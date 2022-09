Les troupes russes en Ukraine confrontées à des problèmes de “moral et de discipline” en raison de problèmes de rémunération, selon le Royaume-Uni

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Les forces russes en Ukraine souffrent de “problèmes de moral et de discipline” dus au moins en partie à des problèmes de rémunération, a déclaré le ministère britannique de la Défense.

La partie russe a subi de lourdes pertes plus de six mois après son invasion, ce qui a incité Poutine le mois dernier à ordonner une augmentation du nombre de forces militaires de 137 000 à environ 1,15 million.

Les membres de l’armée russe reçoivent un salaire de base modeste avec une “variété complexe de primes et d’indemnités”, a déclaré le ministère britannique de la Défense, mais il y a probablement eu des problèmes avec le versement de ces primes de combat jusqu’à présent.

“Cela est probablement dû à une bureaucratie militaire inefficace, au statut juridique inhabituel de l'”opération militaire spéciale” et au moins à une corruption pure et simple. [among] commandants », a déclaré le ministère britannique de la Défense.

Ce n’est pas la première fois que des responsables militaires occidentaux constatent des problèmes de discipline dans les rangs russes. Un haut responsable américain de la défense a déclaré aux journalistes lors d’un appel téléphonique en mai que “le moral et la cohésion de l’unité restent un problème”.

“Des soldats n’obéissent pas aux ordres, ou ne se battent pas aussi bien ou aussi agressivement qu’on le leur dit ou qu’on s’attend à le faire – au point même que certains officiers refusent d’obéir aux ordres”, a déclaré le responsable à l’époque.

La Russie a perdu entre 60 000 et 80 000 soldats jusqu’à présent en Ukraine, estiment les responsables américains. Des efforts sont en cours pour reconstituer leurs forces.

“Ils l’ont fait en partie en éliminant les limites d’âge supérieures pour les nouvelles recrues et aussi en recrutant des prisonniers”, a déclaré le mois dernier un haut responsable de la défense américaine. “Beaucoup de ces nouvelles recrues ont été observées comme plus âgées, inaptes et mal formées.”