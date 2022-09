Les troupes russes bloquées par les forces ukrainiennes et le fleuve Dniepr, une barge transportant des fournitures aux troupes russes coule

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Les troupes russes se sont retrouvées coincées entre l’avancée des forces ukrainiennes dans la région sud de Kherson et le fleuve Dniepr, l’accès aux approvisionnements et les routes orientales étant bloquées.

Les forces ukrainiennes ont coulé une barge russe transportant des troupes, du matériel et des armes à travers le principal point de passage du fleuve, a déclaré le commandement opérationnel sud de l’Ukraine, selon la Pravda mardi.

“Les tentatives d’établir un passage alternatif sur le Dniepr près de Nova Kakhovka et Kozatske ont été infructueuses”, a déclaré le commandement. “Une barge transportant des armes, du matériel et du personnel militaire a rejoint la flotte sous-marine des occupants.”

Les forces russes comptent sur des pontons pour fournir des approvisionnements et des voies de transport à leurs forces à l’ouest du Dniepr après que les troupes ukrainiennes ont détruit deux ponts clés en juillet.

Alors que les forces ukrainiennes ont fait des progrès significatifs dans la région du nord de Kharkiv lors d’une contre-offensive majeure ce mois-ci, elles ont également progressé dans sa région du sud de Kherson – où des combats intenses se poursuivent depuis des mois.

Des informations faisant état d’une guérilla dans la ville de Kherson auraient éclaté au cours du week-end entre les troupes russes qui cherchent à prendre ce qu’elles peuvent avant de “fuir”.

Un haut conseiller du président ukrainien et critique virulent sur les réseaux sociaux, Mykhailo Podolyak, a déclaré dimanche que les combats dans le centre-ville de Kherson montraient une “manifestation de tension croissante” entre la force militante liée au Kremlin, le groupe Wagner, les forces tchétchènes dirigées par Moscou- a nommé Ramzan Kadyrov, des soldats russes et des responsables du renseignement affiliés au Service fédéral de sécurité russe – l’agence qui a succédé au KGB.

“[The] le nombre de « conflits internes » augmente. Les parties se partagent le butin avant [they] fuir compte tenu des informations sur l’approche des forces armées ukrainiennes », a-t-il ajouté.

Les commentaires de Podolyak suggèrent que la Russie pourrait retirer ses troupes du bastion régional à mesure que les forces ukrainiennes avancent, à l’instar des mesures prises par Moscou alors que les soldats ukrainiens faisaient des gains rapides à Kharkiv.

Mais se retirer à l’est de Kherson s’avérera plus difficile pour les forces russes qui doivent faire face au fleuve Dniepr, une voie navigable majeure qui s’étend sur toute la longueur du pays et sépare ses régions orientales au sud du centre et de l’ouest de l’Ukraine.

“Alors que nous avons mis en place un contrôle des tirs sur les traversées de rivières et les routes logistiques dans la région, ces unités (ennemies) doivent se rendre compte qu’elles sont coincées entre nos forces et la rive du fleuve (Dnipro)”, a déclaré Natalya Humeniuk, porte-parole du Commandement opérationnel ukrainien Sud. Point de presse ukrainien Lundi.

Selon le porte-parole, les forces russes dans la région perdent le sens de leur objectif et le moral reste bas.

Certains responsables russes auraient pris contact avec Kyiv pour négocier un cessez-le-feu dans la région, bien que Fox News Digital n’ait pas pu le vérifier de manière indépendante.

“On leur a proposé de se rendre sous les auspices du droit international humanitaire ou de rentrer chez eux – bien que l’on ne sache pas comment [they] y arriverait », a-t-elle ajouté.