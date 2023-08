Les troupes philippines découvrent l’épave d’un avion d’entraînement disparu et récupèrent les corps d’un pilote et d’un étudiant

L’armée philippine a découvert l’épave d’un petit avion et récupéré les corps de son pilote entraîneur philippin et de son élève indien jeudi après une recherche de trois jours entravée par le mauvais temps, ont indiqué des responsables.

Le Cessna 152 s’est écrasé dans un village de l’arrière-pays près de la ville de Luna dans la province montagneuse du nord d’Apayao, à l’est de la province d’Ilocos Norte, où l’avion a décollé mardi.

Les troupes de l’armée, la police et les volontaires ont lancé une recherche après que l’avion biplace n’a pas atterri trois heures plus tard comme prévu dans la province de Cagayan près d’Apayao. Deux recherches aériennes ont été annulées en raison de vents violents, de fortes pluies et d’une mauvaise visibilité, ont indiqué des responsables.

Les responsables de l’aviation civile ont déclaré que les photos de l’épave qu’ils avaient vues montraient le numéro d’immatriculation de l’avion toujours visible sur le côté de sa queue tordue.

L’avion avait reçu l’autorisation de décoller de la ville de Laoag dans la province d’Ilocos Norte après que le temps s’était dégagé. Un puissant typhon a frappé Ilocos Norte, Cagayan et d’autres provinces du nord la semaine dernière.

Le typhon Doksuri a fait au moins 27 morts, principalement dans des inondations et des glissements de terrain, en a déplacé près de 300 000 autres et endommagé plus de 50 000 maisons.