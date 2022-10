Les troupes russes creusent autour de Kherson annexée au milieu des bombardements ukrainiens et avancent

Les forces ukrainiennes ont bombardé des positions russes dans la région méridionale occupée et illégalement annexée de Kherson, ciblant des routes de réapprovisionnement à travers un fleuve majeur tout en se rapprochant vendredi d’un assaut complet sur l’une des premières zones urbaines capturées par la Russie après avoir envahi le pays.

Des responsables installés par la Russie auraient tenté désespérément de transformer la ville de Kherson, un objectif primordial pour les deux parties en raison de ses industries clés et de son important port fluvial et maritime, en une forteresse tout en tentant d’évacuer des dizaines de milliers d’habitants.

Selon l’état-major de l’armée ukrainienne, le Kremlin a envoyé jusqu’à 2 000 recrues dans la région de Kherson – l’une des quatre provinces annexées illégalement par Moscou et soumises à la loi martiale russe – pour reconstituer les pertes et renforcer les unités de première ligne.

Le fleuve Dniepr occupe une place prépondérante dans la bataille régionale car il remplit des fonctions essentielles – passages pour le ravitaillement, les troupes et les civils ; l’eau potable pour le sud de l’Ukraine et la péninsule de Crimée annexée ; et la production d’électricité à partir d’une centrale hydroélectrique. Une grande partie de la zone, y compris la centrale électrique et un canal alimentant la Crimée en eau, est sous contrôle russe.

Des responsables de Kherson installés au Kremlin ont déclaré que le bombardement ukrainien d’un ferry sur le Dniepr avait tué deux journalistes travaillant pour une chaîne de télévision locale qu’ils avaient créée sous l’occupation. Au moins deux autres personnes auraient été tuées et 13 blessées.

Natalia Humeniuk, porte-parole du commandement opérationnel du sud de l’Ukraine, a confirmé que l’armée ukrainienne avait frappé le pont Antonivskyi, mais seulement pendant un couvre-feu nocturne mis en place par les autorités russes pour éviter les pertes civiles.

“Nous n’attaquons pas les civils et les colonies”, a déclaré Humeniuk à la télévision ukrainienne.

Des frappes ukrainiennes antérieures avaient rendu le pont Antonivskyi inutilisable, incitant les autorités russes à mettre en place des traversées en ferry et des ponts flottants pour déplacer les civils et transporter des fournitures aux troupes russes à Kherson, qui se trouve sur la rive ouest du Dniepr.

Les responsables installés par la Russie tentent d’évacuer jusqu’à 60 000 personnes de Kherson pour leur sécurité et pour permettre à l’armée de construire des fortifications. L’armée ukrainienne a rapporté vendredi que des employés de banque, des travailleurs médicaux et des enseignants déménageaient alors que les infrastructures de la ville se dégradaient.

REGARDER | Les habitants de Kherson décrivent la vie sous l’occupation : Les habitants de la ville de Kherson sous contrôle russe décrivent des conditions strictes Des dizaines de milliers d’habitants de la ville de Kherson, sous contrôle russe, dans le sud de l’Ukraine, ont fui depuis le début de l’invasion de Moscou. Ceux qui restent disent qu’il y a des conséquences à défier la Russie.

“La situation est vraiment difficile”, a déclaré le chef adjoint de l’administration régionale installée au Kremlin de Kherson, Kirill Stremousov, dans une vidéo qu’il a publiée sur Telegram. “Aujourd’hui, nous préparons la ville de Kherson en tant que forteresse pour la défense et sommes prêts à nous défendre jusqu’au bout. Notre tâche est de sauver les gens, de construire des défenses et de protéger la ville.”

La ville de Kherson, avec une population d’avant-guerre d’environ 284 000 habitants, a été l’une des premières zones urbaines capturées par la Russie lorsqu’elle a envahi l’Ukraine, et elle reste la plus grande ville qu’elle détient.

