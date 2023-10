(Bloomberg) — Israël a déclaré avoir envoyé des troupes pour un raid limité sur Gaza pour la deuxième nuit consécutive, alors que les préparatifs d’une offensive terrestre plus vaste se poursuivent.

Les États-Unis ont déclaré avoir bombardé des sites dans l’est de la Syrie qui, selon eux, étaient utilisés par l’Iran et ses groupes alliés. Les « frappes d’autodéfense » ont provoqué une hausse des prix du pétrole et font suite à des attaques répétées contre des bases américaines au Moyen-Orient depuis le déclenchement de la guerre entre Israël et le Hamas le 7 octobre.

L’aide a continué d’arriver à Gaza depuis l’Égypte, mais dans des volumes bien inférieurs à ceux jugés nécessaires par les Nations Unies. Les dirigeants de l’Union européenne appellent à une pause dans les combats pour garantir l’arrivée de davantage de fournitures et faciliter les négociations sur la prise d’otages avec le Hamas.

(Tous les horodatages sont à l’heure israélienne)

Le pétrole gagne du terrain après les frappes américaines en Syrie (8h32)

Le brut Brent a bondi au-dessus de 89 dollars le baril, réduisant ainsi sa perte hebdomadaire, alors que les frappes américaines en Syrie ont accru les craintes des investisseurs selon lesquelles la guerre entre Israël et le Hamas pourrait déclencher un conflit plus large et perturber les approvisionnements en brut du golfe Persique.

Le rendement du Trésor américain à 10 ans a légèrement augmenté, mais l’or a frôlé les 2 000 dollars l’once alors que les investisseurs cherchaient des valeurs refuges avant le week-end. Les actions européennes ont chuté.

L’Iran organise des exercices militaires pour dissuader les menaces (8h01)

L’Iran organise deux jours d’exercices militaires pour accroître son « niveau de dissuasion contre les menaces potentielles » et « les capacités et la préparation au combat des forces terrestres », a rapporté la télévision d’État, sans préciser les menaces.

L’Iran a critiqué les États-Unis pour avoir envoyé davantage de troupes au Moyen-Orient depuis les attaques du Hamas du 7 octobre. L’Iran nie y avoir joué un rôle direct.

Israël déclare que les soldats effectuent un autre raid dans la bande de Gaza (7h40)

Les soldats israéliens ont mené un autre raid à Gaza dans la nuit qui a duré plusieurs heures, a indiqué la radio militaire dans un article sur X.

À partir du 26 octobre : l’armée israélienne déclare avoir attaqué des cellules dans le nord de Gaza

Les soldats de la 36e division sont entrés dans la bande de Gaza et ont attaqué des cibles du Hamas. Ils « devraient bientôt partir ».

Les Forces de défense israéliennes ont annoncé plus tard le raid et ont déclaré que les soldats avaient quitté Gaza sans faire de blessés. L’armée a également déclaré qu’elle poursuivait ses frappes aériennes sur Gaza, attaquant des dizaines de cibles du Hamas, notamment des sites de lancement de missiles.

La Chambre des Représentants américaine pourrait envisager séparément l’aide à l’Ukraine et à Israël (6h40)

La Chambre des représentants américaine envisagera une nouvelle assistance militaire à l’Ukraine et à Israël comme des mesures distinctes, a déclaré jeudi le nouveau président, compliquant ainsi les tentatives du président Joe Biden d’obtenir un soutien aux deux alliés américains.

« Notre consensus parmi les républicains de la Chambre est que nous devons diviser ces questions », a déclaré le président Mike Johnson à Fox News.

La Maison Blanche a demandé au Congrès 106 milliards de dollars de dépenses d’urgence pour l’Ukraine, Israël et d’autres aides étrangères, dans l’espoir qu’un accord global l’aiderait à obtenir le montant total. Mais l’augmentation du soutien à l’Ukraine a été l’une des questions les plus controversées au cours des trois semaines de lutte du parti pour savoir qui dirigerait la chambre, qui a abouti à l’élection de Johnson mercredi.

L’Inde va renforcer son réseau de défense contre les drones (6h350)

L’Inde met en place un système de surveillance avec des drones à travers ses frontières pour parer aux attaques surprises comme celle du Hamas en Israël, selon des sources proches du dossier.

