qu’il n’y aurait pas d’annonce officielle sur le début de sa contre-attaque.

Kiev promet depuis des mois de déclencher une offensive printanière – dans l’espoir de reprendre le territoire perdu depuis l’invasion de Poutine en février de l’année dernière.

Le ministère russe de la Défense a affirmé que l’Ukraine avait lancé dimanche une attaque avec six bataillons mécanisés et deux chars dans le sud de Donetsk, l’une des quatre régions ukrainiennes annexées par la Russie en septembre.

Et les forces de Poutine ont affirmé avoir tué 250 soldats ukrainiens et anéanti 16 chars, trois véhicules de combat d’infanterie et 21 véhicules de combat blindés pendant la bataille.

Bien que l’Ukraine n’ait pas confirmé l’agression, elle a suggéré que les rapports russes faisaient partie d’une campagne de désinformation.

L’Ukraine attend souvent la fin de ses opérations militaires pour confirmer ses actions.

Zelensky n’a fait aucune mention de l’attaque présumée dans son discours vidéo dimanche soir.

Un soldat ukrainien dans une tranchée sur la ligne de front près de Bakhmut Crédit : AP