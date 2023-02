Les troupes pakistanaises tuent 2 militants lors d’un raid près de la frontière afghane

ISLAMABAD (AP) – Les troupes pakistanaises ont effectué vendredi une descente dans une cachette de militants dans un ancien bastion du groupe militant taliban pakistanais, dans le nord-ouest du pays et près de la frontière avec l’Afghanistan, a annoncé l’armée. Le raid a déclenché une fusillade qui a tué qui a tué deux militants.

La fusillade dans le Nord-Waziristan, un district de la province de Khyber Pakhtunkhwa, est survenue quelques jours après qu’un kamikaze a attaqué une mosquée dans un complexe de la police et du gouvernement dans la ville de Peshawar, la capitale provinciale, tuant 101 personnes et en blessant au moins 225. L’attaque a été l’un des plus meurtriers depuis des années dans la région instable.

L’armée a déclaré que les militants tués lors du raid avaient été impliqués dans des attaques passées contre les forces de sécurité, sans fournir de détails. De tels raids, le plus souvent contre les talibans pakistanais, également connus sous le nom de Tehrik-e-Taliban Pakistan ou TTP, sont monnaie courante dans le nord-ouest du pays.

Vendredi également, le Premier ministre pakistanais Shahbaz Sharif a déclaré qu’il avait invité son prédécesseur et désormais chef de l’opposition, Imran Khan, à des discussions la semaine prochaine sur la manière dont le pays devrait répondre à la montée de la violence.

Le gouvernement de Sharif a blâmé le TTP pour l’attentat à la bombe de Peshawar lundi, lorsqu’un kamikaze a fait exploser ses explosifs à l’intérieur de la mosquée dans l’enceinte de la police. La plupart des victimes étaient des policiers. Le kamikaze portait un uniforme de police et les gardes du site ont supposé qu’il s’agissait d’un policier – leur collègue – et ne l’ont pas fouillé, ont indiqué les autorités.

Les talibans pakistanais sont un groupe distinct mais sont des alliés des talibans afghans, qui ont pris le pouvoir en Afghanistan en août 2021 alors que les troupes américaines et de l’OTAN en étaient aux dernières étapes de leur retrait. La prise de contrôle des talibans en Afghanistan a enhardi les talibans pakistanais, qui ont intensifié leurs attaques depuis novembre, date à laquelle ils ont mis fin à un cessez-le-feu avec le gouvernement.

Il n’y a pas eu de réponse immédiate à l’invitation de Sharif pour des pourparlers de Khan, qui a été évincé lors d’un vote sans conférence au Parlement en avril de l’année dernière.

Au cours de son mandat, Khan avait approuvé des pourparlers de paix avec le TTP et avait même libéré certains des membres du groupe détenus dans les prisons pakistanaises dans un geste de bonne volonté. Les pourparlers, organisés par les talibans afghans, ont échoué en novembre.

Vendredi, plus de 2 000 partisans du parti d’opposition de Khan, le Pakistan Tehreek-e-Insaf, se sont rassemblés à Peshawar pour dénoncer la montée de la violence et exiger la paix. Des rassemblements similaires ont également eu lieu ailleurs, organisés par des groupes de la société civile.

____

L’écrivain d’Associated Press Riaz Khan à Peshawar, au Pakistan, a contribué à cette histoire.

Munir Ahmed, Associated Press