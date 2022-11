Les troupes philippines et les rebelles forgent une trêve après que les combats ont fait 10 morts

MANILLE, Philippines (AP) – Les troupes philippines ont forgé un cessez-le-feu avec des guérilleros musulmans après que 10 combattants ont été tués dans des affrontements dans un village du sud et des efforts frénétiques ont été déployés pour empêcher une escalade qui pourrait menacer un accord de paix majeur, ont déclaré vendredi les commandants militaires et les rebelles. .

Les affrontements sporadiques ont éclaté mardi et mercredi dans le village d’Ulitan, dans la province insulaire de Basilan, où des pourparlers d’urgence organisés par le gouvernement et des médiateurs rebelles ont conduit à un accord de cessez-le-feu indéfini jeudi soir entre les forces armées et les commandants rebelles du Front de libération islamique Moro.

Les affrontements ont fait trois morts parmi les soldats et 15 autres blessés, a déclaré le porte-parole militaire régional, le lieutenant-colonel Abdurasad Sirajan. Un ancien commandant rebelle, Dan Asnawi, a déclaré à l’Associated Press qu’au moins sept insurgés avaient été tués et six autres blessés.

Le conflit a souligné la fragilité de l’ordre public dans une région du sud confrontée à une surabondance d’armes à feu, d’armées privées, d’une pauvreté écrasante et d’une longue histoire de violence.

Les médiateurs du gouvernement et des rebelles ont été “capables d’arrêter les combats grâce à un dialogue entre les deux parties”, a déclaré le commandant militaire régional Brig. a déclaré le général Arturo Rojas. “C’était un événement malheureux puisque les deux parties ont fait des victimes.”

Les commandants militaires et rebelles sur les lieux des combats se sont mutuellement accusés d’avoir violé l’accord de paix de 2014, qui a facilité des années de combats sanglants et étendus entre les forces gouvernementales et le front rebelle musulman, le plus grand groupe d’insurgés séparatistes dans le sud de la région majoritairement catholique romaine. nation.

Dans le cadre du pacte de paix de 2014, le Front de libération islamique Moro a abandonné sa revendication sécessionniste en échange d’une région autonome musulmane plus puissante et mieux financée appelée Bangsamoro.

La région musulmane de cinq provinces, qui comprend Basilan, est désormais dirigée par d’anciens chefs de la guérilla dans le cadre d’une période de transition se terminant en 2025.

Une répression militaire contre un groupe armé d’extorsion à Basilan en septembre a déplacé les rebelles musulmans et leurs familles du village d’Ulitan, où des officiers de l’armée ont accusé les insurgés de fournir un refuge aux extorqueurs.

Les rebelles musulmans ont nié l’allégation et sont retournés dans leur village cette semaine avec leurs armes à feu, ce qui, selon les responsables de l’armée, violait l’accord de paix car les armes rebelles ne pouvaient être conservées que dans des campements rebelles musulmans mutuellement désignés, qui n’incluaient pas Ulitan, un village civil. Les rebelles ont accusé certains soldats d’avoir pillé leurs maisons, une allégation que l’armée a démentie, et les disputes ont déclenché les affrontements.

En vertu du pacte de cessez-le-feu, les rebelles musulmans et leurs familles seraient autorisés à retourner dans le village d’Ulitan, mais devraient restreindre leurs armes à feu dans leurs maisons en attendant leur “déclassement” – un terme subtil pour la remise de leurs armes à feu en échange de moyens de subsistance – sous l’accord de paix.

Un détachement de sécurité composé de l’armée, de la police et des rebelles serait établi dans le village d’Ulitan pour empêcher les “éléments anarchiques” d’entrer, a déclaré Rojas dans un communiqué.

Près de la moitié des quelque 40 000 guérilleros ont accepté de déposer leurs armes à feu et de reprendre une vie normale dans le cadre du pacte de paix. Des milliers d’autres rebelles ont conservé leurs armes à feu en attendant d’être soumis à un “processus de démantèlement” qui dure depuis des années. Le processus a été retardé en raison de plaintes selon lesquelles les anciens rebelles n’ont pas reçu l’argent promis et d’autres incitations de la part du gouvernement.

Au milieu des affrontements de cette semaine, Naguib Sinarimbo, le ministre de l’Intérieur de la région autonome musulmane de Bangsamoro, et d’autres responsables ont exprimé leur inquiétude quant à l’escalade de la violence et ont demandé aux parties rivales de se retirer.

Les gouvernements occidentaux ont salué les progrès réalisés au cours des années de pourparlers de paix entre Manille et les rebelles musulmans qui ont transformé ces dernières années d’importants champs de bataille en centres de croissance potentiels dans le sud, dans la patrie des minorités musulmanes qui vivent dans certaines des provinces les plus pauvres et les moins développées du pays. le pays.

Si l’insurrection musulmane vieille de plusieurs décennies avait continué à éclater dans le sud des Philippines, on craignait qu’un grand nombre d’insurgés musulmans ne forgent une alliance avec des forces militantes extérieures et transforment le sud en un terreau fertile pour les extrémistes.

Jim Gomez, Associated Press