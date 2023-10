Les soldats russes se tournent de plus en plus vers les drogues dures pour passer le temps, alors que l’ennui fait des ravages sur la ligne de front en Ukraine.

Un soldat a décrit avoir fumé le « sel » d’un couvercle de pot avec un stylo à bille et l’avoir arrosé de vodka.

En conséquence, de nombreux soldats russes se tournent vers des drogues puissantes. La drogue la plus populaire parmi les troupes est le « sel », une drogue synthétique également connue sous le nom d’alpha-PVP.

Le porte-parole militaire Oleksandr Stupun a déclaré que l’avancée vers le sud était encore difficile en raison des champs de mines russes et des défenses fortement fortifiées.

Plus tôt dans la journée, l’Ukraine a affirmé avoir réalisé un petit gain progressif de 400 mètres au sud-ouest de Verbove, dans la région de Zaporizhzhia.

On pense qu’il provoque une forte paranoïa et des hallucinations chez ses utilisateurs et peut conduire à un comportement agressif ou à l’automutilation.

Les hauts commandants militaires « ferment souvent les yeux » sur la consommation de drogue, tant que les consommateurs « ne dérangent personne ».

Un soldat a déclaré : « La guerre, c’est quand on attend constamment quelque chose, et parfois on prie pour que tout se termine.

« Quand je fumais du sel dans la pirogue, je m’en foutais d’une éventuelle panique. L’ennui est bien pire. »

Un autre soldat a déclaré que les tranchées ressemblaient à celles de Las Vegas tandis qu’un autre a mis en doute l’état de préparation des troupes au combat, affirmant que de nombreux hauts soldats russes n’étaient clairement « pas dans leur bon sens ».