L’Inde renforce sa défense frontalière par drones après l’attaque du Hamas contre Israël

Les responsables de la défense du pays ont rencontré six fournisseurs locaux de drones de surveillance et de reconnaissance au cours de la semaine dernière et une commande devrait être annoncée dès le mois prochain, ont indiqué les sources, sous couvert de l’anonymat car l’information n’est pas publique. . L’armée espère que le système sera opérationnel dans certaines régions dès le mois de mai, ont ajouté les sources.

Austin déclare que les États-Unis ont frappé deux installations dans l’est de la Syrie (5h12)

Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a déclaré que le président Joe Biden avait ordonné des « frappes d’autodéfense de précision » contre deux installations dans l’est de la Syrie qui étaient utilisées par le Corps des Gardiens de la révolution islamique iraniens et des groupes affiliés. Cette décision répond aux attaques contre le personnel américain en Irak et en Syrie depuis le 17 octobre, a déclaré Austin.

La crise des otages en Israël augure de la terreur pour les États-Unis, selon Andreas Kluth

« Les États-Unis ne recherchent pas le conflit et n’ont ni l’intention ni le désir de s’engager dans de nouvelles hostilités, mais ces attaques soutenues par l’Iran contre les forces américaines sont inacceptables et doivent cesser », a déclaré Austin. « Nous continuons d’exhorter toutes les entités étatiques et non étatiques à ne pas prendre de mesures qui pourraient dégénérer en un conflit régional plus large. »

Une roquette frappe une ville frontalière égyptienne, selon des rapports (4h21)

Une roquette s’est abattue sur la ville égyptienne de Taba, frontalière avec Israël sur le golfe d’Aqaba, faisant plusieurs blessés, selon plusieurs informations parues dans les médias locaux. Il n’était pas clair d’où la fusée avait été lancée. Les autorités égyptiennes ont ouvert une enquête, a indiqué Al Arabiya, citant les médias locaux.

Taba se trouve à plus de 200 kilomètres (124 miles) au sud de Gaza.

Les États-Unis envoient 900 soldats pour renforcer leurs déploiements (23h15)

Les États-Unis déploient 900 soldats supplémentaires au Moyen-Orient. Le général de brigade Pat Ryder, porte-parole du Pentagone, a déclaré que le personnel comprenait des opérateurs de défense aérienne Thaad et Patriot. Aucune des troupes déjà déployées ou en cours d’envoi ne se rendra en Israël, a ajouté Ryder.

Il a également révélé jeudi ce qu’il a qualifié d’attaque infructueuse visant les forces américaines sur la base aérienne d’Erbil en Irak, qui, selon lui, n’a fait aucune victime.

Les forces américaines et de la coalition ont été attaquées 12 fois en Irak et quatre fois en Syrie entre le 17 et le 26 octobre, a-t-il déclaré. Le personnel américain « a été légèrement blessé par des attaques de drones contre la base aérienne d’Al-Asad en Irak et la garnison d’Al-Tanf en Syrie », a-t-il déclaré. Il s’agit notamment de traumatismes crâniens, même si tous les gens ont repris leurs fonctions.

Yellen déclare que les États-Unis envisagent de nouvelles sanctions contre le Hamas (21h43)

Les États-Unis envisagent des sanctions supplémentaires contre le Hamas dans le cadre des efforts visant à limiter la capacité du groupe militant à accéder à l’argent, a déclaré la secrétaire au Trésor Janet Yellen.

“Nous étudions certainement d’autres opportunités que nous voyons”, a déclaré Yellen lors d’un événement au bureau de Bloomberg à Washington jeudi. “Nous sommes sur la bonne voie et nous ferons probablement davantage.”

Les États-Unis pressent leurs alliés du Golfe d’aider à endiguer une nouvelle collecte de fonds pour le Hamas

L’Iran déclare que le Hamas est prêt à un échange de prisonniers (21h17)

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amirabdollahian, a déclaré que le Hamas était prêt à échanger des otages civils contre des prisonniers palestiniens.

“Selon nos négociations, le Hamas est prêt à libérer les prisonniers civils”, a-t-il déclaré dans un discours aux Nations Unies à New York. « D’un autre côté, le monde devrait soutenir la libération des 6 000 Palestiniens détenus dans les prisons israéliennes. »