Un autre point d’éclair sur le Dniepr est le barrage de Kakhovka, qui crée un grand réservoir et une centrale hydroélectrique associée, à environ 70 km de la ville de Kherson. Chaque camp accuse l’autre de viser les installations. Les responsables installés par la Russie affirment que les forces ukrainiennes ont attaqué les installations en partie pour couper l’approvisionnement en eau de la Crimée.

Une image satellite montre jeudi une vue du barrage de Kakhovka et de la région environnante dans la région ukrainienne de Kherson. (Union européenne/Copernicus Sentinel-2 L2A/Reuters)

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy soutient que les Russes prévoient de faire sauter le barrage et la centrale électrique pour libérer 18 millions de mètres cubes (4,8 milliards de gallons) d’eau et inonder Kherson et des dizaines d’autres zones où vivent des centaines de milliers de personnes. Il a déclaré jeudi au Conseil européen que la Russie accuserait alors l’Ukraine.

Aucune des affirmations n’a pu être vérifiée de manière indépendante.

Combats à Donetsk, Kharkiv

Le président russe Vladimir Poutine a annexé le mois dernier les régions ukrainiennes de Kherson, Louhansk, Donetsk et Zaporizhzhia, même si ses forces ne contrôlent pas tout le territoire. Poutine a déclaré jeudi la loi martiale dans les régions pour affirmer l’autorité russe face aux revers militaires et aux vives critiques internationales.

Dans la région de Donetsk, deux personnes ont été tuées dans le bombardement russe de la ville de Bakhmut, a déclaré Pavlo Kyrylenko, gouverneur ukrainien de la province. Les troupes russes n’ont pas pu avancer vers la ville depuis plus d’un mois.

Un char ukrainien est aperçu à Bakhmut vendredi. (Cour Carl/Getty Images)

Dans la capitale de la région de Kharkiv, récemment récupérée dans l’est de l’Ukraine, neuf personnes ont été blessées dans deux attaques russes, selon le gouverneur Oleh Syniehubov. Dans la ville de Zaporizhzhia, une frappe de missile russe S-300 a blessé vendredi trois personnes et endommagé un immeuble résidentiel, une école et des infrastructures, ont annoncé les autorités ukrainiennes.

“Chaque frappe ne fera peur à personne. Elle nous rendra plus forts”, a déclaré le chef administratif par intérim du district de Dniprovskyi, Volodymyr Hrianysty.

Efforts diplomatiques

Dans un effort apparent pour empêcher les hostilités de devenir incontrôlables, le secrétaire américain à la Défense, Lloyd J. Austin, a contacté vendredi le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, pour leur premier appel téléphonique depuis le 13 mai. Les Russes n’avaient pas répondu aux efforts américains pour établir des appels.

Le déploiement par la Russie d’avions et de troupes sur des bases aériennes en Biélorussie a soulevé le spectre d’un autre front à la frontière nord de l’Ukraine, bien que le président biélorusse Alexandre Loukachenko ait déclaré vendredi : “Nous n’allons nulle part aujourd’hui… Si vous ne voulez pas vous battre avec nous , alors nous ne le ferons pas, il n’y aura pas de guerre.”

L’état-major de l’armée ukrainienne a signalé une probabilité accrue que la Biélorussie puisse attaquer pour couper les voies d’approvisionnement en armes et équipements occidentaux. Le renforcement pourrait également viser à détourner les ressources de l’Ukraine et à affaiblir sa contre-offensive dans le sud.

Alors que les perspectives de paix semblent minces, le Kremlin a insisté vendredi sur le fait que Poutine était ouvert aux négociations « depuis le tout début » et que « rien n’a changé ». Le porte-parole Dmitri Peskov a déclaré aux journalistes que Poutine “avait tenté d’engager des pourparlers avec l’OTAN et les États-Unis avant même l’opération militaire spéciale” – le terme russe désignant sa guerre en Ukraine.

Peskov répondait au président turc Recep Tayyip Erdogan, qui a déclaré plus tôt vendredi que le dirigeant russe semblait être “beaucoup plus doux et plus ouvert aux négociations”.