Les troupes russes « encerclées » près d’une ville ukrainienne clé dans une région annexée

L’Ukraine a déclaré samedi avoir encerclé plusieurs milliers de soldats russes près d’une ville clé dans l’un des quatre territoires contrôlés par Moscou que le président Vladimir Poutine a annexé un jour plus tôt malgré la condamnation de Kyiv et de l’Occident.

Poutine a organisé vendredi une grande cérémonie au Kremlin pour célébrer les annexions de quatre territoires contrôlés par son armée.

“Je veux dire ceci au régime de Kyiv et à ses maîtres en Occident : les habitants de Lougansk, Donetsk, Kherson et Zaporizhzhia deviennent nos citoyens pour toujours”, a déclaré Poutine.

Le président américain Joe Biden a qualifié la cérémonie de vendredi à Moscou de “simulacre de routine” et s’est engagé à continuer de soutenir Kyiv.

Samedi, les forces ukrainiennes étaient aux portes de la ville de Lyman à Donetsk, que les forces de Moscou ont battue pendant des semaines pour s’emparer ce printemps.

L’armée ukrainienne a déclaré samedi avoir “encerclé” un groupement russe près de la ville orientale, l’estimant à environ 5 000 hommes.

Le gouverneur de la région voisine de Lugansk, Sergiy Gaiday, a déclaré que les soldats encerclés avaient trois options : “essayer de percer, mourir tous ensemble ou se rendre”.

Le chef de Donetsk, soutenu par le Kremlin, a déclaré vendredi que les troupes russes et leurs alliés tenaient à Lyman avec “leurs dernières forces”.

Les quatre territoires annexés créent un corridor terrestre crucial entre la Russie et la péninsule de Crimée, annexée par Moscou en 2014.

Ensemble, les cinq régions représentent environ 20 % de l’Ukraine, où Kyiv a récupéré du territoire ces dernières semaines.

Annexion “illégale et illégitime”

Washington a annoncé de nouvelles sanctions “sévères” contre les responsables russes et l’industrie de la défense, et a déclaré que les alliés du G7 soutiennent l’imposition de “coûts” à toute nation qui soutient l’annexion.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a immédiatement exhorté l’alliance militaire dirigée par les États-Unis, l’OTAN, à accorder à son pays une adhésion accélérée.

Il a également juré de ne jamais tenir de pourparlers avec la Russie tant que Poutine serait au pouvoir.

Le chef de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a qualifié l’annexion d'”illégale et illégitime”, mais est resté évasif après que l’Ukraine a déclaré qu’elle postulait pour rejoindre l’alliance occidentale.

Les États-Unis et le Canada ont exprimé leur soutien à l’adhésion de l’Ukraine, mais ont évité de promettre de l’accélérer.

La Turquie a déclaré samedi que l’annexion de la Russie était une “grave violation des principes établis du droit international”.

Malgré les avertissements de Poutine avant l’annexion selon lesquels il pourrait utiliser des armes nucléaires pour défendre les territoires capturés, le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a déclaré que Kyiv “continuerait à libérer notre terre et notre peuple”.

Kuleba a également déclaré que l’Ukraine avait porté les annexions devant la Cour internationale de Justice et a exhorté le tribunal basé à La Haye à entendre l’affaire “dès que possible”.

Le patron de la centrale nucléaire arrêté

Le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a déclaré vendredi que Washington annoncerait une nouvelle livraison “immédiate” d’armes pour Kyiv la semaine prochaine.

Sullivan a également déclaré que s’il existe un “risque” que Poutine utilise des armes nucléaires, rien n’indique qu’il le ferait de manière imminente.

Samedi, l’agence nucléaire ukrainienne a déclaré qu’une “patrouille russe” avait arrêté le directeur général de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, détenue par Moscou.

Ihor Murashov quittait l’usine vendredi lorsqu’il a été arrêté et “conduit dans une direction inconnue” alors qu’il avait les yeux bandés, a déclaré Energoatom.

Zaporizhzhia – la plus grande installation d’énergie nucléaire d’Europe – a été au centre des tensions ces dernières semaines après que Moscou et Kyiv se sont mutuellement accusés de frappes sur et à proximité de la centrale, faisant craindre une catastrophe atomique.

La Russie a opposé vendredi son veto à une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU condamnant l’annexion des régions, tandis que la Chine, l’Inde, le Brésil et le Gabon se sont abstenus.

Bien que le veto de la Russie soit une certitude, les puissances occidentales avaient espéré démontrer l’isolement croissant de Moscou sur la scène mondiale et vont maintenant porter l’effort de condamnation à l’Assemblée générale, où chaque nation a un vote et aucune ne peut tuer une résolution.

Lors d’une réunion de l’UNESCO vendredi à Mexico, des représentants de dizaines de pays se sont retirés alors que la Russie prenait la parole, condamnant symboliquement l’invasion de l’Ukraine.