Selon les habitants, les troupes russes ont eu recours à la consommation d’animaux de zoo abandonnés dans une Ukraine déchirée par la guerre.

Des secouristes volontaires sont arrivés dans le village libéré de Yampil le 10 octobre pour découvrir un zoo jonché de cadavres d’animaux.

Les restes d’un animal mort au zoo – qui aurait été dévoré par les troupes russes Crédit : VETMARKET Pluriton

Les restes d’animaux plus petits ont également été trouvés par des volontaires Crédit : VETMARKET Pluriton

Des sauveteurs sauvent des ânes du zoo de Yampil après avoir découvert les restes d’animaux morts Crédit : VETMARKET Pluriton

Dix jours après que la ville a été libérée de l’occupation russe, les sauveteurs ont trouvé des os et des morceaux de chair.

On pense qu’un bison, un kangourou, plusieurs ânes et des autruches ont été dévorés par les troupes affamées de Poutine.

Deux chameaux, un kangourou et un certain nombre de porcelets, d’oiseaux et de loups sont également morts dans le zoo.

Des images d’horreur montrent les restes des animaux laissés traîner autour du zoo.

Dans un reportage local d’Espreso TV, les bénévoles ont déclaré : « De nombreux animaux ont été mangés par des orcs. [Russians].

“Les habitants ont dit qu’ils avaient mangé des kangourous, nous n’avons pas encore trouvé les os car il y en a tellement, ils sont dispersés dans tout le zoo.

“Il y avait un bison, il courait autour du village, puis il a été tué et mangé. Plusieurs ânes, les autruches ont été mangés.

“Quelqu’un s’est échappé, les poneys courent maintenant sur le territoire, nous les évacuons.”

À leur arrivée, ils ont découvert que les loups du zoo avaient également été enfermés dans leur cage et seraient morts de faim.

Les ouvriers ont ajouté : « La situation avec les loups est terrible. Les gens disent qu’ils étaient apprivoisés.

“Ils sont morts en tenant leur bol vide dans leurs pattes, dans des enclos clos. Nous n’avons trouvé que des squelettes.

“Ils étaient fermés et resserrés avec des filets, nous avons dû casser la serrure.”

L’équipe recueille actuellement des preuves qui seront remises aux forces de l’ordre en Ukraine pour établir les crimes contre les animaux.

Au début de l’occupation, le propriétaire du zoo a été contraint de libérer l’animal car de nombreux résidents ont fui pour sauver leur vie.

Ceux qui sont restés ont nourri les créatures errantes et certains leur ont même donné un abri.

La plupart ont maintenant été rassemblés et pris en charge dans le village voisin de Dnipro.

Un ours qui a miraculeusement survécu à l’assaut a également été sauvé d’un zoo privé dans le même village.

Lorsque les forces ukrainiennes ont libéré la ville, elles ne savaient pas quoi faire de la bête en cage et une mission de sauvetage a été lancée.

Après avoir été soigné pour ses blessures, l’ours a été surnommé “Yampil”, d’après la ville d’où il a été sauvé.

Dans le droit humanitaire, il y a peu de protection pour les animaux capturés dans les zones de guerre.

Mais ces dernières années, il y a eu une pression pour que «l’écocide» soit inclus dans le Statut de la Cour pénale internationale.

Les animaux du zoo XII Misyatsiv à Demydiv, à la périphérie de Kyiv, ont passé neuf mois enfermés pendant le conflit.

On craint que beaucoup n’aient été traumatisés par les bombardements tandis que les zoos ont été contraints de compter sur les dons.

L’HIVER ARRIVE

Cela survient alors que les soldats de Poutine sont confrontés à des conditions meurtrières similaires à celles subies lors de l’échec de l’invasion soviétique de la Finlande en 1939 ou de l’attaque bâclée des nazis contre la Russie en 1941.

Les deux campagnes désastreuses ont vu la neige devenir rouge de sang alors que les corps s’entassaient, les hommes frissonnants se figèrent dans leurs tranchées et les chars s’immobilisèrent lorsque leurs moteurs s’éteignirent.

Les hivers ukrainiens peuvent voir des températures aussi basses que -31 ° C et des conditions moyennes plonger jusqu’à -8 ° C – avec des blizzards capables de déverser jusqu’à 20 pouces de neige en une journée.

Et même si l’hiver est beaucoup plus doux que ces pires chiffres, il sera toujours brutalement sombre pour les Russes sous-équipés, sous-formés et sous-approvisionnés.

On pense que la Russie pourrait se retrouver sans nourriture et sans fournitures vitales, tout comme les conditions de la guerre de Crimée.

Un ours enfermé à l’intérieur de Kyiv après avoir craint que les animaux aient été traumatisés par les bombardements russes Crédit : Getty